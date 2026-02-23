Ο Κόστα καλεί τον Όρμπαν να σεβαστεί τη συμφωνία δανείου 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κάλεσε τη Δευτέρα τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, να τηρήσει τη συμφωνία της ΕΕ για δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (106,11 δισ. δολάρια) προς την Ουκρανία, μετά την ανακοίνωση της Βουδαπέστης ότι θα μπλοκάρει το σχέδιο μέχρι να ξαναρχίσουν οι ροές ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba που διασχίζει την Ουκρανία.

«Όταν οι ηγέτες καταλήγουν σε συναίνεση, δεσμεύονται από την απόφασή τους. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της δέσμευσης συνιστά παραβίαση της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας», ανέφερε ο Κόστα σε επιστολή του προς τον Όρμπαν, την οποία είδε το Reuters.

«Καμία χώρα μέλος δεν μπορεί να επιτρέπεται να υπονομεύει την αξιοπιστία των αποφάσεων που λαμβάνονται συλλογικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», πρόσθεσε ο Κόστα, αναφερόμενος στο δάνειο που είχε εγκριθεί από τους ηγέτες της ΕΕ σε σύνοδο κορυφής τον Δεκέμβριο.

