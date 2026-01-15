Η στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός φτάνουν στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμων

Το «παρών» στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας δίνουν οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, γεγονός που καταδεικνύει την σημαντικότητα του γεγονότος, αλλά και της αναβάθμισης της ελληνικής παρουσίας στα διεθνή ύδατα

Η στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός φτάνουν στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης  και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας ξεναγούνται στην πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων», καθώς κατευθύνεται με νηοπομπή του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ
Στην υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, έφτασαν πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο «ΚΙΜΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΑ FDI HN «BELHARRA»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας ξεναγούνται στην πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων», καθώς κατευθύνεται με νηοπομπή του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Το «παρών» στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας δίνουν οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, γεγονός που καταδεικνύει την σημαντικότητα του γεγονότος, αλλά και της αναβάθμισης της ελληνικής παρουσίας στα διεθνή ύδατα.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο «ΚΙΜΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΑ FDI HN «BELHARRA»

Το «διαμάντι» του Πολεμικού Ναυτικού συνοδεύουν έξι πλοία του στόλου, μεταξύ άλλων φρεγάτες, κανονιοφόροι και πυραυλάκατοι.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο «ΚΙΜΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΑ FDI HN «BELHARRA»

Ο «Κίμων» συνδυάζει το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και ενισχύει σημαντικά την ναυτική υπεροπλία της χώρας. Η νεότευκτη φρεγάτα κατευθύνεται αρχικά προς την θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, με το ελικόπτερο του ΠΝ να μεταφέρει στο κατάστρωμα τον πρωθυπουργό με τον ΠτΔ και θα τους μεταφέρει στο κατάστρωμα, όπου τους υποδέχθηκαν ο ΥΠΕΘΑ, Νίκος Δένδιας με την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο «ΚΙΜΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΑ FDI HN «BELHARRA»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη γέφυρα της φρεγάτας Belharra «Κίμων», καθώς κατευθύνεται με νηοπομπή του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Στη φρεγάτα βρίσκεται και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος προσγειώθηκε με ελικόπτερο πάνω στο πολεμικό πλοίο.

