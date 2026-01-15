Η στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός φτάνουν στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας ξεναγούνται στην πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων», καθώς κατευθύνεται με νηοπομπή του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Στην υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, έφτασαν πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας ξεναγούνται στην πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων», καθώς κατευθύνεται με νηοπομπή του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Το «παρών» στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας δίνουν οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, γεγονός που καταδεικνύει την σημαντικότητα του γεγονότος, αλλά και της αναβάθμισης της ελληνικής παρουσίας στα διεθνή ύδατα.

Το «διαμάντι» του Πολεμικού Ναυτικού συνοδεύουν έξι πλοία του στόλου, μεταξύ άλλων φρεγάτες, κανονιοφόροι και πυραυλάκατοι.

Ο «Κίμων» συνδυάζει το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και ενισχύει σημαντικά την ναυτική υπεροπλία της χώρας. Η νεότευκτη φρεγάτα κατευθύνεται αρχικά προς την θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, με το ελικόπτερο του ΠΝ να μεταφέρει στο κατάστρωμα τον πρωθυπουργό με τον ΠτΔ και θα τους μεταφέρει στο κατάστρωμα, όπου τους υποδέχθηκαν ο ΥΠΕΘΑ, Νίκος Δένδιας με την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη γέφυρα της φρεγάτας Belharra «Κίμων», καθώς κατευθύνεται με νηοπομπή του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Στη φρεγάτα βρίσκεται και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος προσγειώθηκε με ελικόπτερο πάνω στο πολεμικό πλοίο.

