Κύπριος βουλευτής κατηγορείται για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα

Το αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Νίκου Σύκα, θα εξετάσει σήμερα η Νομική Υπηρεσία της Κύπρου, μετά την καταγγελία εναντίον του για ξυλοδαρμό, που οδήγησε την πρόεδρο του ΔΗΣΥ να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίου.

Βάσει της κυπριακής νομοθεσίας, για την άρση της ασυλίας βουλευτή απαιτείται σχετικό αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Χωρίς την άδεια του Ανωτάτου, βουλευτής δεν μπορεί να διωχθεί, να συλληφθεί ή να φυλακιστεί, όσο διαρκεί η θητεία του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία κατήγγειλε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, ότι δέχθηκε ξυλοδαρμό και σωματική βία από τον εν λόγω βουλευτή και σύντροφό της, πριν από μερικές ημέρες, ενώ οι δύο βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές.

Αν και το αδίκημα διαπράχθηκε στην Ελλάδα, βάσει του κυπριακού Ποινικού Κώδικα, εφόσον δράστης είναι πολίτης της Δημοκρατίας μπορεί να διωχθεί και να εκδικαστεί στην Κύπρο, εφόσον τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα δύο έτη και η πράξη συνιστά ποινικό αδίκημα και βάσει της νομοθεσίας της χώρας όπου τελέστηκε.

Άμεση ήταν η αντίδραση της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, η οποία έθεσε εκτός ψηφοδελτίου του κόμματος τον καταγγελλόμενο βουλευτή.

Η ανάρτηση της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού:

«Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας. Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας. Παράλληλα, ο Βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες.»

Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας.… — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 4, 2026

Ο Νίκος Σύκας από την πλευρά του αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ωστόσο στη διάθεση των αρχών.

Τι αναφέρει ο βουλευτής

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου», αναφέρει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας μετά την καταγγελία γυναίκας στην Αστυνομία για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Νίκος Σύκας ανέφερε τα εξής:

«Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

* Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

* Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα.

* Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα.

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα».

Mε πληροφορίες από Φιλελεύθερος & Πολίτης