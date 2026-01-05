Ποια φαγητά δεν πρέπει να ξαναζεσταίνετε στο φούρνο μικροκυμάτων

Το φαγητό της προηγούμενης ημέρας που περίσσεψε συνήθως είναι μια καλή επιλογή για την επόμενη.

Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει την τιμητική του, καθώς προσφέρει γρήγορο ζέσταμα. Ωστόσο δεν μπαίνουν όλα τα φαγητά εκεί, κάποια καλό είναι να τα αποφύγετε.

Εάν τα ξαναζεστάνετε, κινδυνεύετε με στομαχικά προβλήματα ή χειρότερα - ειδικά αν τα ζεσταίνετε μόνο στο φούρνο μικροκυμάτων. Ωστόσο, ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί με τη σωστή αποθήκευση.

Για να είστε ασφαλείς, είναι προτιμότερο να μην ξαναζεσταίνετε τα παρακάτω φαγητά στο φούρνο μικροκυμάτων.

Σπανάκι: Μόνο αν έχει μπει γρήγορα στο ψυγείο

Το σπανάκι δεν πρέπει να ξαναζεσταθεί δεύτερη φορά: Υπάρχει πράγματι κάτι σε αυτόν τον παλιό κανόνα της κουζίνας, αλλά ισχύει μόνο εν μέρει σήμερα. Το πρόβλημα με το σπανάκι είναι ότι το φυτό περιέχει πολλά νιτρικά άλατα. Σε θερμοκρασία δωματίου, το νιτρικό άλας μπορεί να μετατραπεί σε νιτρώδη, τα οποία είναι επιβλαβή για την υγεία.

Τα νιτρώδη μπορούν να σχηματίσουν καρκινογόνες νιτροζαμίνες σε συνδυασμό με ορισμένα προϊόντα αποικοδόμησης πρωτεϊνών. Η υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρώδη μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ναυτία, διάρροια και έμετο. Επομένως, δεν πρέπει πλέον να τρώτε μπαγιάτικο ή μαγειρεμένο σπανάκι.

Ωστόσο, το πρόβλημα πηγάζει κυρίως από μια εποχή που δεν είχαν όλα τα νοικοκυριά ψυγείο. Εάν κρυώσετε γρήγορα το σπανάκι μετά το μαγείρεμα, μπορείτε επίσης να το ζεστάνετε ξανά. Επομένως, έχετε υπόψη σας τις ακόλουθες συμβουλές:

Θα πρέπει να ξαναζεστάνετε το σπανάκι μόνο για δεύτερη φορά εάν έχετε κρυώσει τα υπολείμματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα εκ των προτέρων – το κρύο περιορίζει το σχηματισμό νιτρωδών αλάτων.

– το κρύο περιορίζει το σχηματισμό νιτρωδών αλάτων. Ακόμα κι αν βάλετε το φαγητό στο ψυγείο, δεν πρέπει να περιμένετε περισσότερο από δύο ημέρες το πολύ . Αυτό συμβαίνει γιατί τα νιτρώδη σχηματίζονται και στο ψυγείο, αν και πιο αργά.

. Αυτό συμβαίνει γιατί τα νιτρώδη σχηματίζονται και στο ψυγείο, αν και πιο αργά. Εάν το σπανάκι είναι μπαγιάτικο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν πρέπει να το ξαναζεστάνετε - ούτε στο φούρνο μικροκυμάτων ούτε στην εστία.

Όχι μανιτάρια στο micro

Εάν αποθηκεύετε μαγειρεμένα μανιτάρια σε θερμοκρασία δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αναθέρμανση μπορεί να γίνει κρίσιμη. Με την υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό και πρωτεΐνες, τα μανιτάρια είναι το ιδανικό έδαφος αναπαραγωγής μικροοργανισμών – μπορεί να σχηματιστούν επικίνδυνες τοξίνες κατά την αποθήκευση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ναυτία και διάρροια εμετού.

Εάν ακολουθήσετε μερικούς κανόνες, μπορείτε ακόμα να ξαναζεστάνετε τα μανιτάρια:

Ψύξτε τα πιάτα με μανιτάρια γρήγορα μετά την προετοιμασία.

μετά την προετοιμασία. Αποθηκεύστε τα μανιτάρια στο ψυγείο για όχι περισσότερο από μία ημέρα .

. Όταν ξαναζεσταίνετε, θα πρέπει να ζεστάνετε καλά το πιάτο με τα μανιτάρια τουλάχιστον στους 70 βαθμούς. Επομένως, μια κατσαρόλα ή τηγάνι ταιριάζει καλύτερα από το φούρνο μικροκυμάτων.

Ποτέ μην ξαναζεσταίνετε το κοτόπουλο στο φούρνο μικροκυμάτων

Εάν ξαναζεστάνετε κρύο κοτόπουλο για δεύτερη φορά, οι πρωτεϊνικές δομές στο κρέας αλλάζουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πεπτικά προβλήματα, ναυτία και διάρροια.

