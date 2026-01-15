Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» - Ιστορικό ορόσημο για την εθνική άμυνα

Σήμερα στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην εν πλω τελετή υποδοχής της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ

Κώστας Τσιτούνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» - Ιστορικό ορόσημο για την εθνική άμυνα
Αρχείου - Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού
Με την αποβίβαση της φρεγάτας θα ξεκινήσει η τελετή απόδοσης τιμών και στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΠτΔ και οι άλλοι επίσημοι θα παρακολουθήσουν τη διέλευση της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ εκ διαμέσου δύο στηλών, με συμμετοχή δύο Φρεγατών, δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνομένων Βλημάτων, δύο Κανονιοφόρων και δύο ΣΑΠ.

Μόλις ολοκληρωθεί η διέλευση θα γίνει υπογραφή στο βιβλίο επισκεπτών της Belharra και ακολούθως ανταλλαγή δώρων με τον Κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη.

Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο πλοίο (κέντρο επιχειρήσεων κλπ) και στη συνέχεια όταν η Φ/Γ ΚΙΜΩΝ θα πλησιάζει τον φαληρικό όρμο, θα πραγματοποιηθεί διέλευση πλησίον του Θωρηκτού Γ. ΑΒΕΡΩΦ και της Τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ.

Η υποδοχή της πρώτης φρεγάτας Belharra είναι σαφέστατα μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε έναν κόσμο αβεβαιότητας και εν μέσω ανακατατάξεων στον χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή αποφάσισε να κινηθεί με καθαρό βλέμμα και ρεαλιστικές αποφάσεις, ώστε η Ελλάδα να συνεχίζει σε μία πορεία σιγουριάς και ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό κεντρική πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η ενίσχυση της Άμυνας και των Ένοπλων Δυνάμεων της χώρας και η προσαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Η ένταξη της νεότευκτης φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» και των τριών υπολοίπων φρεγατών FDI HN (Belharra) στο Πολεμικό Ναυτικό που θα ακολουθήσει, συνιστά ιστορικό ορόσημο για την Εθνική Άμυνα και διαμορφώνει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που διέθετε ποτέ η Ελλάδα.

Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο έπειτα από 28 έτη. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης FDI HN, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή», στο πρόγραμμα ναυπήγησης της οποίας θα υπάρχει εγχώρια συμμετοχή, σε ποσοστό 25%.

Οι νέες φρεγάτες “Belharra”, με τη διαμόρφωσή τους σε Standard 2++, μετά την τροποποίηση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων και τις εκτεταμένες επιχειρησιακές τους αναβαθμίσεις, θα συγκαταλέγονται στις πλέον προηγμένες φρεγάτες στον πλανήτη. Προσδίδουν στο Πολεμικό Ναυτικό για πρώτη φορά στρατηγικό ρόλο (με τη δυνατότητα να φέρουν στον οπλισμό τους πυραύλους εμβέλειας άνω των 1.000 χιλιομέτρων), ενισχύοντας καθοριστικά την εθνική αποτρεπτική ισχύ. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο Standard 2, ενσωματώνουν 11 βελτιώσεις, προϊόν της εμπειρίας από σύγχρονες συγκρούσεις και την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως ανέφερε και ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας κατά τη συζήτηση της τροποποίησης της Σύμβασης στη Βουλή των Ελλήνων, «πρέπει τα ελληνικά πλοία να έχουν, στις συνθήκες που σήμερα βρισκόμαστε, συγκεκριμένα οπλικά συστήματα».
Η παραλαβή του «ΚΙΜΩΝΑ» δεν αποτελεί απλώς την απόκτηση ενός σύγχρονου πλοίου. Είναι ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τη μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών 4,5ης και 5ης γενιάς, τον θόλο ολιστικής προστασίας «Ασπίδα του Αχιλλέα», την έμφαση στην Καινοτομία και στα Μη Επανδρωμένα Συστήματα και τις υπόλοιπες μεγάλες αλλαγές.

Η ένταξη νέων πλοίων με αναβαθμισμένες δυνατότητες στο Πολεμικό Ναυτικό, εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», με στόχο η Ελλάδα να διαθέτει έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της.

