Ουκρανία: Ο στρατός ανακατέλαβε 400 τ.χλμ. εδαφών, λέει ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων

Σημαντικά εδαφικά κέρδη υποστηρίζει ότι κατάφερε το Κίεβο από τα τέλη Ιανουαρίου

Newsbomb

Φωτ. Αρχείου - Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρκι, σε καταφύγιο στην περιοχή του Ντονέτσκ, στις 13 Ιανουαρίου 2023. 

AP/Roman Chop
ΚΟΣΜΟΣ
400 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών κατάφεραν να απελευθερώσουν οι δυνάμεις του Κιέβου τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι.

«Από τα τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, στην περιοχή Αλεξάνδριβα, οι δυνάμεις των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων και οι συναφείς μονάδες ανέκτησαν τον έλεγχο 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους και οκτώ οικισμών», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram τη Δευτέρα (23/02).

