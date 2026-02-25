Άδωνις για βρέφος με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος δεν πήγε στην εφημερία

«Προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας

Μίλτος Τσεκούρας

Άδωνις για βρέφος με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος δεν πήγε στην εφημερία
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε η καταγγελία που έκανε η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο του Ρίου, ότι η παιδίατρος στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, δεν ήταν στη θέση της.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου

Η παιδίατρος του νοσοκομείου, μιλώντας στο Live News αναφέρθηκε στον λόγο που δεν μπορούσε να παραστεί στο νοσοκομείο αλλά και την κλινική εικόνα του παιδιού που, όπως λέει, ήταν καλή.

«Μακάρι το παιδάκι να γίνει καλά. Όσον αφορά το παιδί, παίρνουμε κάθε μέρα και ενημερωνόμαστε στη μονάδα με τους συναδέλφους γιατρούς. Το παιδί να πω ότι έφυγε από εδώ σε καλή γενική κατάσταση. Όταν λέω σε καλή γενική κατάσταση εννοώ με σταθερά ζωτικά σημεία, με καλό οξυγόνο, με καλή νοητική αντίληψη, χωρίς να έχει επηρεαστεί η νοητική του λειτουργία. Το πρόβλημα ακριβώς ήταν η ραγδαία εξάπλωση του εξανθήματος το οποίο ήταν αιμορραγικό».

Ιδιώτες γιατροί πάντως που λάμβαναν τις εικόνες από τους ταραγμένους γονείς εξηγούν πως επρόκειτο για επείγον περιστατικό. Οι γονείς κάλεσαν επιτόπου την Αστυνομία ενώ έχουν προχωρήσει ήδη σε μήνυση.

«Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», λέει η παιδίατρος.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε».

Όπως λέει, λόγω ασθένειας δεν μπορούσε να βρεθεί στο νοσοκομείο αλλά τηλεφωνικώς ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει εισαγωγή στο παιδί. Η συγκεκριμένη γιατρός καταγγέλλει πως το τελευταίο διάστημα έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους καθώς και άλλες φορές στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ότι δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο.

«Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ‘φάντασμα’; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Το χρονικό

Το πρωί του Σαββάτου το 5 μηνών βρέφος ανέβασε πυρετό, ενώ λίγο αργότερα στο κορμί του παιδιού εμφανίστηκαν εξανθήματα.

Η μητερα πήγε στο νοσοκομείο Ζακύνθου εκεί όπου υπηρετούν δύο παιδίατροι. Η μία είναι εκτός εφημερίας και η δεύτερη βρίσκεται σε επιφυλακή στο σπίτι της για έκτακτα περιστατικά.

«Λέγαμε παιδίατρος, γιατί εξαπλωνόταν, η παιδίατρος είναι εφημερία οn call. Πέρναγαν οι ώρες, το παιδί έβγαζε κι άλλα» λέει η μητέρα του στο mega.

Τα εξανθήματα έχουν καλύψει σχεδόν όλο το κορμί του και οι γονείς αγανακτισμένοι απαιτούν να βρεθεί κάποιος παιδίατρος να εξετάσει το παιδί τους. «Στις 6 και κάτι που αντιληφθήκαμε ότι δεν έρχεται παιδίατρος, πήραμε την Αστυνομία, κάναμε καταγγελία».

Ειδοποιήθηκε ο εισαγγελέας ο οποίος ήρθε σε επικοινωνία με την παιδίατρο. Η γιατρός ζήτησε και έλαβε εκτάκτως αναρρωτική άδεια, δηλώνοντας ασθένεια. Μέσα στη νύχτα κινήθηκαν οι διαδικασίες για να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου το βρέφος, όπως και έγινε.

«Ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της ΜΕΘ Παίδων λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του ορότυπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα», ήταν η ανακοίνωση του Ανδρέα Ηλιάδη, διευθυντή ΜΕΘ Παίδων Ρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Αυτό είναι το κρυφό παιδί του Θεόφιλου

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Καθαρή η μαγνητική του 5 μηνών βρέφους που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς δηλώνει ότι ο Τραμπ προτιμά διπλωματική λύση για Ιράν

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αντιδράσεις για τον διπλασιασμό του τουριστικού φόρου - Τα έσοδα θα πάνε για το στεγαστικό

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος - «Μας ζορίζει το όνομα»

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

18:50ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Παρελθόν ο Αρμς, συνεχίζει στο Ισραήλ

18:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Μετράει αντίστροφα ο Φαλ, δηλώθηκε στο ρόστερ της Euroleague

18:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Τριμερής Παπασταύρου με Μπέργκαμ και Ράιτ - Στρατηγική η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

18:24LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Η ανάρτησή του

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Atlantic SEE LNG Trade: Οι 4 συμφωνίες-σταθμός στις ΗΠΑ που «ξεκλειδώνουν» τον Κάθετο Διάδρομo

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί δεν είναι εύκολο η Ουκρανία να ενταχθεί στην Ε.Ε.

18:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζιράλδες: «O ΠΑΟΚ δεν έχει τίποτα να χάσει και το πλεονέκτημά μας είναι μόλις 1 γκολ»

18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με κάρτα πληρώνουν και οι μικρομεσαίοι: Σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις τις χρησιμοποιούν για να εξυπηρετούν δαπάνες

18:05ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Θα είμαι με την ομάδα και του χρόνου, το θέμα είναι σε ποιο πόστο» - Οι δηλώσεις του Σάκοτα

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέψεις για ρύθμιση - ανάσα με περισσότερες δόσεις για χρέη προς την εφορία

18:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε 32χρονο για ναρκωτικά και όπλα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Πλημμύρισαν αίθουσες στο 5ο και το 11ο Δημοτικό - «Το Σαββατοκύριακο θα επιλυθεί το ζήτημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας: Διασωληνωμένος στο Τζάνειο 22χρονος

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πριν από το καλοκαίρι η ανακοίνωση του κόμματος - «Μας ζορίζει το όνομα»

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέψεις για ρύθμιση - ανάσα με περισσότερες δόσεις για χρέη προς την εφορία

16:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πατήσια: Για κακούργημα ο 51χρονος διανομέας, για πλημμέλημα ο 70χρονος που τον μαχαίρωσε

15:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΣΟΕΕ: Η κατάθεση του πρύτανη για τη διαπόμπευση - «Με κρατούσαν και έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, τα κατέστρεφαν όλα»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Σε λειτουργία το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά live γεωεντοπισμός τρένων μέσω δορυφόρων

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γερμανία: Μητέρα φέρεται να σκότωσε το ίδιο της το παιδί

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού για τη διπλή δολοφονία

18:24LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Η ανάρτησή του

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ξυλοδαρμός άνδρα στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Γιατί ο Επστάιν τον εκβίαζε - Τι είπε για τις δύο ρωσίδες με τις οποίες είχε σχέση

15:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ολόκληρο οπλοστάσιο στις φυλακές Δομοκού: 14 μαχαίρια, 5 σουβλιά, λάμα, λόγχη, κινητά και φορτιστές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