Ένας άλλος κίνδυνος είναι η σαλμονέλα. Τα βακτήρια μπορούν ακόμα να υπάρχουν μετά την προετοιμασία. Εάν το μαγειρεμένο κοτόπουλο αποθηκευτεί, η σαλμονέλα πολλαπλασιάζεται. Εάν ζεστάνετε τα πουλερικά μόνο με το φούρνο μικροκυμάτων, η σαλμονέλα μπορεί να παραμείνει στο κρέας - και στη χειρότερη περίπτωση κινδυνεύετε να δηλητηριάσετε από σαλμονέλα.

Κατά κανόνα, είναι καλύτερο να μην ξαναζεσταίνετε το κοτόπουλο, αλλά να το τρώτε αμέσως μετά την προετοιμασία. Αν περισσέψει κάτι, δεν χρειάζεται να το πετάξετε. Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις κατά την προθέρμανση:

Μην το ξαναζεσταίνετε στο φούρνο μικροκυμάτων.

Ζεσταίνουμε τα πουλερικά εντελώς και ομοιόμορφα για αρκετά λεπτά. Το κρέας πρέπει επίσης να είναι πολύ ζεστό στη μέση και όχι μόνο χλιαρό.

Αυγά: Το ζέσταμα είναι επικίνδυνο

Μπορείτε να ξαναζεστάνετε ομελέτα; Ναι και ΟΧΙ. Είτε ομελέτα, τηγανητά αυγά ή βραστά αυγά - το ζέσταμα είναι επικίνδυνο. Παρόμοια με το κοτόπουλο, οι πρωτεϊνικές δομές μπορεί να αλλάξουν, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στο στομάχι. Εάν το αυγό έχει αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου, η σαλμονέλα μπορεί επίσης να πολλαπλασιαστεί εδώ.

Επομένως, θα πρέπει να τρώτε μόνο αυγά φρεσκομαγειρεμένα. Όλα τα τρόφιμα που περιέχουν αυγό πρέπει να θερμαίνονται πλήρως στους 70 βαθμούς τουλάχιστον κατά το ζέσταμα.

Προσοχή: Οι πατάτες και το ρύζι δεν ανήκουν στο φούρνο μικροκυμάτων

Γνωρίζατε ότι οι πατάτες πρέπει να ζεσταίνονται μόνο προσεκτικά; Γιατί: Υπάρχει επίσης ένας συγκεκριμένος κίνδυνος με το ρύζι και τις πατάτες. Εάν οι μαγειρεμένες πατάτες ή το μαγειρεμένο ρύζι μπουν στο ψυγείο ώρες μετά την προετοιμασία, μπορεί να σχηματιστούν σπόρια ή βακτήρια στο μεταξύ.

Ειδικά αν το φαγητό στη συνέχεια θερμανθεί μόνο για μικρό χρονικό διάστημα ή σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, τα βακτήρια δεν σκοτώνονται - το αποτέλεσμα είναι τροφική δηλητηρίαση στη χειρότερη περίπτωση. Επομένως:

Ψύξτε τις βραστές πατάτες και το ρύζι αμέσως μετά την προετοιμασία και τοποθετήστε το στο ψυγείο .

. Για να είστε ασφαλείς, ξαναζεστάνετε το ρύζι και τις πατάτες σε μια κατσαρόλα και όχι στο φούρνο μικροκυμάτων.

το ρύζι και τις πατάτες σε μια κατσαρόλα και όχι στο φούρνο μικροκυμάτων. Ζεσταίνουμε το φαγητό εντελώς και ομοιόμορφα για αρκετά λεπτά (τουλάχιστον 70 βαθμούς).

Ζεσταίνετε ξανά το φαγητό: Η κατσαρόλα είναι πιο ασφαλής από το φούρνο μικροκυμάτων

Με όλα τα τρόφιμα που αναφέρθηκαν, υπάρχει ένας συγκεκριμένος κίνδυνος κατά την αναθέρμανση. Εάν οι πατάτες, τα μανιτάρια και τα παρόμοια έχουν αποθηκευτεί εκτός ψυγείου για αρκετές ώρες, δεν πρέπει να τα ξαναζεστάνετε καθόλου.

Για να είστε ασφαλείς, ωστόσο, δεν πρέπει να ξαναζεσταίνετε τα έξι φαγητά που αναφέρονται στο φούρνο μικροκυμάτων, αλλά σε μια κατσαρόλα, ακόμα κι αν υπάρχει επαρκής ψύξη. Αυτό συμβαίνει επειδή τα βακτήρια και τα σπόρια μπορούν επίσης να πολλαπλασιαστούν ή να σχηματίσουν νιτρώδη άλατα στο ψυγείο.

Τα βακτήρια μπορούν να εξοντωθούν με το καλό μαγείρεμα ή το ζέσταμα. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα όταν τα τρόφιμα ζεσταίνονται στο φούρνο μικροκυμάτων, επειδή εκεί δεν ζεσταίνονται αρκετά, ομοιόμορφα ή για αρκετό χρόνο.