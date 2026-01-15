Φρεγάτα Κίμων: Γινόμαστε ξανά κράτος «μέγα το της θαλάσσης» - Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο

Ο αντιναύαρχος εξηγεί πως ο «Κίμων» και οι υπόλοιπες επερχόμενες προσθήκες στον στόλο, αλλάζουν άρδην τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού

Σωτήρης Σκουλούδης

Φρεγάτα Κίμων: Γινόμαστε ξανά κράτος «μέγα το της θαλάσσης» - Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο
Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr
ΕΘΝΙΚΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων» δεν είναι μόνο μια μεγάλη στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα ακριβό, εθνικό απόκτημα που ανήκει σε κάθε Έλληνα πολίτη.

Όπως τονίζει ο αντιναύαρχος ε.α. Βασίλης Μαρτζούκος, αναλύοντας στο Newsbomb τη νέα πολύτιμη προσθήκη για την προστασία των θαλασσών μας, μετά από 27 χρόνια ο στόλος αποκτά νέα μονάδα κρούσης, σηματοδοτώντας σημείο καμπής για την επιχειρησιακή ισχύ της χώρας στη θάλασσα.​

Νέα εποχή για τον στόλο

Ο αντιναύαρχος υπογραμμίζει ότι η μακρά περίοδος χωρίς νέες ναυπηγήσεις είχε σταδιακά καταστήσει τον στόλο γερασμένο, με τη σημερινή παραλαβή να αλλάζει τα δεδομένα. Σύντομα θα ακολουθήσουν και οι άλλες δύο φρεγάτες FDI HN, ενώ στο βάθος υπάρχει προοπτική και για τέταρτη μονάδα, ολοκληρώνοντας έναν σύγχρονο πυρήνα κρούσης.​

Μέχρι το 2030, μαζί με τις δύο ιταλικές FREMM και ακόμη δύο μεταχειρισμένες, αλλά και τις τέσσερις φρεγάτες ΜΕΚΟ που θα εκσυγχρονιστούν, ο στόλος εκτιμάται ότι θα διαθέτει 12 αξιόμαχες φρεγάτες, «από άριστες όπως οι Belharra έως καλές όπως οι ΜΕΚΟ», όπως σημειώνει ο κ. Μαρτζούκος. Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο εκσυγχρονισμός των ΜΕΚΟ «έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δέκα χρόνια», τονίζοντας την ανάγκη συνέχειας και συνέπειας στα εξοπλιστικά.​

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο «ΚΙΜΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΑ FDI HN «BELHARRA»

Ικανότητα αεράμυνας περιοχής

Η «Κίμων» είναι φρεγάτα πολλαπλού ρόλου, ικανή να αντιμετωπίζει απειλές από αέρα, επιφάνεια και υποβρύχιο περιβάλλον, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων. Στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής διαθέτει 32 εκτοξευτές για κατευθυνόμενα βλήματα Aster 30 τελευταίας τεχνολογίας, που αναπτύσσουν ταχύτητα έως και Mach 4, διατηρούν τη μαχητική τους ικανότητα στα τελικά στάδια της εμβέλειας και μπορούν να καταρρίψουν στόχους σε αποστάσεις έως περίπου 120 χιλιομέτρων.​

Ο αντιναύαρχος υπενθυμίζει ότι οι φρεγάτες τύπου «Έλλη» που υπηρετούν σήμερα μπορούν να αναχαιτίζουν στόχους μέχρι τα 15 χιλιόμετρα, δείχνοντας έτσι το άλμα δυνατοτήτων που φέρνει η νέα μονάδα. Οι Belharra μπορούν να παρακολουθούν ταυτόχρονα έως και 800 στόχους, χάρη στο ραντάρ Sea Fire AESA, και να διαχειρίζονται επιθέσεις κορεσμού, ασύμμετρες απειλές και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.​

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο «ΚΙΜΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΑ FDI HN «BELHARRA»
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οπλισμός και ανθυποβρυχιακές δυνατότητες

Στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, ο «Κίμων» έχει χαρακτηριστεί ως το ικανότερο πλοίο του ΝΑΤΟ, λόγω του συνδυασμού προηγμένων σόναρ, τορπιλών και του οργανικού ελικοπτέρου MH-60. Διαθέτει επίσης ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90 και ολοκληρωμένο πακέτο αισθητήρων που του επιτρέπουν να εντοπίζει και να προσβάλει υποβρύχια σε μεγάλες αποστάσεις.​

Για τον αγώνα επιφανείας, φέρει βλήματα Exocet εμβέλειας έως περίπου 200 χιλιομέτρων, με το ραντάρ της φρεγάτας να κατευθύνει με ακρίβεια τα πυρά τόσο σε θαλάσσιους όσο και σε χερσαίους στόχους. Το πλοίο διαθέτει επίσης δύο δίδυμα σταθεροποιημένα πυροβόλα των 20 χιλιοστών για ασύμμετρες απειλές, καθώς και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία σε μικρές αποστάσεις, περίπου 20 χιλιομέτρων.​

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο «ΚΙΜΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΑ FDI HN «BELHARRA»
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μακρύ χέρι» και διακλαδικότητα

Το «μακρύ χέρι» της φρεγάτας, όπως το περιγράφει ο κ. Μαρτζούκος, είναι το ελικόπτερο MH-60, το οποίο εντοπίζει και πλήττει υποβρύχια, ενώ παράλληλα υπάρχει και drone κάθετης απονήωσης που προσφέρει επιτήρηση και στοχοποίηση. Για πλοίο μήκους περίπου 122 μέτρων, ο «Κίμων» διαθέτει οπλισμό εφάμιλλο πολύ μεγαλύτερων μονάδων, αναβαθμίζοντας ποιοτικά τον ελληνικό στόλο.​

