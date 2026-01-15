Φρεγάτα Κίμων: Νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό - Φωτογραφίες και βίντεο

H άφιξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας το πρωί της Πέμπτης σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν επίσης οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, γεγονός που καταδεικνύει την σημαντικότητα του γεγονότος, αλλά και της αναβάθμισης της ελληνικής παρουσίας στα διεθνή ύδατα. Στην εν πλω τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Τασούλας για φρεγάτα «Κίμων»: Ασύλληπτες οι τεχνολογικές και στρατηγικές του δυνατότητες

«Σήμερα, είμαστε μάρτυρες μίας εθνικής κατάκτησης. Καλωσορίζουμε τον “Κίμωνα” και μαζί μία νέα Ελλάδα, που θα είναι σεβαστή από τους φίλους κι εκείνοι που απειλούν, δεν θα τολμούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους, γιατί ο “Κίμων” και η ισχύς του Πολεμικού μας Ναυτικού δεν θα το επιτρέψει αυτό», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας Belh@rra στον Σαρωνικό.

«Η Ελλάδα δυναμώνει. Σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2026, η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά· και ηθικά και πρακτικά, χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους “Κίμων”, ενός σκάφους 6ης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο κ. Τασούλας.

«Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων που προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Ο “Κίμων” διέπλευσε ανάμεσα τριήρη και το θωρηκτό “Αβέρωφ”, το θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα», επεσήμανε ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ο “Κίμων”, γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον, ενσωματώνεται στο Πολεμικό Ναυτικό και περιμένει τις άλλες τρεις φρεγάτες που θα έρθουν σύντομα από τη Γαλλία, για να χαλυβδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της χώρας μας· είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές και στρατηγικές του δυνατότητες αλλά και η ηθική του δύναμη, που θα προστεθεί στο ισχυρό και υψηλό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του Πολεμικού Ναυτικού από σήμερα», προσέθεσε ο κ. Τασούλας.

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα:

«Όταν ο Ελύτης πήρε το Νόμπελ Ποίησης και Λογοτεχνίας στη Στοκχόλμη, το 1979», ανέφερε ο κ. Τασούλας, «κατέθεσε στο ακροατήριό του- το οποίο και τον εξέλεξε για να πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας- τέσσερις ελληνικές λέξεις, οι οποίες, όπως ανέφερε είχαν διάρκεια τριών χιλιάδων ετών, τη λέξη θάλασσα, τη λέξη ήλιος, τη λέξη ουρανός και τη λέξη ελευθερία.

Σήμερα αυτές οι τέσσερις λέξεις μας περιβάλλουν. Μας περιβάλλει ένας φωτεινός ήλιος -λες και χαμογελάει για την απόκτηση του «Κίμωνα» από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό- μας περιβάλλει ένας λαμπρός ουρανός και μία θάλασσα, ήρεμη. Η λέξη ελευθερία έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι ο «Κίμων» μέσα στον ήλιο, τον ουρανό και τη θάλασσα την ελληνική αλλά και όλης της Ανατολικής Μεσογείου, θα προασπίζει πρωτίστως την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας».

Μετά το πέρας της επίσημης τελετής ο κ. Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει. Σήμερα 15 Ιανουαρίου 2026 η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά, χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού πλοίου «ΚΙΜΩΝ», ενός πλοίου έκτης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας.

Σήμερα είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης. Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων, τα οποία προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της.

Ο «ΚΙΜΩΝ» διέπλευσε ανάμεσα στην «Αθηναϊκή Τριήρη» και στο Θωρηκτό «Αβέρωφ», το Θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα. Και ο «ΚΙΜΩΝ» γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον ενσωματώνεται στο Πολεμικό Ναυτικό και περιμένει τις άλλες τρεις φρεγάτες που θα έρθουν σύντομα από τη Γαλλία για να χαλυβδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της χώρας μας.

Είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές δυνατότητές του. Είναι ασύλληπτες οι στρατηγικές του δυνατότητες. Και είναι ασύλληπτη η ηθική του δύναμη, η οποία θα προστεθεί στο ισχυρό και υψηλό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του Πολεμικού Ναυτικού από σήμερα.

Καλωσορίζουμε τον «Κίμωνα». Καλωσορίζουμε μία νέα Ελλάδα, η οποία θα είναι σεβαστή από τους φίλους, αλλά και εκείνοι, οι οποίοι την απειλούν δεν θα τολμούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους γιατί ο «ΚΙΜΩΝ» και η ισχύς του Πολεμικού μας Ναυτικού δεν θα το επιτρέψει αυτό.

Η επιχειρησιακή του ικανότητα σε επιχειρήσεις επιφανείας, αντιαεροπορικές, ανθυποβρυχιακές, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, αυτοάμυνας είναι αφάνταστες. Είμαστε ευτυχείς και τυχεροί που από σήμερα, εντάσσεται στο Πολεμικό μας Ναυτικό, που από σήμερα το Αρχιπέλαγος και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος αποκτούν μία τέτοια δύναμη ισχύος, η οποία επαναλαμβάνω, προστατεύει και την εθνική μας κυριαρχία και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί η Ελλάδα ανέκαθεν αυτό επετύγχανε: την προστασία της κυριαρχίας της και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα θα το κάνει πιο αποτελεσματικά».

Μητσοτάκης: Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα

«Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ, όμως αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το έμψυχο δυναμικό» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας Belh@rra στον Σαρωνικό.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του «Κίμωνα», αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης, πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μία αίσθηση ανάτασης για την έλευση του «Κίμωνα» και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό.



Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα «κρίκος» σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, και ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.



Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και -επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά- εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.



Καλοτάξιδος ο «Κίμωνας» και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra, οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

Δένδιας για φρεγάτα «Κίμων»: «Μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας, περνάμε σε μία νέα εποχή»

Με υψηλό το αίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας, η Ελλάδα υποδέχθηκε σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2026, τη φρεγάτα «Κίμων», ένα πλοίο – ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό και τη στρατηγική «θωράκιση» της χώρας.

Η άφιξη της πρώτης Belh@rra σηματοδοτεί μία νέα εποχή επιχειρησιακής ισχύος και τεχνολογικής υπεροχής, σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε λόγο για «μεγάλη ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την πατρίδα μας. Η φρεγάτα “Κίμων” πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου και θα ήθελα να πω χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, ότι η φρεγάτα αυτή στην έκδοση Standard 2++, είναι η ισχυρότερη στον πλανήτη».

Ακόμη, είπε πως «είναι ένα όπλο που θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας. Να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μία νέα εποχή, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, με την “Ατζέντα 2030”, μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μία μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση, μέσα από πλατφόρμες όπως ο “Κίμωνας”, εντεταγμένες σε ένα σύνολο με μία ολιστική προσέγγιση».

«Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας θα αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς, με το δικό τους υστέρημα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας περνούν στον 21ο αιώνα με ταχύ και σταθερό βηματισμό», προσέθεσε ο κ. Δένδιας.

Τέλος ευχήθηκε «να είναι πάντα καλά το βαπόρι, να είναι ο Άη Νικόλας στην πλώρη του, να έχει καλούς καιρούς και ούριους ανέμους· και βεβαίως, ο Άη Νικόλας να προστατεύει το πλήρωμα και τις οικογένειές τους».

Φρεγάτα «Κίμων»: Ιστορικές στιγμές στον Φαληρικό Όρμο

Το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, στον Φαληρικό Όρμο, εκτυλίχθηκαν ιστορικές στιγμές, καθώς επρόκειτο για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο έπειτα από 28 χρόνια, με την τελετή απόδοσης τιμών στον «Κίμωνα» να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Την ελληνική, υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra, την πρώτη από τις τέσσερις που αναμένεται να παραλάβει η Ελλάδα, υποδέχθηκαν σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, ενώ από αέρος συμμετείχαν τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του Πολεμικού Ναυτικού.

