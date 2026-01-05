Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι η «πιστή υπολοχαγός» του Μαδούρο που αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία

Oι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια επιδρομή πριν από την αυγή του Σαββάτου και ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να υπάρξει μια ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση».

Απείλησε μάλιστα με δεύτερο αμερικανικό χτύπημα στη Βενεζουέλα εάν τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησής της δεν συνεργαστούν με τις προσπάθειές του να «διορθώσει» την κατάσταση στη χώρα. Νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε συνομιλήσει με την αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία, όπως είπε, ήταν «ουσιαστικά πρόθυμη να κάνει αυτό που θεωρούμε απαραίτητο για να κάνουμε τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία».

Στη δική της συνέντευξη Τύπου πάντως αργότερα, η Ροντρίγκες φάνηκε λιγότερο συνεργάσιμη, καταγγέλλοντας την κράτηση του Μαδούρο ως απαγωγή και τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει αποικία. Δεδομένων αυτών των αντικρουόμενων μηνυμάτων, πολλοί αναρωτιούνται ποιος είναι τώρα υπεύθυνος στη Βενεζουέλα.

H Nτέλσι Ροντρίγκες AP

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, ο/η αντιπρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας του προέδρου. Έτσι, εκ πρώτης όψεως, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας ότι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακής προέδρου της χώρας φαίνεται σαν ένα λογικό βήμα.

Αλλά οι περισσότεροι παρατηρητές της Βενεζουέλας περίμεναν ότι οι άμεσες συνέπειες μιας αμερικανικής παρέμβασης θα ήταν διαφορετικές. Οι ΗΠΑ - και πολλά άλλα έθνη - δεν αναγνώρισαν τον Νικολάς Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας, έχοντας καταδικάσει τις εκλογές του 2024 ως νοθευμένες.

Ο Μαδούρο ανακηρύχθηκε πρόεδρος από το εκλογικό συμβούλιο της Βενεζουέλας (CNE), ένα σώμα που κυριαρχείται από πιστούς της κυβέρνησης. Αλλά το CNE δεν προσκόμισε ποτέ τις λεπτομερείς καταμετρήσεις ψήφων για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του και αντίγραφα των καταμετρήσεων ψήφων που συνέλεξε η αντιπολίτευση και εξέτασε το Κέντρο Κάρτερ υποδηλώνουν ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Εντμούντο Γκονζάλες, είχε κερδίσει με σαρωτική νίκη.

Η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα

Ο Εντμούντο Γκονζάλες αντικατέστησε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αφότου της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές. Έτσι, οι ΗΠΑ και δεκάδες άλλες χώρες αναγνώρισαν τον Γκονζάλες ως τον εκλεγμένο πρόεδρο. Ο Γκονζάλες, ένας ελάχιστα γνωστός πρώην διπλωμάτης, είχε την υποστήριξη της δημοφιλούς ηγέτιδος της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την οποία αντικατέστησε στο ψηφοδέλτιο αφότου της απαγορεύτηκε να θέσει υποψηφιότητα από αξιωματούχους της κυβέρνησης Μαδούρο.

Καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν την αντιπολίτευση μετά τις εκλογές, ο Γκονζάλες έφυγε εξόριστος στην Ισπανία και η Ματσάδο κρύφτηκε στη Βενεζουέλα. Τους τελευταίους 18 μήνες, καλούσαν τον Μαδούρο να παραιτηθεί και ασκούσαν πιέσεις για διεθνή υποστήριξη για τον σκοπό τους, ειδικά στις ΗΠΑ. Το προφίλ της Ματσάδο ενισχύθηκε μετά την κατάκτηση του Νόμπελ Ειρήνης για «τον αγώνα της με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη Βενεζουέλα.

Μετά τη δημοσιότητα και την αναγνώριση που έλαβε αφού ξεκίνησε ένα επικίνδυνο ταξίδι από το κρησφύγετό της στη Βενεζουέλα στο Όσλο για να παραλάβει το βραβείο, πολλοί υπέθεσαν ότι οποιοδήποτε σενάριο μετά τον Μαδούρο θα την έβλεπε να επιστρέφει στην πατρίδα της για να αναλάβει τα ηνία της εξουσίας μαζί με τον Εντμούντο Γκονζάλες. Η ίδια η Ματσάδο δημοσίευσε μια επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, δηλώνοντας ότι «έφτασε η ώρα της ελευθερίας». «Σήμερα είμαστε έτοιμοι να επιβάλουμε την εντολή μας και να αναλάβουμε την εξουσία», έγραψε.

Αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε άναυδους τους δημοσιογράφους όταν δήλωσε ότι η Ματσάδο δεν είχε την «υποστήριξη ή τον σεβασμό» για να ηγηθεί της χώρας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η ομάδα του δεν είχε μιλήσει με τον Ματσάδο μετά τις αμερικανικές επιδρομές, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο είχε μιλήσει με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Το επόμενο σχόλιο του Τραμπ μπορεί να δώσει την απάντηση στο γιατί η κυβέρνηση Τραμπ είναι πλέον ο πιστός υπολοχαγός του Μαδούρο - τουλάχιστον προς το παρόν. Ο Τραμπ παρέθεσε την δήλωση της Ροντρίγκεζ «θα κάνουμε ό,τι θέλετε», προσθέτοντας ότι «πραγματικά δεν έχει άλλη επιλογή».

Με τον στενό κύκλο του Μαδούρο να εξακολουθεί φαινομενικά να βρίσκεται στην εξουσία στη Βενεζουέλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι μπορεί να σκέφτηκαν ότι η ομαλότερη μετάβαση θα εξασφαλιζόταν με την ανάληψη των καθηκόντων από ανθρώπους στην υπάρχουσα κυβέρνηση.

«Νομίζουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια συμφωνία που μοιάζει με κηδεμονία, αντί να επέμβουν επί τόπου και να αναλάβουν τις καθημερινές λειτουργίες της χώρας», δήλωσε η Μάρα Ρούντμαν, πρώην ανώτερη αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας που εργάστηκε στις κυβερνήσεις Κλίντον και Ομπάμα. Χαρακτήρισε την προσέγγιση ως άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη εποχή.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «έτοιμες να πραγματοποιήσουν μια δεύτερη και πολύ μεγαλύτερη επίθεση, εάν χρειαστεί», κάτι που φαίνεται να εξηγεί γιατί πιστεύει ότι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ δεν έχει άλλη επιλογή από το να υπακούσει στις εντολές των ΗΠΑ.

Το γεγονός ότι η Ροντρίγκεζ εθεάθη περιτριγυρισμένη από μερικούς από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον στενό κύκλο του Μαδούρο λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος είχε συλληφθεί και είχε πετάξει εκτός της χώρας, φαίνεται να υποδηλώνει ότι έχει κερδίσει και την υποστήριξή τους.

Την πλαισίωσαν, μεταξύ άλλων, ο αδελφός της Χόρχε Ροντρίγκεζ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέγιο, ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο και ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων, Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες.

Αυτό ικανοποίησε προφανώς τους Αμερικανούς αξιωματούχους που ανησυχούν ότι η σύλληψη του Μαδούρο θα οδηγήσει σε μια δυνητικά αποσταθεροποιητική μάχη για τον έλεγχο μεταξύ του στενού κύκλου του. Αλλά το μήνυμα της Ντέλσι Ροντρίγκεζ προς τις ΗΠΑ θα ήταν λιγότερο ευχάριστο στα αμερικανικά αυτιά.

«Δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά αποικία»

Επέμεινε ότι «υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος στη Βενεζουέλα και το όνομά του είναι Νικολάς Μαδούρο» και χαρακτήρισε τη σύλληψή του «απαγωγή». «Δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά αποικία οποιασδήποτε αυτοκρατορίας», επέμεινε, υποσχόμενη να «υπερασπιστεί» τη Βενεζουέλα.

Ενώ σίγουρα δεν ακουγόταν σαν το άτομο που ο Τραμπ είχε περιγράψει ως «πρόθυμο να υπακούσει στις εντολές των ΗΠΑ», υπήρξαν εικασίες ότι μπορεί να υιοθέτησε μια εθνικιστική χροιά για να κρατήσει τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Μαδούρο στο πλευρό της.

Ερωτηθείς για την υποστήριξη του Τραμπ προς τη Ροντρίγκεζ και τα σχόλιά της, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο CBS την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν μια αξιολόγηση με βάση τις πράξεις της, όχι τα λόγια της.

«Ξέρω τι αποφάσεις πρόκειται να πάρουν οι άνθρωποι; Δεν ξέρω», πρόσθεσε, υπονοώντας φαινομενικά ότι δεν ήταν τόσο σίγουρος για την προθυμία της Ροντρίγκεζ να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ. Αυτό για το οποίο ήταν ανένδοτος ήταν η προθυμία των ΗΠΑ να ασκήσουν πιέσεις στην προσωρινή κυβέρνηση της Ροντρίγκεζ.

«Γνωρίζω το εξής, ότι αν δεν λάβουν τις σωστές αποφάσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν πολλαπλούς μοχλούς επιρροής για να διασφαλίσουν την προστασία των συμφερόντων μας, και αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εμπάργκο πετρελαίου που ισχύει», είπε.

