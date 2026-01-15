Φρεγάτα Κίμων: Η επίσημη υποδοχή του υπερόπλου που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Λαμπρή υποδοχή με υψηλούς συμβολισμούς λαμβάνει χώρα στα νερά του Σαρωνικού για την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» της πρώτης τύπου Belharra που πλέει προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Το «παρών» στην τελετή δίνουν οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, γεγονός που καταδεικνύει την σημαντικότητα του γεγονότος, αλλά και της αναβάθμισης της ελληνικής παρουσίας στα διεθνή ύδατα.

Στην φρεγάτα μετέβησαν από αέρος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας (Α), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (3Δ) και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας (2Δ) ξεναγούνται στην πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων», καθώς κατευθύνεται με νηοπομπή του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. Η Φρεγάτα Κίμων (F-601) ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας και αποτελεί την πρώτη φρεγάτα FDI HN που παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ μέσα στο ίδιο έτος αναμένεται η παράδοση των επόμενων φρεγατών, «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενισχύοντας καθοριστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αντιαεροπορική άμυνα του Στόλου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «διαμάντι» του Πολεμικού Ναυτικού συνοδεύουν έξι πλοία του στόλου, μεταξύ άλλων φρεγάτες, κανονιοφόροι και πυραυλάκατοι.

Ο «Κίμων» συνδυάζει το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και ενισχύει σημαντικά την ναυτική υπεροπλία της χώρας. Η νεότευκτη φρεγάτα κατευθύνεται αρχικά προς την θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, με το ελικόπτερο του ΠΝ να μεταφέρει στο κατάστρωμα τον πρωθυπουργό με τον ΠτΔ και θα τους μεταφέρει στο κατάστρωμα, όπου τους υποδέχθηκαν ο ΥΠΕΘΑ, Νίκος Δένδιας με την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra "Κίμων", Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Eurokinissi

Κατά τον πλου προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας θα αποδοθούν τιμές κι ακολούθως οι επίσημοι θα παρακολουθήσουν τη διέλευση του πλοίου εκ διαμέσου δύο στηλών, με συμμετοχή δύο φρεγατών, δύο ταχέων περιπολικών κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόρων και δύο σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ακολούθως θα γίνει υπογραφή στο βιβλίο επισκεπτών της Belharra κι εν συνεχεία θα γίνει ανταλλαγή δώρων με τον κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη.

Πλησιάζοντας στον Ναύσταθμο, στο ύψος του Φαληρικού όρμου, η φρεγάτα «Κίμων» πέρασε πλησίον δύο πλοίων-συμβόλων, του Θωρηκτού Αβέρωφ και της τριήρης «Ολυμπιάς».

Εξοπλισμός της φρεγάτας Κίμων

Ο Κίμων έρχεται πλήρως εξοπλισμένος, καθώς φέρει:

πρωραίο πολυβόλο των 76mm

εκτοξευτές για αντιαεροπορικά βλήματα Aster 30

αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C

σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας RAM

τορπίλες MU90

ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D

σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4

Χαρακτηριστικά

Τύπος: Φρεγάτα Belharra (FDI HN)

Μήκος: 122 μέτρα

Εκτόπισμα: 4.500-4.600 τόνι

Πλήρωμα: 128 μέλη (+15 για το ελικόπτερο)

Ταχύτητα: Έως 127 κόμβους

Αυτονομία: 45 ημέρες

Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα: 3.500 ώρες το χρόνο

Εμβέλεια: 5.000 ναυτικά μίλια

Κίμων η πρώτη, πότε παραδίδονται οι υπόλοιπες φρεγάτες

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το δεύτερο πολεμικό πλοίο ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τα γαλλικά ναυπηγία το καλοκαίρι του τρέχοντος, η τρίτη με το όνομα «Φορμίων» θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η «Θεμιστοκλής» το 2028.

Διαβάστε επίσης