Επτά τουρκικές παραβιάσεις και τέσσερις παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο

Τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 πραγματοποίησε έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.

Πέρα από τις παραβιάσεις, το ATR-72 έκανε και μία παράβαση του FIR Αθηνών.

Επίσης, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) έκανε μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ τρία έκαναν παράβαση.

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

