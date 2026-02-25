Χαλκιδική: Θαλάσσια ρύπανση σε μαρίνα του δήμου Κασσάνδρας - Διέρρευσαν 150 λίτρα βενζίνης
Με μέριμνα της μαρίνας τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικός εξοπλισμός με πλωτό φράγμα και απορροφητικές πετσέτες
Για περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στη μαρίνα Σάνη του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, ενημερώθηκε την Τετάρτη (25/02) η Λιμενική Αρχή των Ν. Μουδανιών.
Η ρύπανση, συνολικής έκτασης περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων προκλήθηκε από διαρροή 150 λίτρων βενζίνης από σωλήνα ανεφοδιασμού καυσίμων των σκαφών.
Αμέσως, με μέριμνα της μαρίνας τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικός εξοπλισμός με πλωτό φράγμα και απορροφητικές πετσέτες. Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Ν. Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο διευθυντής της μαρίνας για παράβαση του άρθρου 3 του Π.Δ. 55/1998 (58 Α΄).
