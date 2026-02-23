Πούτιν: Η Ρωσία αγωνίζεται για το μέλλον της, την ανεξαρτησία της, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη

Την ημέρα εορτασμού του Υπερασπιστή της Πατρίδας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απένειμε μετάλλια Χρυσού Αστέρα στο Κρεμλίνο σε αρκετούς στρατιωτικούς που έχουν τιμηθεί με τον τίτλο Ήρωα της Ρωσίας.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους σημείωσε τον αγώνα της χώρας για δικαιοσύνη. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία αγωνίζεται για το μέλλον της, την ανεξαρτησία της, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τα στελέχη των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, που εκτελούν πολεμικές αποστολές στον πόλεμο στην Ουκρανία, ως αληθινούς πατριώτες της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι σήμερα, συγκεντρωμένοι στο Κρεμλίνο, δεν ήταν απλώς επαγγελματίες με τεράστια εμπειρία και άψογη εκπαίδευση, αλλά διοικητές που, από τις πρώτες κιόλας ημέρες του πολέμου στην Ουκρανία, μοιράστηκαν όλες τις δοκιμασίες με τους συναδέλφους τους στρατιώτες.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι παρευρέθηκαν στην τελετή στο Κρεμλίνο.

?? Putin laid a wreath at the Tomb of the Unknown Soldier to commemorate Defender of the Fatherland Day



This tradition honors those who died in military service



Flowers were also laid by the Defense Minister, Belousov & service members of the Ministry of Defense and the… https://t.co/Y3yyO5k40i pic.twitter.com/i9x1H2VZL7 — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

?? Putin spoke with the heroes of the Air Defense Forces in Kremlin over a glass of champagne



Today, is "Defender of the Fatherland Day" in Russia or the "Men's Day" — a major public holiday



It originated to celebrate the creation of the Red Army in 1918 pic.twitter.com/rU41woMV1e — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

Τι δήλωσε χθες για τα πυρηνικά

Χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα», μετά τη λήξη της ισχύος της τελευταίας συνθήκης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, ενώ δεσμεύτηκε πως θα εξακολουθήσει να «ενισχύει» τα στρατεύματα της Μόσχας που πολεμούν στην Ουκρανία.

«Η ανάπτυξη της πυρηνικής τριάδας, η οποία εγγυάται την ασφάλεια της Ρωσίας και διασφαλίζει αποτελεσματικά την στρατηγική αποτροπή και την ισορροπία δυνάμεων παγκοσμίως, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε ο Πούτιν σε μήνυμα που απηύθυνε προς τα μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων για την Ημέρα του Υπερασπιστή της Πατρίδας.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεσμεύτηκε επίσης πως θα συνεχίσει τις προσπάθειες με στόχο την «ενίσχυση του στρατού και του ναυτικού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκομίσαμε στη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Ο όρος «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» χρησιμοποιείται από τις ρωσικές αρχές για να περιγράψουν την εισβολή στην Ουκρανία.

«Θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την ποιότητα και τις δυνατότητες όλων των υπόλοιπων κλάδων και υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων, να βελτιώνουμε την ετοιμότητα και την κινητικότητά τους, καθώς και την ικανότητά τους να επιχειρούν σε οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και στις πιο δυσμενείς», συμπλήρωσε.

Την Τρίτη συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

