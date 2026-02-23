Ουκρανική επίθεση σε μονάδα άντλησης πετρελαίου του αγωγού Druzhba - Βίντεο

Η επίθεση απειλεί να οξύνει την ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία από την μία πλευρά και την Ουγγαρία και την Σλοβακία από την άλλη, οι οποίες έχουν κατηγορήσει το Κίεβο ότι προσπαθεί να μπλοκάρει την ροή του πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba προς τα διυλιστήριά τους

Ουκρανικά drone έπληξαν μονάδα άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον πετρελαιαγωγό Druzhba ο οποίος προμηθεύει με πετρέλαιο την κεντρική Ευρώπη από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ουκρανική πηγή ασφαλείας.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στον σταθμό που βρίσκεται στο Ταταρστάν, σε απόσταση άνω των 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανορωσικά σύνορα, διευκρίνισε ο ουκρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας SBU χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για την ζημιά που προκλήθηκε στον αγωγό.

Η επίθεση απειλεί να οξύνει την ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία από την μία πλευρά και την Ουγγαρία και την Σλοβακία από την άλλη, οι οποίες έχουν κατηγορήσει το Κίεβο ότι προσπαθεί να μπλοκάρει την ροή του πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba προς τα διυλιστήριά τους.

Η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν ρωσικό drone, σύμφωνα με το Κίεβο, έπληξε εγκαταστάσεις του αγωγού στην δυτική Ουκρανία.

Παρά τον πόλεμο με την Ρωσία, η Ουκρανία συνέχισε να επιτρέπει την μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω των αγωγών που διασχίζουν το ουκρανικό έδαφος, αν και διέκοψε την ροή του φυσικού αερίου στις αρχές του περασμένου έτους.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν απειλήσει να διακόψουν την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία αν δεν επαναληφθεί η ροή του πετρελαίου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα από την Ουγγαρία και την Σλοβακία αντιστοιχεί στο 70% των ουκρανικών εισαγωγών και είναι εξαιρετικά σημαντικό για την χώρα, το ήμισυ των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Η Ουγγαρία έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο τόσο στο 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας όσο και στο ευρωπαϊκό δάνειο προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν δηλώνει ότι η διακοπή λειτουργίας του Druzhba αποτελεί «απρόκλητη εχθρική ενέργεια που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας».Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από την Ρωσία.

Ομως, ο πετρελαιαγωγός Droujba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.

Η Ουγγαρία συνεχίζει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού, ο οποίος έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

