Δύο νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο μία μέρα μετά την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»
Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία ημέρα μετά την υποδοχή μετά βαΐων και κλάδων της φρεγάτας «Κίμων» στην Ελλάδα, η Τουρκία προχώρησε σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο.
Συγκεκριμένα, δύο τουρκικά αεροσκάφη UAV προέβησαν σε δύο παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.
Αναλυτικά τα στοιχεία των τουρκικών παραβιάσεων (16/1)
- ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -
- ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 UAV
- ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 2
- ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -
- ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2
- ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : -
- ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -
- ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Φωτήλας σε Κώστα Σβόλη: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»
17:53 ∙ WHAT THE FACT
«Dry January»: Τι γίνεται στο σώμα μας όταν απέχουμε ένα μήνα από το αλκοόλ
17:52 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Προβλήματα στο X - «Κάτω» για 2η φορά σε μία εβδομάδα
12:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