Σε συνέντευξή του στο ABC, ο Ρούμπιο φάνηκε επίσης να υπονοεί τη διεξαγωγή νέων εκλογών στη Βενεζουέλα. «Η κυβέρνηση θα προκύψει μέσα από μια μεταβατική περίοδο και πραγματικές εκλογές, τις οποίες δεν έχουν πραγματοποιήσει», δήλωσε σε δηλώσεις του στο This Week. Έκανε επίσης έκκληση για «ρεαλισμό», υπονοώντας ότι οι νέες εκλογές θα χρειαστούν χρόνο: «Όλοι ρωτούν γιατί 24 ώρες μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δεν έχουν προγραμματιστεί εκλογές για αύριο; Αυτό είναι παράλογο».

Ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος εργάστηκε για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας όταν ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, χαιρέτισε την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του Μαδούρο. Ωστόσο, ο εξέχων επικριτής του Τραμπ δήλωσε στο BBC ότι ήταν απίθανο η Ροντρίγκεζ να υποκύψει στις ΗΠΑ, ειδικά επειδή το καθεστώς εξακολουθεί να έχει την υποστήριξη της Κίνας, της Ρωσίας και της Κούβας.

«Το λογικό που πρέπει να γίνει εδώ είναι να ανατραπεί ό,τι έχει απομείνει από το καθεστώς Μαδούρο και να τεθεί στην εξουσία η αντιπολίτευση εν αναμονή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Έχουν ανθρώπους ικανούς να διοικήσουν μια προσωρινή κυβέρνηση όσο προετοιμάζονται οι εκλογές».

Η συζήτηση για νέες εκλογές αναμφίβολα θα απογοητεύσει όχι μόνο τη Ματσάδο και τον Γκονζάλες, αλλά και πολλούς από τους Βενεζολάνους που τους ψήφισαν και οι οποίοι είναι ανένδοτοι στην επιθυμία τους να δουν αυτές τις ψήφους να τιμώνται. Η αντιπολίτευση επιμένει εδώ και καιρό ότι οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές δεν είναι δυνατές, καθώς τα βασικά θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στην οργάνωσή τους είναι γεμάτα με πιστούς στον Μαδούρο. Η μεταρρύθμιση αυτών των οργάνων θα απαιτήσει χρόνο.

Βραχυπρόθεσμα, επομένως, η Βενεζουέλα φαίνεται πιθανό να κυβερνηθεί από τη Ντέλσι Ροντρίγκεζ και τον στενό κύκλο του Μαδούρο - εφόσον ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της κυβέρνησης Τραμπ. Το πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό θα εξαρτηθεί από το αν η Ροντρίγκεζ μπορεί να βρει μια χρυσή τομή μεταξύ της ικανοποίησης των αιτημάτων του Τραμπ και των συμφερόντων της βάσης του Μαδούρο. Μπορεί σύντομα να βρεθεί μεταξύ σφύρας και άκμονος.

Ποια είναι η Ντέλσι Ροδρίγκες

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του καθεστώτος Μαδούρο, η Ροντρίγκες είναι δικηγόρος, διπλωμάτισσα και πολιτικός και υπηρετεί ως αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας από το 2018. Έχει διατελέσει σε πολλές θέσεις κατά τις προεδρίες των Ούγο Τσάβες και Νικολάς Μαδούρο. Υπήρξε υπουργός Λαϊκής Εξουσίας για την Επικοινωνία και την Πληροφόρηση της Βενεζουέλας από το 2013 έως το 2014, υπουργός Εξωτερικών από το 2014 έως το 2017, πρόεδρος της Συντακτικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2017 έως το 2018 και υπουργός Πετρελαίου από το 2024 έως το 2025.

Είναι μέλος της εθνικής ηγεσίας του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς της έχουν επιβάλει κυρώσεις για αυτό που χαρακτήρισαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τον ρόλο της στην πολιτική κρίση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Ροντρίγκες υπερασπίστηκε σθεναρά την κυβέρνηση Μαδούρο σε διεθνή φόρα, όπως στον ΟΗΕ, καταδίκασε τις διεθνείς κυρώσεις ως «παράνομες» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προωθούν «παρέμβαση και ανατροπή» στη Βενεζουέλα.

Γεννήθηκε στο Καράκας στις 18 Μαΐου του 1969. Είναι κόρη του δικηγόρου και πολιτικού Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκες, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος του σοσιαλιστικού κινήματος Σοσιαλιστική Λίγκα και σκοτώθηκε το 1976 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από τις αρχές ασφαλείας Ο αδελφός της, Χόρχε Ροδρίγκες, είναι επίσης γνωστή πολιτική φυσιογνωμία της χώρας, έχοντας διατελέσει δήμαρχος του Καράκας, Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και αντιπρόεδρος.

