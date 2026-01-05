Το blame game της συναίνεσης, ο Σάλλας και τα μπλόκα των αγροτών, οι τάπες του Μαρινάκη

Το blame game της συναίνεσης

Καλημέρα και καλή χρονιά. Ζητείται συναίνεση... Το 2026 θα είναι σαφέστατα μια προεκλογική χρονιά και θα παίξει πολύ η διαβόητη συναίνεση. Βέβαια θα είναι προσχηματική, αφού όλοι θα την επικαλούνται αλλά κανείς δεν την πιστεύει... Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την έβαλε πρώτος στο τραπέζι με το που ξημέρωσε το 2026 όταν είπε στο Νικήτα Κακλαμάνη να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Στο ΠΑΣΟΚ βέβαια ούτε να ακούσουν για κάτι τέτοιο... Το απορρίπτουν εκ των προτέρων και στέλνουν τον Μητσοτάκη στον Βελόπουλο! Μάλιστα η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει τον Βελόπουλο ως «αυτοφωράκια» του Μητσοτάκη. Όπως βλέπω γίνεται κάθε μέρα και καλύτερο. Η εθνική συνεννόηση στα καλύτερά της.

Ο Σάλλας και τα μπλόκα των αγροτών

Και μέσα σε όλα ήρθε κι ένας υποστηρικτής των αγροτικών μπλόκων... Το «κεφάλαιο» δίπλα στην αγροτιά που λέμε. Διάβασα με ενδιαφέρον το άρθρο του Μιχάλη Σάλλα (πρόεδρος της Lyktos Group και επίτιμος πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς) στην Καθημερινή της Κυριακής.Οι κινητοποίησης των αγροτών δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαστική αντίδραση, αναφέρει ο κ. Σάλλας και προσθέτει:

«Αποτελούν σταθερή εκδήλωση μιας δομικής αποτυχίας που αφορά τον πρωτογενή τομέα και τη σχέση του με το κράτος, την αγορά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής». Τα μπλόκα λέει «δεν είναι πρόβλημα δημόσιας τάξης, αλλά πολιτικής ευθύνης». Σωστά τα λέει ως ένα βαθμό αλλά δεν είναι μόνο πρόβλημα των πολιτικών. Ας μην ξεχνάμε και τα κόκκινα αγροτικά δάνεια που χορηγούσαν οι τράπεζες την περίοδο των παχιών αγελάδων...

Οι… τάπες του Παύλου Μαρινάκη

Μια από τις πρώτες πίτες της χρονιάς κόπηκε χθες στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας παρουσία βουλευτών και υπουργών και φυσικά εκπροσώπων του Δήμου. Ο εκπρόσωπος της παράταξης του ΚΚΕ πίστεψε ότι βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στον πρωθυπουργό για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τον Νικολά Μαδούρο που το κόμμα του υπερασπίζεται με… σεντόρια φωνή γιατί ως γνωστόν είναι «με τον άνθρωπο».

Όμως ήταν εκεί και ο Παύλος Μαρινάκης - ο οποίος θα είναι υποψήφιος στον βόρειο τομέα στις επόμενες εκλογές – που όπως καταλαβαίνεται δεν μπορούσε και να μην απαντήσει. Και κάπου εκεί άρχισαν και οι τάπες.

«Ευτυχώς που η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας» ήταν το πρώτο σχόλιο για να συνεχίσει παραπέμποντας στο ποιοι βγήκαν να στηρίξουν τον Νικολά Μαδούρο και στις στενές σχέσεις του τελευταίου με τη Ρωσία και την Τουρκία. Πάντως μάθαμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να θυμηθεί αν έλεγαν τα ίδια για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία όσοι σήμερα επικαλούνται τα περί νομιμότητας..

Αντι-αμερικανική γυμναστική

Περιμένω εναγωνίως να δω αν ο πρόεδρος Ανδρουλάκης θα βάλει εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του Μαδούρο. Η πρώτη επίσημη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ από την δήλωση που εξέδωσε ο Δημήτρης Μάντζιος απέφυγε τις επαναστατικές κορώνες. Όμως ο Χάρης Δούκας που ως γνωστόν είναι εκτός γραμμής επιτέθηκε κατά του προέδρου των ΗΠΑ. Μπλέξιμο, διότι αυτά καταγράφονται από το embassy. Τι θα κάνει ο πρόεδρος Νίκος; Θα ταυτιστεί ξανά με την γραμμή του Αλέξη Τσίπρα;

