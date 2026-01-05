Διακοπές νερού τη Δευτέρα (5/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (5/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

Ημερομηνία

Περιοχή

Κατάσταση

Σημείο

5/1/2026

ΑΘΗΝΑ (ΚΥΨΕΛΗ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Βελβενδού και Αίγλης

5/1/2026

ΒΟΥΛΑ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Νηρέως και Δάφνης

5/1/2026

ΔΑΦΝΗ

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Καραολή Μιχάλη και Σοφ.Βενιζέλου

5/1/2026

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Π.)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Ν. Πλαστήρα και Εφέσου

5/1/2026

ΧΑΙΔΑΡΙ (ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ)

Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης

Ανεξαρτησίας και Σουλίου

