Φρεγάτα Κίμων: Πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πειραϊκή για να δουν την άφιξη του πλοίου - Φωτογραφίες
Μεγάλο ενδιαφέρον πολιτών για την άφιξη της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra που παραλαμβάνει η Ελλάδα
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει στους πολίτες στον Πειραιά η άφιξη της υπερσύγχρονης φρεγάτας «Κίμων» στον Φαληρικό Όρμο το πρωί της Πέμπτης (15/01).
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην ακτή της Πειραϊκής για να δει από κοντά την πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra που παρέλαβε η Ελλάδα.
Το «στολίδι» του Πολεμικού Ναυτικού συνόδευσαν κατά την άφιξή του έξι πλοία του στόλου, μεταξύ άλλων φρεγάτες, κανονιοφόροι και πυραυλάκατοι.
