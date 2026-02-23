Πούτιν: Η Ρωσία αγωνίζεται για το μέλλον της, την ανεξαρτησία της, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη

Νέο μήνυμα από τον Ρώσο πρόεδρο μια μέρα πριν την συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Πούτιν: Η Ρωσία αγωνίζεται για το μέλλον της, την ανεξαρτησία της, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ημέρα εορτασμού του Υπερασπιστή της Πατρίδας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απένειμε μετάλλια Χρυσού Αστέρα στο Κρεμλίνο σε αρκετούς στρατιωτικούς που έχουν τιμηθεί με τον τίτλο Ήρωα της Ρωσίας.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους σημείωσε τον αγώνα της χώρας για δικαιοσύνη. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία αγωνίζεται για το μέλλον της, την ανεξαρτησία της, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τα στελέχη των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, που εκτελούν πολεμικές αποστολές στον πόλεμο στην Ουκρανία, ως αληθινούς πατριώτες της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι σήμερα, συγκεντρωμένοι στο Κρεμλίνο, δεν ήταν απλώς επαγγελματίες με τεράστια εμπειρία και άψογη εκπαίδευση, αλλά διοικητές που, από τις πρώτες κιόλας ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία, μοιράστηκαν όλες τις δοκιμασίες με τους συναδέλφους τους στρατιώτες.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι παρευρέθηκαν στην τελετή στο Κρεμλίνο.

Τι δήλωσε χθες για τα πυρηνικά

Χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα», μετά τη λήξη της ισχύος της τελευταίας συνθήκης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, ενώ δεσμεύτηκε πως θα εξακολουθήσει να «ενισχύει» τα στρατεύματα της Μόσχας που πολεμούν στην Ουκρανία.

«Η ανάπτυξη της πυρηνικής τριάδας, η οποία εγγυάται την ασφάλεια της Ρωσίας και διασφαλίζει αποτελεσματικά την στρατηγική αποτροπή και την ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε ο Πούτιν σε μήνυμα που απηύθυνε προς τα μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων για την Ημέρα του Υπερασπιστή της Πατρίδας.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεσμεύτηκε επίσης πως θα συνεχίσει τις προσπάθειες με στόχο την «ενίσχυση του στρατού και του ναυτικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκομίσαμε στη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Ο όρος «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» χρησιμοποιείται από τις ρωσικές αρχές για να περιγράψουν την εισβολή στην Ουκρανία.

«Θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την ποιότητα και τις δυνατότητες όλων των υπόλοιπων κλάδων και υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων, να βελτιώνουμε την ετοιμότητα και την κινητικότητά τους, καθώς και την ικανότητά τους να επιχειρούν σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και στις πιο δυσμενείς», συμπλήρωσε.

Την Τρίτη συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Αθλητής διέσχισε 667 μέτρα σε σκοινί πάνω από τη Γενεύη - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αστυνομικός δολοφόνησε διακινητή ναρκωτικών, στον οποίο πωλούσε προστασία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Ανησυχούν για την υγεία του βασιλιά Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα, χαρταετούς και χαμόγελα»

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαρταετοί: Πώς βοήθησαν τη μετεωρολογία - Η εξήγηση Ζιακόπουλου

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

14:23LIFESTYLE

Klavdia: Ξεσπά σε κλάματα η μητέρα της στο πρώτο άκουσμα του νέου της τραγουδιού - Βίντεο

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι η μεγαλύτερη λαγάνα της Ελλάδας - Χρησιμοποιήθηκαν 320 κιλά αλεύρι για την παρασκευή

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα επιδιώκει κεντρικό ρόλο στη μεταρωσική αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης - Ο κομβικός ρόλος της Ρεβυθούσας και το ταξίδι Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Γλίτωσε τα χειρότερα μετά το χτύπημα στο κεφάλι

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Από τις πατημασιές εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη χαράδρα ο 74χρονος - Δύσκολη η ανάσυρση της σορού του

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία αγωνίζεται για το μέλλον της, την ανεξαρτησία της, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη

13:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Σχέδιο «ολικής επανεκκίνησης» για το Ωδείο Ηρώδου Αττικού

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά την δολοφονία του «Ελ Μέντσο»: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν – Φόβοι για σκληρά αντίποινα του καρτέλ ναρκωτικών

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Καταγγελίες ότι χρέωνε τα κρατικά ταμεία ακόμα και με υπηρεσίες μασάζ

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σέρβιραν σε 7χρονο αλκοόλ αντί για βυσσινάδα

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοθύελλα πλήττει τις ΗΠΑ: 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Από τις πατημασιές εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη χαράδρα ο 74χρονος - Δύσκολη η ανάσυρση της σορού του

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα επιδιώκει κεντρικό ρόλο στη μεταρωσική αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης - Ο κομβικός ρόλος της Ρεβυθούσας και το ταξίδι Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

14:23LIFESTYLE

Klavdia: Ξεσπά σε κλάματα η μητέρα της στο πρώτο άκουσμα του νέου της τραγουδιού - Βίντεο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός - Σε εξέλιξη η ανάσυρση της

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά την δολοφονία του «Ελ Μέντσο»: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν – Φόβοι για σκληρά αντίποινα του καρτέλ ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