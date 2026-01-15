Φρεγάτα Κίμων: Πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πειραϊκή για να δουν την άφιξη του πλοίου - Φωτογραφίες

Πολίτης παρατηρεί την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» από την Πειραϊκή.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει στους πολίτες στον Πειραιά η άφιξη της υπερσύγχρονης φρεγάτας «Κίμων» στον Φαληρικό Όρμο το πρωί της Πέμπτης (15/01).

Πολίτες στην Πειραϊκή παρατηρούν τη φρεγάτα «Κίμων», την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην ακτή της Πειραϊκής για να δει από κοντά την πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra που παρέλαβε η Ελλάδα.

Πολίτες βρέθηκαν στην ακτή για να δουν από κοντά την πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra που αποκτά η Ελλάδα. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Το «στολίδι» του Πολεμικού Ναυτικού συνόδευσαν κατά την άφιξή του έξι πλοία του στόλου, μεταξύ άλλων φρεγάτες, κανονιοφόροι και πυραυλάκατοι.

Η στιγμή που ελικόπτερο προσγειώνεται στη φρεγάτα «Κίμων» στα ανοιχτά του Πειραιά. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

