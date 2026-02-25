Ο Ορμπάν κατηγορεί το Κίεβο για σαμποτάζ και αναπτύσσει στρατό για τη φύλαξη ενεργειακών υποδομών

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, κατηγόρησε την Τετάρτη την Ουκρανία ότι σχεδιάζει σαμποτάζ στις ενεργειακές υποδομές της Ουγγαρίας και διέταξε στρατεύματα να φυλάξουν κρίσιμες εγκαταστάσεις.

«Έχω ενημερωθεί από τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας και βλέπω ότι η Ουκρανία προετοιμάζει περαιτέρω ενέργειες που στοχεύουν στη διατάραξη της λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Ορμπάν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Η κατηγορία αυτή εντείνει την ένταση που έχει δημιουργήσει ο Ορμπάν τόσο με τη γειτονική Ουκρανία όσο και με τις Βρυξέλλες, εν όψει των κοινοβουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου, όπου αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ήττας.

Μαζί με τον φιλορώσο πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίκο, ο οποίος τη Δευτέρα διέκοψε την έκτακτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, ο Ορμπάν κατηγόρησε το Κίεβο για καθυστερήσεις στην επισκευή του αγωγού Druzhba, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία. Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα στα τέλη Ιανουαρίου και βρίσκεται ακόμη υπό επισκευή.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Ορμπάν μπλόκαρε επίσης μια οικονομική βοήθεια ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ προς την Ουκρανία, συμφωνημένη τον Δεκέμβριο σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκαλώντας εκνευρισμένη αντίδραση από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα.

«Είμαι έκπληκτος με τη θέση της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βαντέφουλ στους δημοσιογράφους πριν από συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό η Ουγγαρία να χρησιμοποιεί τον δικό της αγώνα για ελευθερία για να προδώσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο ήττας από τον πολιτικό αντίπαλό του Πέτερ Μάγιαρ με διαφορά οκτώ ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με το Poll of Polls του POLITICO, ο Ορμπάν επιχειρεί να εμφανίσει τον Μάγιαρ ως φιλο-ουκρανό και φιλο των Βρυξελλών, κατηγορώντας τον για σιωπή στο θέμα της προμήθειας πετρελαίου και της απειλής από το Κίεβο.

«Διέταξα την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών», δήλωσε την Τετάρτη. «Αυτό σημαίνει ότι στρατεύματα και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την απώθηση πιθανών επιθέσεων θα αναπτυχθούν κοντά σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Επιπλέον, η αστυνομία θα περιπολεί σε καθορισμένα εργοστάσια παραγωγής, σταθμούς διανομής και κέντρα ελέγχου, ενώ απαγόρευση πτήσεων έχει επιβληθεί στην κομητεία Szabolcs-Szatmár-Bereg, στα βορειοανατολικά σύνορα της Ουγγαρίας με την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Μάγιαρ κατηγορεί τον Ορμπάν για νεποτισμό και διαφθορά, υποστηρίζοντας ότι μετά από 16 χρόνια στην πρωθυπουργία, ο Ορμπάν φέρει ευθύνη για τα οικονομικά προβλήματα της Ουγγαρίας, που έχουν οδηγήσει σε αυξημένες τιμές, ιδίως στα καύσιμα.

«Αντί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες των απλών Ούγγρων και των επιχειρήσεων, ο Βίκτορ Ορμπάν επιλέγει να παραπλανά, να προξενεί ένταση και να επιβαρύνει τη χώρα του με μερικούς από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η βενζίνη είναι σημαντικά φθηνότερη σε Πολωνία, Τσεχία και Βουλγαρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα σχολιασμού του POLITICO.

