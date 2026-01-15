Τασούλας για φρεγάτα «Κίμων»: Ασύλληπτες οι τεχνολογικές και στρατηγικές του δυνατότητες

«Σήμερα, είμαστε μάρτυρες μίας εθνικής κατάκτησης. Καλωσορίζουμε τον “Κίμωνα” και μαζί μία νέα Ελλάδα, που θα είναι σεβαστή από τους φίλους κι εκείνοι που απειλούν, δεν θα τολμούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους, γιατί ο “Κίμων” και η ισχύς του Πολεμικού μας Ναυτικού δεν θα το επιτρέψει αυτό», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας Belh@rra στον Σαρωνικό.

«Η Ελλάδα δυναμώνει. Σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2026, η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά· και ηθικά και πρακτικά, χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους “Κίμων”, ενός σκάφους 6ης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο κ. Τασούλας.

«Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων που προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Ο “Κίμων” διέπλευσε ανάμεσα τριήρη και το θωρηκτό “Αβέρωφ”, το θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα», επεσήμανε ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ο “Κίμων”, γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον, ενσωματώνεται στο Πολεμικό Ναυτικό και περιμένει τις άλλες τρεις φρεγάτες που θα έρθουν σύντομα από τη Γαλλία, για να χαλυβδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της χώρας μας· είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές και στρατηγικές του δυνατότητες αλλά και η ηθική του δύναμη, που θα προστεθεί στο ισχυρό και υψηλό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του Πολεμικού Ναυτικού από σήμερα», προσέθεσε ο κ. Τασούλας.

Διαβάστε επίσης