Τραμπ: «Χάος» ο πόλεμος στην Ουκρανία - «Δεν είναι εύκολο να τερματιστεί»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «χάος» και παραδέχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να τερματιστεί.

Μιλούσε σε δημοσιογράφους λίγο πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσιγκτον.«Προσπαθούμε να το τακτοποιήσουμε. Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα ήταν ο ένατος», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορεί να βρεθεί λύση. «Δεν είναι εύκολη υπόθεση, σας το λέω. Τι χάος».

Ρούμπιο: Ο σύγκρουση στην Ουκρανία δεν είναι δικός μας πόλεμος

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε στους δημοσιογράφους μετά από μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Λευκό Οίκο και εν συντομία αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας: «Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν είναι πόλεμος του προέδρου.

Δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν εσύ [Ντόναλντ Τραμπ] ήσουν πρόεδρος.

Είναι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να βοηθήσει να τερματιστεί.

Είναι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να βοηθήσει να τελειώσει».

Τα σχόλια αυτά απηχούν μια σειρά από επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Τραμπ και της κυβέρνησής του.

Αισιοδοξία από Ζελένσκι στο Δουβλίνο

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος.

Σε εκδήλωση στο Δουβλίνο τόνισε ότι η ταχύτητα των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ του δίνουν λόγους για μικρή αισιοδοξία.

«Λίγη αισιοδοξία υπήρξε, με δικά μου λόγια, εξαιτίας της ταχύτητας των διαπραγματεύσεων και της αμερικανικής εμπλοκής», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Υπογράμμισε ότι αυτό δείχνει πως η Αμερική δεν αποσύρεται από τη διπλωματική οδό. «Και αυτό είναι καλό».

