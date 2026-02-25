Ολυμπιακός: Τα χρήματα που κέρδισε από την παρουσία του στο Champions League

Snapshot Ο Ολυμπιακός κέρδισε περισσότερα από 43 εκατομμύρια ευρώ από την πορεία του στο Champions League 2025

26.

Η ομάδα αποκλείστηκε από τη Λεβερκούζεν με συνολικό σκορ 2

0 στα Play Offs.

Από τη League Phase εξασφάλισε 18,62 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα προήλθαν από μπόνους για την πορεία του.

Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να κερδίσει επιπλέον 11 εκατομμύρια ευρώ που δίνονται στους 16 καλύτερους του Champions League.

Η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ολοκληρώθηκε στη Γερμανία.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν πίστεψε αρκετά στην ανατροπή, φοβήθηκε περισσότερο από όσο έπρεπε να ρισκάρει και γνώρισε τον αποκλεισμό από τη Λεβερκούζεν με συνολικό σκορ 2-0.

Οι Πειραιώτες από την πορεία τους μέχρι τα Play Offs των «16» του Champions League εξασφάλισαν έσοδα άνω των 43 εκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα 43.151.000 ευρώ.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν εξασφαλίσει μόνο από την παρουσία τους στη League Phase 18,62 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα προήλθαν από τα μπόνους για την πορεία τους.

Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να προσθέσει επιπλέον 11 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του, όσα δηλαδή παίρνει κάθε ομάδα που συμμετέχει στους 16 του Champions League.