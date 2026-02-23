Ζελένσκι: «Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» – Καμία υποχώρηση σε εδάφη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως «Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «τον έχει ήδη ξεκινήσει» και ότι η μόνη απάντηση είναι η έντονη στρατιωτική και οικονομική πίεση, ώστε η Ρωσία να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Τα παραπάνω ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC από κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι η Ουκρανία θα νικήσει χωρίς να εγκαταλείψει στρατηγικές περιοχές, σημειώνοντας ότι η Ρωσία έχει υποστεί, όπως είπε, εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες στην προσπάθειά της να τις καταλάβει. «Το ζήτημα είναι πόσο έδαφος θα μπορέσει να καταλάβει και πώς θα τον σταματήσουμε», είπε, προσθέτοντας ότι η Μόσχα επιδιώκει «να επιβάλει στον κόσμο έναν διαφορετικό τρόπο ζωής» και να αλλάξει τις επιλογές των ανθρώπων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέμεινε ότι το ενδεχόμενο εκχώρησης εδαφών σε περιοχές όπως το Ντονέτσκ, το Χερσόν ή η Ζαπορίζια δεν είναι απλώς θέμα «γης», αλλά —όπως το έθεσε— ισοδυναμεί με «εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών» και θα διχάσει την ουκρανική κοινωνία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ακόμη κι αν η Ρωσία ικανοποιηθεί προσωρινά, η σύγκρουση δεν θα τερματιστεί, καθώς «μπορεί να χρειαστεί μια ή δύο χρονιές για να ανακάμψει, αλλά μετά θα συνεχίσει».

Κλείνοντας, ο Ζελένσκι συνέδεσε τη «νίκη» όχι μόνο με την ανάκτηση εδαφών αλλά και με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας και την υπεράσπιση της διεθνούς δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι «η επιστροφή των συνόρων του 1991 είναι νίκη, είναι δικαιοσύνη» και ότι η επιστροφή όλων των ουκρανικών εδαφών αποτελεί «νίκη για όλο τον κόσμο».