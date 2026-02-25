Επτά τουρκικές παραβιάσεις και τέσσερις παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο
Οι παραβάσεις και παραβιάσεις έγιναν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και κεντρικό Αιγαίο
Τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 πραγματοποίησε έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.
Πέρα από τις παραβιάσεις, το ATR-72 έκανε και μία παράβαση του FIR Αθηνών.
Επίσης, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) έκανε μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ τρία έκαναν παράβαση.
Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