Το δίκαιο των αγροτών για Mercosur και οι Γάλλοι

Οι αγρότες στα μπλόκα ως ήταν αναμενόμενο σκλήρυναν τη στάση τους καθώς η αίσθηση που έχουν είναι ότι τους κοροϊδεύουν και ότι θέλουν να τους βάλουν στη λογική του διαλόγου για το διάλογο. Βέβαια τώρα βάζουν μπροστά τη συνθήκη Mercosur και φαίνεται ότι δεν είναι οι μόνοι στην ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία για παράδειγμα η κατάσταση έχει οξυνθεί και η γαλλική κυβέρνηση (σημειωτέον ότι οι Γάλλοι μόνο κερδισμένοι είναι από την εξαγωγή τεχνολογικών προϊόντων) προσπαθώντας να κατευνάσει τους αγρότες ανακοίνωσε ότι τα αβοκάντο, τα μάνγκο, οι γκουάβα, τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και τα μήλα από τη Νότια Αμερική ή αλλού που περιέχουν υπολείμματα απαγορευμένων ουσιών (πχ φυτοφαρμάκων) δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στη Γαλλία.

Για όσους δεν το καταλαβαίνουν παραδέχτηκε ότι έχουν δίκαιο οι αγρότες και φυσικά η συνθήκη είναι τέτοια που κανένας δεν θα ξέρει το ακριβώς είναι αυτό που φτάνει στο πιάτο του καταναλωτή. Ούτε ψύλλος στο κόρφο της κυβέρνησης που έχει πει ναι σε όλα για τη Mercosurαλλά χθες το απόγευμα έγινε συνεδρίαση σε υψηλό επίπεδο ώστε σήμερα να δώσει απάντηση την οποία αναμένουμε με ενδιαφέρον.

Ο φόβος των νοικοκυραίων

Φυσικά εκτός της Mercosur υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μια άλλη εστίας οργής για τους αγρότες. Γιατί βλέπουν να διώκεται ο Ανεστίδης και άλλοι συνδικαλιστές και παίρνουν ότι το μήνυμα ότι αντί να κυνηγιούνται τα λαμόγια εξαπολύεται κυνηγητό στους νοικοκυραίους,. Αφήστε που οι προαναγγελίες εξάρθρωσης κυκλωμάτων δεν ηχούν και τόσο καλά στα αυτιά κανενός. Γιατί όπως και να το κάνουμε οι συλλήψεις είναι όπως τις πρόωρες εκλογές. Δεν προαναγγέλλονται, γίνονται.

Το βραβείο της Πυθίας

Αν κάποιος κατάλαβε τι συμβαίνει από τις χθεσινές ανακοινώσεις τις Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με τα προβλήματα στις επικοινωνίες που προκάλεσε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια μάλλον θα πρέπει να κερδίσει το βραβείο ανάγνωσης των χρησμών της Πυθίας. Αυτά που είπε η ΥΠΑ μπάζουν από παντού και είναι τουλάχιστον παράδοξο το γεγονός ότι ο ΟΤΕ και Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το έμαθαν από τις ανακοινώσεις καθώς οι φωστήρες της ΥΠΑ θεώρησαν χρήσιμο να μην ενημερώσουν εγκαίρως. Όμως όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά τους πρώτους που ενημερώνεις είναι τους συνεργάτες σου και το ρυθμιστή που έχει και υψηλές δυνατότητες ελέγχου. Εκτός και αν θέλεις κάτι να κρύψεις και θεωρείς με τη σύγχυση μπορείς να το πετύχεις ρίχνοντας ταυτόχρονα ευθύνες και στους άλλους που και πρόβλημα δεν είχαν και με τους οποίους δεν συνεργάστηκες.

Η καλή αρχή και η σύλληψη Μαδούρο

Αν αρχή είναι το ήμισυ του παντός τότε η πρώτη συνεδρίαση του 2026 την περασμένη Παρασκευή στο Χρηματιστήριο θα πρέπει να μας γεμίζει με αισιοδοξία. Είχαμε πάρτι και όχι μόνο στις τράπεζες που συνεχίζουν να μαγνητίζουν αλλά σε μεγάλο αριθμό μετοχών και κλάδων. Και αυτό δείχνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν στην προοπτική. Βέβαια οι επενδυτές δεν είχαν υπολογίσει στην σύλληψη του Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες που κάποιοι χθες βράδυ θεωρούσαν ότι θα λειτουργήσει θετικά για τις αγορές. Μένει να το δούμε γιατί τέτοιου είδους πρακτικές στέλνουν και ένα άλλο μήνυμα. Αυτό της γεωπολιτικής αστάθειας που μπορεί να δημιουργεί η πρακτική των υπερδυνάμεων όπως οι ΗΠΑ αλλά και η Ρωσία με το παράδειγμα της Ουκρανίας.

