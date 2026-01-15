Φρεγάτα Κίμων: Η επίσημη υποδοχή του υπερόπλου που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Η φρεγάτα Κίμων πλέει σε ελληνικά ύδατα και σηματοδοτεί τη νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού και την ηγετική παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο

Φρεγάτα Κίμων: Η επίσημη υποδοχή του υπερόπλου που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο
Εικόνα από την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»
Eurokinissi
Λαμπρή υποδοχή με υψηλούς συμβολισμούς λαμβάνει χώρα στα νερά του Σαρωνικού για την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» της πρώτης τύπου Belharra που πλέει προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Το «παρών» στην τελετή δίνουν οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, γεγονός που καταδεικνύει την σημαντικότητα του γεγονότος, αλλά και της αναβάθμισης της ελληνικής παρουσίας στα διεθνή ύδατα.

Στην φρεγάτα μετέβησαν από αέρος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο «ΚΙΜΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΑ FDI HN «BELHARRA»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας (Α), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (3Δ) και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας (2Δ) ξεναγούνται στην πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων», καθώς κατευθύνεται με νηοπομπή του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. Η Φρεγάτα Κίμων (F-601) ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας και αποτελεί την πρώτη φρεγάτα FDI HN που παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ μέσα στο ίδιο έτος αναμένεται η παράδοση των επόμενων φρεγατών, «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενισχύοντας καθοριστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αντιαεροπορική άμυνα του Στόλου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «διαμάντι» του Πολεμικού Ναυτικού συνοδεύουν έξι πλοία του στόλου, μεταξύ άλλων φρεγάτες, κανονιοφόροι και πυραυλάκατοι.

Ο «Κίμων» συνδυάζει το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και ενισχύει σημαντικά την ναυτική υπεροπλία της χώρας. Η νεότευκτη φρεγάτα κατευθύνεται αρχικά προς την θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, με το ελικόπτερο του ΠΝ να μεταφέρει στο κατάστρωμα τον πρωθυπουργό με τον ΠτΔ και θα τους μεταφέρει στο κατάστρωμα, όπου τους υποδέχθηκαν ο ΥΠΕΘΑ, Νίκος Δένδιας με την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο «ΚΙΜΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΑ FDI HN «BELHARRA»
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο «ΚΙΜΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΑ FDI HN «BELHARRA»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΦΡΕΓΑΤΑΣ BELHARRA
Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra "Κίμων", Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. (ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΦΡΕΓΑΤΑΣ BELHARRA
Eurokinissi

Κατά τον πλου προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας θα αποδοθούν τιμές κι ακολούθως οι επίσημοι θα παρακολουθήσουν τη διέλευση του πλοίου εκ διαμέσου δύο στηλών, με συμμετοχή δύο φρεγατών, δύο ταχέων περιπολικών κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόρων και δύο σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ακολούθως θα γίνει υπογραφή στο βιβλίο επισκεπτών της Belharra κι εν συνεχεία θα γίνει ανταλλαγή δώρων με τον κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη.

Πλησιάζοντας στον Ναύσταθμο, στο ύψος του Φαληρικού όρμου, η φρεγάτα «Κίμων» πέρασε πλησίον δύο πλοίων-συμβόλων, του Θωρηκτού Αβέρωφ και της τριήρης «Ολυμπιάς».

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΡΕΓΑΤΑ

Εξοπλισμός της φρεγάτας Κίμων

Ο Κίμων έρχεται πλήρως εξοπλισμένος, καθώς φέρει:

  • πρωραίο πολυβόλο των 76mm
  • εκτοξευτές για αντιαεροπορικά βλήματα Aster 30
  • αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C
  • σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας RAM
  • τορπίλες MU90
  • ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D
  • σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4

Χαρακτηριστικά

  • Τύπος: Φρεγάτα Belharra (FDI HN)
  • Μήκος: 122 μέτρα
  • Εκτόπισμα: 4.500-4.600 τόνι
  • Πλήρωμα: 128 μέλη (+15 για το ελικόπτερο)
  • Ταχύτητα: Έως 127 κόμβους
  • Αυτονομία: 45 ημέρες
  • Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα: 3.500 ώρες το χρόνο
  • Εμβέλεια: 5.000 ναυτικά μίλια

Κίμων η πρώτη, πότε παραδίδονται οι υπόλοιπες φρεγάτες

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το δεύτερο πολεμικό πλοίο ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τα γαλλικά ναυπηγία το καλοκαίρι του τρέχοντος, η τρίτη με το όνομα «Φορμίων» θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η «Θεμιστοκλής» το 2028.

