Διακοπές νερού τη Δευτέρα (5/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
5/1/2026
ΑΘΗΝΑ (ΚΥΨΕΛΗ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Βελβενδού και Αίγλης
5/1/2026
ΒΟΥΛΑ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Νηρέως και Δάφνης
5/1/2026
ΔΑΦΝΗ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Καραολή Μιχάλη και Σοφ.Βενιζέλου
5/1/2026
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Π.)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ν. Πλαστήρα και Εφέσου
5/1/2026
ΧΑΙΔΑΡΙ (ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Ανεξαρτησίας και Σουλίου
