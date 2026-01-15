Φρεγάτα «Κίμων»: Ο Ιωάννης Κιζάνης ο κυβερνήτης της υπερσύγχρονης Belh@rra

Η πρώτη φρεγάτα FDI HN Belh@rra, με το όνομα «Κίμων», έφτασε σήμερα στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για το Πολεμικό Ναυτικό. Μετά την επίσημη τελετή υποδοχής, το πολεμικό πλοίο θα κατευθυνθεί προς τη ναυτική βάση της Σαλαμίνας, όπου θα ενταχθεί στον στόλο.

Τη διοίκηση της πρώτης φρεγάτας Belh@rra αναλαμβάνει ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, ένας έμπειρος αξιωματικός με μακρά πορεία στο Πολεμικό Ναυτικό. Καταγόμενος από την Αθήνα, ο κ. Κιζάνης αποφοίτησε το 2000 ως αρχηγός της τάξης του από τη Σχολή Δοκιμών. Η καριέρα του ξεκίνησε σε μεγάλα πλοία επιφάνειας, ενώ αργότερα ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη σε Ταχέα Περιπολικά Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην τελετή παράδοσης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, ο κ. Κιζάνης μπήκε τελευταίος στο πλοίο, ακολουθώντας το έθιμο που θέλει τον κυβερνήτη να εισέρχεται τελευταίος, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως αρχηγός του πλοίου.

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί το πρώτο από μια σειρά σύγχρονων πλοίων που αναβαθμίζουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού. Με προηγμένα συστήματα μάχης και αναβαθμισμένη αυτονομία, η Belh@rra ενισχύει την ασφάλεια των θαλασσών και την αποτροπή απειλών στην ευρύτερη περιοχή.

Η άφιξη της φρεγάτας συνοδεύτηκε από την παρουσία υψηλών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, που υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία του νέου πλοίου για την άμυνα της χώρας.