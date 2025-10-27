Τραμπ για Πούτιν: Θα έπρεπε να τερματίζει πολέμους αντί να δοκιμάζει πυραύλους

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει με δημοσιογράφους καθώς η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ακούει στο Air Force One στην αεροπορική βάση Al Udeid στη Ντόχα του Κατάρ, Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστη» την ανακοίνωση που έκανε την Κυριακή (26/10) ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφορικά με τη διεξαγωγής μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.

BREAKING NEWS !!!!!



RUSSIA has just released details of the ULTIMATE CRUISE NUCLEAR MISSILE



?? 14K km: Russia completed tests of the Burevestnik missile - Putin



Chief of General Staff Gerasimov to Putin:



The Burevestnik was airborne for about 15 hours and covered 14K km —… pic.twitter.com/X1Z4AyU9Pr

— ????? ? ?? ?? (@SMO_VZ) October 26, 2025



Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρατείνει, αν κριθεί αναγκαίο, την ασιατική του περιοδεία στο πλαίσιο της οποία σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην Ιαπωνία και την Τετάρτη και Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

