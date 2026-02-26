Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ρίχνουν αυλαία – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Με την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων υπάρχουν πλέον μονάχα δύο μεγάλες περίοδοι εκπτώσεων, οι θερινές και οι χειμερινές εκπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι χειμερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Έτσι, οι φετινές οι χειμερινές εκπτώσεις έκαναν πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Η χειμερινή εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές στις χειμερινές εκπτώσεις

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών: