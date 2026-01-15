Μητσοτάκης: Χρέος να παραδώσω μία πατρίδα ασφαλέστερη απ’ ότι την παρέλαβα

«Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ, όμως αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το έμψυχο δυναμικό» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας Belh@rra στον Σαρωνικό.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έτσι, η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.



Χρέος κάθε κυβέρνησης —και προσωπικά, ως πρωθυπουργού— είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα. Καλοτάξιδος ο «Κίμων» και με το καλό να υποδεχθούμε και τις υπόλοιπες υπερσύγχρονες Belharra».

