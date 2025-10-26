«Φτερωτή Καταιγίδα»: Αυτό είναι το υπερόπλο του Πούτιν -Ταξίδεψε μετά από βολή για 15 ώρες!

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπογράμμισε ότι «οι κρίσιμες δοκιμές» του πυραύλου έχουν ολοκληρωθεί και ότι πλέον ξεκινά η τελική φάση πριν από την επιχειρησιακή του ανάπτυξη

Δημήτρης Δρίζος

«Φτερωτή Καταιγίδα»: Αυτό είναι το υπερόπλο του Πούτιν -Ταξίδεψε μετά από βολή για 15 ώρες!
Η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου cruise με απεριόριστη εμβέλεια, σύμφωνα με τον αρχηγό του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ. Ο πύραυλος, γνωστός ως 9M730 Burevestnik (ή «Φτερωτή Καταιγίδα»), διένυσε 14.000 χιλιόμετρα σε διάρκεια πτήσης περίπου 15 ωρών, κατά τη δοκιμή που έγινε την Τρίτη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα την Κυριακή, χαρακτήρισε το όπλο «ανίκητο» απέναντι στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας. «Είναι ένα μοναδικό όπλο, που κανείς άλλος στον κόσμο δεν διαθέτει», είπε ο Πούτιν, φορώντας στρατιωτική παραλλαγή, σε δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «οι κρίσιμες δοκιμές» του πυραύλου έχουν ολοκληρωθεί και ότι πλέον ξεκινά η τελική φάση πριν από την επιχειρησιακή του ανάπτυξη. Ο πύραυλος είναι γνωστός στο ΝΑΤΟ με την ονομασία SSC-X-9 Skyfall.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Τετάρτη, ο Πούτιν επέβλεψε επίσης ασκήσεις των ρωσικών στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. «Η λεγόμενη σύγχρονη κατάσταση των πυρηνικών αποτρεπτικών μας δυνάμεων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, στέλνοντας για ακόμη μια φορά μήνυμα ισχύος προς τη Δύση.

Τι είναι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik

Ο 9M730 Burevestnik, που στα ρωσικά σημαίνει «φτερωτή καταιγίδα» είναι ένας πυρηνοκίνητος πύραυλος cruise εκτόξευσης από το έδαφος, ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή και να πετά σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος. Το ΝΑΤΟ τον έχει κωδικοποιήσει ως SSC-X-9 Skyfall.

Το πρόγραμμα είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά από τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον Μάρτιο του 2018. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστηρίζει ότι ο πύραυλος διαθέτει «απεριόριστη εμβέλεια» και μπορεί να παρακάμπτει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί δυτικοί ειδικοί αμφισβητούν τη στρατηγική του αξία, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να εκπέμπει ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια της πτήσης του και να μη διαθέτει ουσιαστικά νέες επιχειρησιακές δυνατότητες σε σχέση με το υπάρχον ρωσικό οπλοστάσιο.

Ο Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι το όπλο είναι «μοναδικό στον κόσμο». Σύμφωνα με τον αρχηγό του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, κατά τη δοκιμή της 21ης Οκτωβρίου ο Burevestnik διένυσε 14.000 χιλιόμετρα σε περίπου 15 ώρες πτήσης, χρησιμοποιώντας πυρηνική πρόωση. Ο Γκερασίμοφ υποστήριξε ότι ο πύραυλος μπορεί να διαπεράσει οποιοδήποτε σύστημα άμυνας και να χτυπήσει στόχους σε παγκόσμια εμβέλεια.

Η πυρηνική του πρόωση του επιτρέπει να παραμένει στον αέρα για πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι οι συμβατικοί πύραυλοι, των οποίων η αυτονομία περιορίζεται από τα αποθέματα καυσίμου. Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Nuclear Threat Initiative, ο Burevestnik θα μπορούσε να παραμένει σε πτήση επί ημέρες, περιπλανώμενος χαμηλά γύρω από τον πλανήτη, αποφεύγοντας τα ραντάρ και ρίχνοντας τις πυρηνικές του κεφαλές σε απρόβλεπτα σημεία.

Ωστόσο, ορισμένοι δυτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η υποηχητική του ταχύτητα τον καθιστά πιο ανιχνεύσιμο και ευάλωτο όσο παρατείνεται η πτήση του. Ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής Αλεξέι Λεονκόφ είχε γράψει το 2019 ότι ο ρόλος του Burevestnik θα ήταν να αποτελειώνει τους εχθρικούς στόχους – διοικητικά κέντρα, στρατιωτικές βάσεις, εργοστάσια και ενεργειακές υποδομές – μετά από μια μαζική πυραυλική επίθεση με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. «Οι Burevestnik θα στείλουν τις επιτιθέμενες χώρες πίσω στη λίθινη εποχή», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS), επικαλούμενο ρωσικό στρατιωτικό περιοδικό το 2021, ανέφερε ότι ο πύραυλος θα μπορούσε θεωρητικά να έχει εμβέλεια έως και 20.000 χιλιόμετρα, ικανή να πλήξει στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιοδήποτε σημείο της Ρωσίας. Το ίδιο περιοδικό ανέφερε ότι πετά σε ύψος μόλις 50 έως 100 μέτρων, πολύ χαμηλότερα από τους συμβατικούς πυραύλους cruise, καθιστώντας τον πιο δύσκολο στον εντοπισμό από ραντάρ.

Έκθεση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ το 2020 είχε προειδοποιήσει πως, αν η Ρωσία καταφέρει να αναπτύξει επιχειρησιακά τον Burevestnik, θα αποκτήσει ένα «μοναδικό όπλο με διαπλανητική εμβέλεια». Σύμφωνα με ειδικούς, η εκτόξευσή του γίνεται με έναν μικρό πύραυλο στερεού καυσίμου, ο οποίος διοχετεύει αέρα σε έναν μίνι αντιδραστήρα που θερμαίνει – και πιθανώς ραδιενεργοποιεί – τον αέρα, παρέχοντας ώθηση.

Νέα επίθεση στο Κίεβο

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά, από ρωσική επίθεση με drones που εξαπολύθηκε τη νύχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο. Η επίθεση προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές σε δύο πολυκατοικίες στην περιοχή Ντεσνιάνσκι, όπου συνεργεία διάσωσης απομάκρυναν δεκάδες πολίτες από κτίρια εννέα και δεκαέξι ορόφων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ίγκορ Κλιμένκο, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μια 19χρονη κοπέλα και η μητέρα της, 46 ετών. Επτά από τους τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι τη νύχτα της Κυριακής η Ρωσία επιτέθηκε με 101 drones, εκ των οποίων 90 καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αεράμυνα. Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή διήρκεσε από μία έως μιάμιση ώρα.

Παρότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους, χιλιάδες πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