Τα ζόρια της πληροφορικής και τα μονοπώλια

Μιας και αρχίσαμε με το Χρηματιστήριο μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι για τη φετινή χρονιά βλέποντας για παράδειγμα πόσο φθηνότερες είναι οι ελληνικές τράπεζες συγκρινόμενες με τις Ευρωπαϊκές και τις Αμερικάνικες. Ωστόσο δεν θα μπορούσε να πει κάποιος το ίδιο και για τις εταιρίες πληροφορικής και ειδικά αυτές που τα προηγούμενα χρόνια είχαν την άνεση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσες δεν φρόντισαν να διαφοροποιήσουν τα έσοδά τους θα διαπιστώσουν πολύ σύντομα ότι το πάρτι τελειώνει. Και δεν μιλάμε μόνο για τις εισηγμένες αλλά και τις μη . Εκτός από κάποιες που έχουν λύσει τα ζητήματά τους με τη σχεδόν μονοπωλιακή θέση που απέκτησαν διαθέτοντας στις επιχειρήσεις τις περίφημες τιμολογιέρες. Να είναι καλά η ΑΑΔΕ.

Καίγονται από το ΣτΕ - Η ώρα της αλήθειας για τις ασφαλιστικές

Δεν ξέρω τι λένε εκεί στις ασφαλιστικές αλλά η απόφαση του ΣτΕ τους έβαλε φωτιά. Γιατί πολύ απλά ο κάθε ένας μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει ότι «ρήτρα μονομερούς αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου που εισάγεται σε σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης ως γενικός όρος συναλλαγών (ΓΟΣ) ικανοποιεί τις απαιτήσεις των αρχών της διαφάνειας, καλής πίστης και ισορροπίας α) εάν δικαιολογείται από σοβαρό λόγο ο οποίος εκτίθεται στη σύμβαση,

β) εάν παρατίθενται στη σύμβαση σαφή και κατανοητά κριτήρια, βάσει των οποίων ο μέσος ασφαλισμένος είναι σε θέση να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα αναπροσαρμόζεται το ασφάλιστρο και να αξιολογήσει τις δυνητικά σημαντικές οικονομικές συνέπειες της αναπροσαρμογής στις συμβατικές του υποχρεώσεις, δηλαδή κριτήρια ειδικά, εύλογα και κατά το δυνατό ορισμένα, τα οποία εκτίθενται στη σύμβαση,

γ) εάν τίθεται στη διάθεση του ασφαλισμένου το απαραίτητο και, κατά περίπτωση, διαθέσιμο επίπεδο πληροφόρησης τόσο πριν από τη σύναψη της σύμβασης προκειμένου αυτός να προβεί σε ενημερωμένη απόφαση, όσο και κατά τη διάρκειά της ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει εάν η αναπροσαρμογή είναι σύμφωνη και ανάλογη με τα κριτήρια που έχουν τεθεί και να μπορεί να ασκεί λυσιτελώς τα συμβατικά και εκ του νόμου δικαιώματά του».

Επειδή όλοι ξέρουν ότι τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αναζητούμε τον τρόπο που θα γίνουν οι αυξήσεις. Φυσικά αυτά που έχουν ψηφιστεί πέρυσι για τον τρόπο αναπροσαρμογής τίθενται εκτός συζήτησης ενώ οι ασφαλιστικές έχει αποδειχτεί ότι σε καμία περίπτωση δεν δίνουν εξηγήσεις στους ασφαλισμένους τους.

Deal προ των πυλών

Έχω την αίσθηση ότι τη νέα χρονιά θα έχουμε μια μεγάλη συμφωνία στην επιβατηγό ναυτιλία. Βέβαια εκεί η συγκέντρωση είναι μεγάλη οπότε αυτό που θα γίνει θα πρέπει να περάσει από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Και για να περάσει μπορεί να γίνει και μοιρασιά. Πάντως έχει αρχίσει να γίνεται σαφές ότι ο μέτοχος της υπό πώληση εταιρίας δεν έχει λόγο να παραμένει εκεί. Απλά έφτιαξε τα μεγέθη, καθάρισε τον ισολογισμό και τώρα ήλθε η ώρα για τη μεγάλη κίνηση. Σημειωτέον ότι τα εμπόδια της συγκέντρωσης πολλές φορές μπορεί να ξεπεραστούν αν το θέμα εξεταστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ομόλογα δείχνουν κρίση

