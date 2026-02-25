Άδωνις για βρέφος με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος δεν πήγε στην εφημερία

Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε η καταγγελία που έκανε η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο του Ρίου, ότι η παιδίατρος στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, δεν ήταν στη θέση της.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου

Η παιδίατρος του νοσοκομείου, μιλώντας στο Live News αναφέρθηκε στον λόγο που δεν μπορούσε να παραστεί στο νοσοκομείο αλλά και την κλινική εικόνα του παιδιού που, όπως λέει, ήταν καλή.

«Μακάρι το παιδάκι να γίνει καλά. Όσον αφορά το παιδί, παίρνουμε κάθε μέρα και ενημερωνόμαστε στη μονάδα με τους συναδέλφους γιατρούς. Το παιδί να πω ότι έφυγε από εδώ σε καλή γενική κατάσταση. Όταν λέω σε καλή γενική κατάσταση εννοώ με σταθερά ζωτικά σημεία, με καλό οξυγόνο, με καλή νοητική αντίληψη, χωρίς να έχει επηρεαστεί η νοητική του λειτουργία. Το πρόβλημα ακριβώς ήταν η ραγδαία εξάπλωση του εξανθήματος το οποίο ήταν αιμορραγικό».

Ιδιώτες γιατροί πάντως που λάμβαναν τις εικόνες από τους ταραγμένους γονείς εξηγούν πως επρόκειτο για επείγον περιστατικό. Οι γονείς κάλεσαν επιτόπου την Αστυνομία ενώ έχουν προχωρήσει ήδη σε μήνυση.

«Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορώ. Μετά από κάποιο σημείο δυστυχώς δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι; Σε μία κατάσταση αναρρωτικής άδειας, είναι δηλαδή της μόδας τους γιατρούς να τους βάζουν χειροπέδες», λέει η παιδίατρος.

«Αυτά που λέγονται ότι τελευταία στιγμή πήρα αναρρωτική, ότι το έκανα επίτηδες κτλ., είναι ψέματα για τα οποία θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που τα λένε».

Όπως λέει, λόγω ασθένειας δεν μπορούσε να βρεθεί στο νοσοκομείο αλλά τηλεφωνικώς ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει εισαγωγή στο παιδί. Η συγκεκριμένη γιατρός καταγγέλλει πως το τελευταίο διάστημα έχει στοχοποιηθεί από ορισμένους καθώς και άλλες φορές στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ότι δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο.

«Υπάρχει περίπτωση ποτέ ένας γιατρός να μην πατάει στο νοσοκομείο και να εξετάζονται τόσες εκατοντάδες παιδιά, να νοσηλεύονται, να γεννιούνται τόσα παιδιά; Όλα αυτά με ποιον; Με τον παιδίατρο ‘φάντασμα’; Μου ασκείται ένας πόλεμος αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Το χρονικό

Το πρωί του Σαββάτου το 5 μηνών βρέφος ανέβασε πυρετό, ενώ λίγο αργότερα στο κορμί του παιδιού εμφανίστηκαν εξανθήματα.

Η μητερα πήγε στο νοσοκομείο Ζακύνθου εκεί όπου υπηρετούν δύο παιδίατροι. Η μία είναι εκτός εφημερίας και η δεύτερη βρίσκεται σε επιφυλακή στο σπίτι της για έκτακτα περιστατικά.

«Λέγαμε παιδίατρος, γιατί εξαπλωνόταν, η παιδίατρος είναι εφημερία οn call. Πέρναγαν οι ώρες, το παιδί έβγαζε κι άλλα» λέει η μητέρα του στο mega.

Τα εξανθήματα έχουν καλύψει σχεδόν όλο το κορμί του και οι γονείς αγανακτισμένοι απαιτούν να βρεθεί κάποιος παιδίατρος να εξετάσει το παιδί τους. «Στις 6 και κάτι που αντιληφθήκαμε ότι δεν έρχεται παιδίατρος, πήραμε την Αστυνομία, κάναμε καταγγελία».

Ειδοποιήθηκε ο εισαγγελέας ο οποίος ήρθε σε επικοινωνία με την παιδίατρο. Η γιατρός ζήτησε και έλαβε εκτάκτως αναρρωτική άδεια, δηλώνοντας ασθένεια. Μέσα στη νύχτα κινήθηκαν οι διαδικασίες για να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου το βρέφος, όπως και έγινε.

«Ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της ΜΕΘ Παίδων λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του ορότυπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα», ήταν η ανακοίνωση του Ανδρέα Ηλιάδη, διευθυντή ΜΕΘ Παίδων Ρίου.

