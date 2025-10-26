«Ιπτάμενο Τσέρνομπιλ»: Ο ρωσικός «ανίκητος» πυρηνοκίνητος πύραυλος - Τι ξέρουμε για τον Burevestnik

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών του πυραύλου κρουζ Burevestnik, τον οποίο περιέγραψε ως «ανίκητο», πυρηνοκίνητο και μοναδικό στον κόσμο, σε μία περιοχή που εκτιμάται βάσει δορυφορικών φωτογραφιών ότι βρίσκεται 475 χλμ. βόρεια της Μόσχας.

Ο πύραυλος με δυνατότητα πυρηνικής ενέργειας διένυσε 14.000 χιλιόμετρα και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες κατά τη διάρκεια της δοκιμής την Τρίτη, δήλωσε ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή.

Σε δηλώσεις που δημοσίευσε το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι «κρίσιμες δοκιμές» του όπλου έχουν ολοκληρωθεί και ότι οι εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν στα τελικά στάδια πριν από την ανάπτυξή του. Ο πύραυλος ονομάζεται SSC-X-9 Skyfall από το ΝΑΤΟ .

Πριν από τη δοκιμή, η κοινότητα των ειδικών αμφέβαλλε για τη σκοπιμότητα της δημιουργίας ενός τέτοιου όπλου, θεωρώντας το έργο πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθεί. Ωστόσο, η ρωσική βιομηχανία και το υπουργείο Άμυνας έχουν αποδείξει το αντίθετο.

Η ρωσική Izvestia μία πρώτη εικόνα από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του νέου διηπειρωτικού πυραύλου.

Η υποηχητική του ταχύτητα και ο πύραυλος είναι παρόμοια με τον αμερικανικό Tomahawk, αλλά μπορεί να παραμείνει στον αέρα σχεδόν επ' αόριστον και να παρακάμψει οποιαδήποτε συστήματα αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας. Αποκαλείται Σχεδιάζεται να γίνει δεκτός σε υπηρεσία μετά το 2027, ειδικά εάν οι ΗΠΑ δεν συμφωνήσουν με την πρόταση της Ρωσίας να παρατείνει τη Συνθήκη για τα ως «πύραυλος της Ημέρας της Κρίσης» και «ιπτάμενο Τσερνομπίλ».

Ο πύραυλος υπάρχει μόνο σε πυρηνική έκδοση. Αυτή είναι μια νέα κατεύθυνση στην ανάπτυξη των ρωσικών στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων. Αν και τα περισσότερα χαρακτηριστικά του παραμένουν απόρρητα, οι δοκιμές ήταν επιτυχείς και ο Burevestnik προετοιμάζεται για αποδοχή σε υπηρεσία. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ανάλογα με αυτόν τον πύραυλο.

Κύρια χαρακτηριστικά

Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ο μοναδικός πυρηνικός κινητήρας του . Αυτό δίνει στον πύραυλο ουσιαστικά απεριόριστο βεληνεκές και περιπλέκει σημαντικά την ανίχνευσή του από τα εχθρικά ραντάρ. Ο Burevestnik μπορεί να παραμείνει σε καθορισμένη ζώνη περιπολίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καλύπτοντας χιλιάδες χιλιόμετρα. Οι εκτοξεύσεις σε συγκεκριμένες συντεταγμένες πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ειδικών εντολών.

Στη διαμόρφωση εκτόξευσής του, ο πύραυλος έχει μήκος περίπου 12 μέτρα με τον ενισχυτή και περίπου 9 μέτρα μετά τον διαχωρισμό του. Το σώμα είναι ελλειψοειδές. Ένας ενισχυτής στερεού καυσίμου παρέχει την απογύμνωση και η πρόωση παρέχεται από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα ανοιχτού κυκλώματος χαμηλής ισχύος, ο οποίος θερμαίνει τη ροή του αέρα σε υψηλές θερμοκρασίες. Η πτήση πραγματοποιείται σε υψόμετρο περίπου 10-50 μέτρων στην υποηχητική περιοχή. Οι εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται από επίγειους εκτοξευτές και σκοπός είναι η προσβολή στρατηγικών και μεγάλων βιομηχανικών στόχων .

Ωφέλιμο φορτίο: Πυρηνική κεφαλή (ισχύος έως μεγατόνων), ικανή να καταστρέψει οχυρωμένους στόχους, μεγάλες υποδομές ή υπολείμματα εχθρικών συστημάτων μετά το πρώτο χτύπημα.

Η ανάπτυξη ξεκίνησε μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους το 2001 και έγινε μέρος μιας στρατηγικής για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ρωσίας και την αποτροπή πιθανής επιθετικότητας εναντίον της χώρας και των συμμάχων της.

Μετά από λαϊκή ψηφοφορία που διεξήγαγε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ο πύραυλος ονομάστηκε Burevestnik. Οι ΗΠΑ στη συνέχεια αναγνώρισαν ότι, χάρη στο βεληνεκές και την αυτονομία του, είναι ικανός να χτυπήσει από σχεδόν οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Οι προηγούμενες δοκιμές (από το 2017) ήταν ανεπιτυχείς - μια έκρηξη το 2019 στη Novaya Zemlya σκότωσε 5 ειδικούς και προκάλεσε διαρροή ραδιενέργειας («ιπτάμενο Τσερνομπίλ» σύμφωνα με τους επικριτές). Συνολικά 13 δοκιμές, εκ των οποίων οι 7 ήταν ανεπιτυχείς.