Κάτι δεν πάει και τόσο καλά με τις αγορές ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν φαίνεται να είναι καθόλου τυχαίο ότι τα κρατικά ομόλογα κινούνται όλο και υψηλότερα από πλευράς αποδόσεων την τελευταία περίοδο. Για παράδειγμα η Γαλλία στη δεκαετία κινείται με επιτόκιο 3,6% και η Γερμανία 2,9% με την Ελλάδα να έχει χαμηλότερο κόστος από τη Γαλλία στο 3,5%. Στην ουσία έχουν κλείσει τελείως στα spreads και αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή θα έχουμε το φαινόμενο η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από πολλές χώρες παρότι έχει υψηλότερο χρέος.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Πολύ απλά οι αναλυτές βλέπουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά από οικονομικής άποψης στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης και βλέπουν επίσης ότι οι οικονομίες αυτές έχουν μεγάλα ποσά που πρέπει το 2026 να αναχρηματοδοτήσουν. Και όσο το κόστος δανεισμού παραμένει σε υψηλά επίπεδα ή ανεβαίνει οι οικονομίες θα επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο. Υπάρχει άραγε μαγική συνταγή άλλη από τα επιτόκια τα οποία δεν φαίνεται διατεθειμένη να μειώσει επιπλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Η Ελλάδα φυσικά έχει ανταγωνιστικό επιτόκο δεκαετίας γιατί και αποπληρώνει δανειακές ανάγκες και δεν έχει ανάγκες χρηματοδότησης που να δημιουργούν ζήτημα. Τόσο απλά.

Η απόσταση των τριών λεπτών

Την ερχόμενη Τετάρτη 7 Ιανουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη γενική συνέλευση ΟΠΑΠ, στην οποία οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν για τους προτεινόμενους όρους αντίστροφης συγχώνευσηςδηλαδή της απορρόφησης της Allwyn από τον ΟΠΑΠ. Την περασμένη Παρασκευή η μετοχή έκλεισε στα 19,01 ευρώ δηλαδή σε απόσταση 3 λεπτών από την τιμή των 19,04 ευρώ που θα λάβουν όσοι μέτοχοι καταψηφίσουν την προτεινόμενη συμφωνία, και θα κατοχυρώσουν το δικαίωμα να πάρουν τα χρήματα εντός ενός μήνα.

Με τις μαζικές αγορές που έγιναν μάλλον δεν φαίνεται ότι θα υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να καταψηφίσουν την Τετάρτη καθώς μπορούν και τώρα να πουλήσουν χωρίς απώλειες. Σε κάθε περίπτωση η αντίστροφη συγχώνευση θα πρέπει να θεωρείται γεγονός και θα οδηγήσει στη δημιουργία μια εταιρία πολύ μεγάλου μεγέθους ακόμα και για τα παγκόσμια δεδομένα της αγοράς τυχερών παιγνιδιών που θα είναι εισηγμένη στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Η φαγούρα και η ουσία

Πραγματικά δεν ξέρουμε γιατί κάποιοι «έχουν φαγούρα» με το τίμημα που κατεβλήθη για την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταβίβασης της Εγνατίας Οδού. Ως γνωστόν τα τιμήματα που προσφέρονται έχουν συγκεκριμένους όρους αιρέσεις και προϋποθέσεις. Και είναι προφανές ότι με βάση αυτές τις αιρέσεις καθορίζεται και ο τελικός λογαριασμός. Φυσικά και αυτοί που κάνουν τον τελικό λογαριασμό δεν παίρνουν κανένα ρίσκο ώστε να μην είναι απολύτως ακριβείς

Ναυάγιο και σενάρια

Ναυάγησε η προσπάθεια εξαγοράς του 40% των supermarket Bazaars από την εισηγμένη AVE. Φαίνεται ότι η προσφορά δεν συναντήθηκε με το τίμημα που ήθελαν οι πωλητές μετά από έξι ολόκληρους μήνες διαπραγματεύσεων. Κάποιες πηγές λένε ότι ο υποψήφιος αγοραστής έχει αλλάξει κατεύθυνση αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Άπό την άλλη πλευρά ουδείς μπορεί να παραγνωρίσει το μηδενικό δανεισμό των Bazaars και τα κερδοφόρα αποτελέσματα που δείχνουν ότι είναι μια απολύτως νοικοκυρεμένη εταιρία που δεν έχει και μεγάλα ζόρια να πουληθεί.