Στη συνέχεια, τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου συνόδευσαν τη φρεγάτα στην πορεία της προς το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου πραγματοποιήθηκε η απόδοση τιμών. Η φρεγάτα διήλθε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, με τα πυροβόλα της υπό κλίση σε ένδειξη τιμής, ενώ χαρακτηριστική ήταν η στιγμή κατά την οποία η τριήρης χαιρέτησε τη φρεγάτα, με τους δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού να σηκώνουν τα κουπιά από τη θάλασσα και το πλήρωμα του «Αβέρωφ» να τίθεται σε ακινησία, αποδίδοντας τιμές.

Πλοία του στόλου αποδίδουν τιμές - Εντυπωσιακές εικόνες

Στην φρεγάτα μετέβησαν από αέρος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας (Α), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (3Δ) και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας (2Δ) ξεναγούνται στην πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων», καθώς κατευθύνεται με νηοπομπή του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. Η Φρεγάτα Κίμων (F-601) ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας και αποτελεί την πρώτη φρεγάτα FDI HN που παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ μέσα στο ίδιο έτος αναμένεται η παράδοση των επόμενων φρεγατών, «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενισχύοντας καθοριστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αντιαεροπορική άμυνα του Στόλου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φρεγάτα «Κίμων» δίπλα στην τριήρη «Ολυμπιάς» - Φωτογραφία του Newsbomb.gr

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «διαμάντι» του Πολεμικού Ναυτικού συνοδεύουν έξι πλοία του στόλου, μεταξύ άλλων φρεγάτες, κανονιοφόροι και πυραυλάκατοι.

Ο «Κίμων» συνδυάζει το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και ενισχύει σημαντικά την ναυτική υπεροπλία της χώρας. Η νεότευκτη φρεγάτα κατευθύνεται αρχικά προς την θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, με το ελικόπτερο του ΠΝ να μεταφέρει στο κατάστρωμα τον πρωθυπουργό με τον ΠτΔ και θα τους μεταφέρει στο κατάστρωμα, όπου τους υποδέχθηκαν ο ΥΠΕΘΑ, Νίκος Δένδιας με την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra "Κίμων", Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Eurokinissi

Κατά τον πλου προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας αποδόθηκαν τιμές και οι επίσημοι παρακολούθησαν τη διέλευση του πλοίου εκ διαμέσου δύο στηλών, με συμμετοχή δύο φρεγατών, δύο ταχέων περιπολικών κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόρων και δύο σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Εξάλλου, υπέγραψαν στο βιβλίο επισκεπτών της Belharra κι εν συνεχεία έγινε ανταλλαγή δώρων με τον κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη.

Πλησιάζοντας στον Ναύσταθμο, στο ύψος του Φαληρικού όρμου, η φρεγάτα «Κίμων» πέρασε πλησίον δύο πλοίων-συμβόλων, του Θωρηκτού Αβέρωφ και της τριήρους «Ολυμπιάς».

Εξοπλισμός της φρεγάτας Κίμων

Ο Κίμων έρχεται πλήρως εξοπλισμένος, καθώς φέρει:

πρωραίο πολυβόλο των 76mm

εκτοξευτές για αντιαεροπορικά βλήματα Aster 30

αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C

σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας RAM

τορπίλες MU90

ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D

σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4

Χαρακτηριστικά

Τύπος: Φρεγάτα Belharra (FDI HN)

Μήκος: 122 μέτρα

Εκτόπισμα: 4.500-4.600 τόνι

Πλήρωμα: 128 μέλη (+15 για το ελικόπτερο)

Ταχύτητα: Έως 127 κόμβους

Αυτονομία: 45 ημέρες

Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα: 3.500 ώρες το χρόνο

Εμβέλεια: 5.000 ναυτικά μίλια

Κίμων η πρώτη, πότε παραδίδονται οι υπόλοιπες φρεγάτες

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το δεύτερο πολεμικό πλοίο ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τα γαλλικά ναυπηγία το καλοκαίρι του 2026, η τρίτη με το όνομα «Φορμίων» θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η «Θεμιστοκλής» το 2028.

