Δύο νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο μία μέρα μετά την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

Μία ημέρα μετά την υποδοχή μετά βαΐων και κλάδων της φρεγάτας «Κίμων» στην Ελλάδα, η Τουρκία προχώρησε σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, δύο τουρκικά αεροσκάφη UAV προέβησαν σε δύο παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.

Αναλυτικά τα στοιχεία των τουρκικών παραβιάσεων (16/1)

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : -

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

