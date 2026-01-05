Who's the Boss?

Γυρίσαμε δηλαδή στο «φoνιάδες των λαών Αμερικάνοι»; Και θέτω το ερώτημα επί τάπητος διότι διακρίνω όχι μόνο την αριστερή λατρεία στον Μαδούρο, αλλά και ένα δεξιο-αριστερό μένος εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ συνολικά.

Εντάξει η κίνηση του Τραμπ ήταν μια επίδειξη δύναμης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε ένα μήνυμα για το ποιος είναι το αφεντικό. Μην μου πείτε ότι πέσατε από τα σύννεφα...

Αίφνης, οι ίδιοι άνθρωποι που αποθέωναν τον Τραμπ για το MAGA, το γύρισαν στον Μαδούρο.

Θα μου πείτε μα οι ίδιοι άνθρωποι όταν συναντούν Αμερικανούς αξιωματούχους και παράγοντες κάθονται σε στάση προσοχής. Πώς γίνεται αυτό; Αλλά λένε στο embassy κι άλλα λένε στο εσωτερικό τους ακροατήριο;

Σύντροφοι αν θέλετε να γίνουμε Βενεζουέλα είναι το μόνο εύκολο. Θα μας δίνουν και τζάμπα φρούτα…