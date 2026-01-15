Φρεγάτα Κίμων: Πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πειραϊκή για να δουν την άφιξη του πλοίου - Φωτογραφίες

Μεγάλο ενδιαφέρον πολιτών για την άφιξη της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra που παραλαμβάνει η Ελλάδα

Πολίτης παρατηρεί την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» από την Πειραϊκή.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει στους πολίτες στον Πειραιά η άφιξη της υπερσύγχρονης φρεγάτας «Κίμων» στον Φαληρικό Όρμο το πρωί της Πέμπτης (15/01).

φρεγάτα-κίμων

Πολίτες στην Πειραϊκή παρατηρούν τη φρεγάτα «Κίμων», την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην ακτή της Πειραϊκής για να δει από κοντά την πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra που παρέλαβε η Ελλάδα.

πειραικη φρεγατα

Πολίτες βρέθηκαν στην ακτή για να δουν από κοντά την πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra που αποκτά η Ελλάδα.

Το «στολίδι» του Πολεμικού Ναυτικού συνόδευσαν κατά την άφιξή του έξι πλοία του στόλου, μεταξύ άλλων φρεγάτες, κανονιοφόροι και πυραυλάκατοι.

κίμων-ελικόπτερο

Η στιγμή που ελικόπτερο προσγειώνεται στη φρεγάτα «Κίμων» στα ανοιχτά του Πειραιά.

