«Λιτή» απάντηση Ρωσίας στα σχόλια Τραμπ: «Καθοδηγούμαστε από τα δικά μας εθνικά συμφέροντα»

«Αιχμηρή» απάντηση έδωσε το Κρεμλίνο στα επικριτικά σχόλια Τραμπ για τη δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ «Μπουρεβέστνικ», δηλώνοντας ότι η Μόσχα καθοδηγείται από τα δικά της εθνικά συμφέροντα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι δοκιμές δεν είχαν καμία επίδραση στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Πρόσθεσε ότι οι δοκιμές όπλων αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας και ότι η Μόσχα έπρεπε να κάνει τα πάντα για να προστατευθεί εν μέσω του «μιλιταριστικού κλίματος» που επικρατεί στην Ευρώπη.

Επιπλέον, δήλωσε ότι ο «διάλογος» θα ήταν μέρος της επίσκεψης στις ΗΠΑ του ειδικού απεσταλμένου του Βλαντιμίρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

«Οι άτυπες επαφές γενικά αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο του διαλόγου», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Αυτό είναι μόνο ένα μικρό βήμα σε έναν μακρύ δρόμο», πρόσθεσε.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, ανέφερε μάλιστα πως η Ρωσία ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν την διεξαγωγή της δοκιμής του πυραύλου.

Την ίδια ώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί τη Δευτέρα (27/10) στη Μόσχα με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

«Να τερματίσεις τον πόλεμο αντί να δοκιμάζεις πυραύλους»

Νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην είδηση ότι η Ρωσία δοκιμάζει έναν πυραύλο κρουζ με πυρηνική ικανότητα και ισχύ, χαρακτηρίζοντας «ανάρμοστη» την ανακοίνωση του Ρώσου ομολόγου του.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Τόκιο με το Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει να επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σχολίασε: «Γνωρίζουν ότι διαθέτουμε ένα πυρηνικό υποβρύχιο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, ακριβώς έξω από τις ακτές τους, οπότε δεν χρειάζεται να διανύσει 8.000 μίλια».

Πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να το λέει ο Πούτιν, παρεμπιπτόντως. Εσύ [Πούτιν] πρέπει να τερματίσεις τον πόλεμο, τον πόλεμο που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μια εβδομάδα και τώρα βρίσκεται στο... τέταρτο έτος του, αυτό πρέπει να κάνεις αντί να δοκιμάζεις πυραύλους».

Η δοκιμή του πυραύλου Μπουρεβέστνικ, ο οποίος έλαβε την κωδική ονομασία «Skyfall» από το ΝΑΤΟ, σημειώθηκε έπειτα από χρόνια δοκιμών.

Κύρια χαρακτηριστικά

Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ο μοναδικός πυρηνικός κινητήρας του . Αυτό δίνει στον πύραυλο ουσιαστικά απεριόριστο βεληνεκές και περιπλέκει σημαντικά την ανίχνευσή του από τα εχθρικά ραντάρ. Ο Μπουρεβέστνικ μπορεί να παραμείνει σε καθορισμένη ζώνη περιπολίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καλύπτοντας χιλιάδες χιλιόμετρα. Οι εκτοξεύσεις σε συγκεκριμένες συντεταγμένες πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ειδικών εντολών.

Στη διαμόρφωση εκτόξευσής του, ο πύραυλος έχει μήκος περίπου 12 μέτρα με τον ενισχυτή και περίπου 9 μέτρα μετά τον διαχωρισμό του. Το σώμα είναι ελλειψοειδές. Ένας ενισχυτής στερεού καυσίμου παρέχει την απογύμνωση και η πρόωση παρέχεται από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα ανοιχτού κυκλώματος χαμηλής ισχύος, ο οποίος θερμαίνει τη ροή του αέρα σε υψηλές θερμοκρασίες. Η πτήση πραγματοποιείται σε υψόμετρο περίπου 10-50 μέτρων στην υποηχητική περιοχή. Οι εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται από επίγειους εκτοξευτές και σκοπός είναι η προσβολή στρατηγικών και μεγάλων βιομηχανικών στόχων .

Ωφέλιμο φορτίο: Πυρηνική κεφαλή (ισχύος έως μεγατόνων), ικανή να καταστρέψει οχυρωμένους στόχους, μεγάλες υποδομές ή υπολείμματα εχθρικών συστημάτων μετά το πρώτο χτύπημα.

Η ανάπτυξη ξεκίνησε μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους το 2002 και έγινε μέρος μιας στρατηγικής για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ρωσίας και την αποτροπή πιθανής επιθετικότητας εναντίον της χώρας και των συμμάχων της.

Μετά από λαϊκή ψηφοφορία που διεξήγαγε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ο πύραυλος ονομάστηκε Μπουρεβέστνικ. Οι ΗΠΑ στη συνέχεια αναγνώρισαν ότι, χάρη στο βεληνεκές και την αυτονομία του, είναι ικανός να χτυπήσει από σχεδόν οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Οι προηγούμενες δοκιμές (από το 2017) ήταν ανεπιτυχείς - μια έκρηξη το 2019 στη Novaya Zemlya σκότωσε 5 ειδικούς και προκάλεσε διαρροή ραδιενέργειας («ιπτάμενο Τσερνομπίλ» σύμφωνα με τους επικριτές). Συνολικά 13 δοκιμές, εκ των οποίων οι 7 ήταν ανεπιτυχείς.

