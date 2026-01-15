Βίντεο: Η απονομή τιμών από σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμων

Ο «Κίμων», η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra»- από τις συνολικά τέσσερις που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό - πλέει στον Σαρωνικό Κόλπο με προορισμό τον ναύσταθμο Σαλαμίνας, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Με τιμές υψηλού συμβολισμού υποδέχθηκε το Πολεμικό Ναυτικό την υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», της πρώτης τύπου Belharra που αποκτά η Ελλάδα, που πλέει προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Το «διαμάντι» του Πολεμικού Ναυτικού συνοδεύουν έξι πλοία του στόλου, μεταξύ άλλων φρεγάτες, κανονιοφόροι και πυραυλάκατοι.

Ο «Κίμων» συνδυάζει το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και ενισχύει σημαντικά την ναυτική υπεροπλία της χώρας. Η νεότευκτη φρεγάτα κατευθύνεται αρχικά προς την θαλάσσια περιοχή της Αίγινας, με το ελικόπτερο του ΠΝ να μεταφέρει στο κατάστρωμα τον πρωθυπουργό με τον ΠτΔ και θα τους μεταφέρει στο κατάστρωμα, όπου τους υποδέχθηκαν ο ΥΠΕΘΑ, Νίκος Δένδιας με την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ.

Διαβάστε επίσης