Φρεγάτα «Κίμων»: Ο Ιωάννης Κιζάνης ο κυβερνήτης της υπερσύγχρονης Belh@rra

Η πρώτη φρεγάτα FDI HN Belh@rra, με το όνομα «Κίμων», έφτασε σήμερα στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για το Πολεμικό Ναυτικό. Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, το πολεμικό πλοίο θα κατευθυνθεί προς τη ναυτική βάση της Σαλαμίνας, όπου θα ενταχθεί στον στόλο.

Τη διοίκηση της πρώτης φρεγάτας Belh@rra αναλαμβάνει ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, ένας έμπειρος αξιωματικός με μακρά πορεία στο Πολεμικό Ναυτικό. Καταγόμενος από την Αθήνα, ο κ. Κιζάνης αποφοίτησε το 2000 ως αρχηγός της τάξης του από τη Σχολή Δοκιμών. Η καριέρα του ξεκίνησε σε μεγάλα πλοία επιφάνειας, ενώ αργότερα ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη σε Ταχέα Περιπολικά Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, ο κ. Κιζάνης μπήκε τελευταίος στο πλοίο, ακολουθώντας το έθιμο που θέλει τον κυβερνήτη να εισέρχεται τελευταίος, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως αρχηγός του πλοίου.

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί το πρώτο από μια σειρά σύγχρονων πλοίων που αναβαθμίζουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού. Με προηγμένα συστήματα μάχης και αναβαθμισμένη αυτονομία, η Belh@rra ενισχύει την ασφάλεια των θαλασσών και την αποτροπή απειλών στην ευρύτερη περιοχή.

Η άφιξη της φρεγάτας συνοδεύτηκε από την παρουσία υψηλών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, που υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία του νέου πλοίου για την άμυνα της χώρας.

Ποιος ήταν ο Κίμων από τον οποίον πήρε το όνομά της η νέα φρεγάτα Belharra του Πολεμικού Ναυτικού

Η ελληνική Belharra «Κίμων» έπιασε ελληνικό λιμάνι μετά βαϊων και κλάδων.

Πρόκειται για την πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου, το απόλυτο gamechanger.

Από πού πήρε όμως το όνομά της; Ποιος ήταν ο Κίμων;

Ο Κίμων (περ. 510-450 π.Χ.) ήταν σπουδαίος Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ., γιος του Μιλτιάδη, του νικητή της μάχης του Μαραθώνα, και της Ηγησιπύλης, κόρης του Θράκα βασιλιά Ολόρου. Ως ηγέτης των αριστοκρατικών, ηγήθηκε των εκστρατειών κατά των Περσών στην Ανατολή και την Κύπρο, συνέδεσε το όνομά του με την άνοδο της Αθηναϊκής ηγεμονίας και πέθανε στην Κύπρο μετά την πολιορκία του Κιτίου.

Οικογένεια και Καταγωγή: Ανήκε στους Φιλαΐδες, από αριστοκρατικό γένος, και η μητέρα του ήταν η Θρακίδα Ηγησιπύλη.

Πολιτική Καριέρα: Μετά τον θάνατο του Αριστείδη και την εξορία του Θεμιστοκλή, έγινε ο κορυφαίος ηγέτης της Αθήνας.

Στρατιωτικές Επιτυχίες: Εξασφάλισε την κυριαρχία της Αθηναϊκής συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκκαθαρίζοντας περιοχές από τους Πέρσες.

Θάνατος: Πέθανε το 450 π.Χ. κατά την πολιορκία του Κιτίου στην Κύπρο, δίνοντας εντολή να μην γίνει γνωστός ο θάνατός του αμέσως, ώστε να μην αποθαρρυνθούν οι στρατιώτες.

Κληρονομιά: Η νίκη των Αθηναίων στη Σαλαμίνα της Κύπρου μετά τον θάνατό του, οδήγησε στη φράση "και νεκρός ενίκα".