Σε περίπτωση μεγάλης τακτικής ναυμαχίας, η Belharra μπορεί να εντοπίζει στόχους σε τεράστιες αποστάσεις και να μεταδίδει την επιχειρησιακή εικόνα σε όλες τις πλατφόρμες που διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα ζεύξης δεδομένων, αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε ιπτάμενες πλατφόρμες όπως τα Rafale. Έτσι, ένα Rafale μπορεί από μεγάλη απόσταση και χωρίς να εντοπιστεί να στοχοποιεί στόχους που του «δίνει» η Belharra, επιτυγχάνοντας κατανομή στόχων σε όλα τα οπλικά συστήματα.​​

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΦΡΕΓΑΤΑΣ BELHARRA

Εικόνα από την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

Eurokinissi

Στρατηγική αυτονομία και πολιτική διάσταση

Η φρεγάτα διαθέτει μεγάλη αυτονομία και μπορεί να παραμένει στο πεδίο επιχειρήσεων για περίπου έναν μήνα, κάτι που της επιτρέπει παρουσία και σε απομακρυσμένα θέατρα όπως η περιοχή της Κύπρου. Με τη σύγχρονη τεχνολογία, επισημαίνει ο αντιναύαρχος, «όλα γίνονται ένα» και γι’ αυτό η διακλαδικότητα, με πληροφορίες από έναν κλάδο και προσβολή στόχων από άλλον, αποτελεί το πιο κρίσιμο στοιχείο της νέας εποχής.​

Ο κ. Μαρτζούκος χαρακτηρίζει το εξοπλιστικό πρόγραμμα «απαραίτητο και προς τη σωστή κατεύθυνση», με δεδομένα τα ανοιχτά γεωπολιτικά ζητήματα της χώρας, αλλά ζητά σταθερότητα και όχι πολυετή κενά που οδηγούν σε αγώνα δρόμου για να καλυφθούν. Τονίζει τέλος την ανάγκη για μια διακομματική αντίληψη στα θέματα άμυνας, ώστε να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια σε ένα πρόγραμμα που είναι απαραίτητο «πρωτίστως για την ειρήνη», καθώς «οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται αν δεν υπάρχει ισχύς».

Εξοπλισμός της φρεγάτας Κίμων

Ο Κίμων έρχεται πλήρως εξοπλισμένος, καθώς φέρει:

  • πρωραίο πολυβόλο των 76mm
  • εκτοξευτές για αντιαεροπορικά βλήματα Aster 30
  • αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C
  • σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας RAM
  • τορπίλες MU90
  • ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D
  • σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4

Χαρακτηριστικά

  • Τύπος: Φρεγάτα Belharra (FDI HN)
  • Μήκος: 122 μέτρα
  • Εκτόπισμα: 4.500-4.600 τόνι
  • Πλήρωμα: 128 μέλη (+15 για το ελικόπτερο)
  • Ταχύτητα: Έως 127 κόμβους
  • Αυτονομία: 45 ημέρες
  • Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα: 3.500 ώρες το χρόνο
  • Εμβέλεια: 5.000 ναυτικά μίλια

Κίμων η πρώτη, πότε παραδίδονται οι υπόλοιπες φρεγάτες

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το δεύτερο πολεμικό πλοίο ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τα γαλλικά ναυπηγία το καλοκαίρι του τρέχοντος, η τρίτη με το όνομα «Φορμίων» θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η «Θεμιστοκλής» το 2028.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαγιορκίνης στο Newsbomb: «Δεν αποκλείεται και δεύτερη κορύφωση της γρίπης στη συνέχεια του χειμώνα»

14:44ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: Νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό - Φωτογραφίες και βίντεο από την υποδοχή του νέου υπερόπλου

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Άλι Σάαθ που θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος τη Δευτέρα 19/1 λόγω εργασιών

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: Πυρκαγιά σε κατοικία στη Μηλιά - Στο Κέντρο Υγείας ηλικιωμένη

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια του κόσμου - Η θέση της Ελλάδας

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτή η Αθηνών-Λαμίας στο Κάστρο Βοιωτίας - Συνεχίζεται η εκτροπή σε Μπράλο και Αταλάντη

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Οκτώ άτομα στο νοσοκομείο από έκρηξη σε κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης - Τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση (Βίντεο)

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αδελφός του Νίκου Ξυλούρη, Γιάννης

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: 200.000 στρατιώτες απουσιάζουν από το μέτωπο του πολέμου, χωρίς επίσημη άδεια

14:02LIFESTYLE

«Πώς παίρνω το 100;» - Η Εύη Βατίδου μίλησε για την ατάκα που έμεινε στην ιστορία

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Γυναίκα επιτέθηκε στην πρώην κυβερνήτη με... κρέπα - Καταδικάστηκε σε 12 μήνες με αναστολή - Βίντεο

13:54ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: Γινόμαστε ξανά κράτος «μέγα το της θαλάσσης» - Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο, ο ναύαρχος Μαρτζούκος εξηγεί

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι οδηγοί ταξί - Πορεία προς τη Βουλή και κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Η φυλακή του Μαδούρο: Μία «κόλαση επί Γης» με λευκά κελιά - Βιασμοί, ηλεκτροπληξίες και βασανιστήρια

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης: Αεροπλάνο περικυκλωμένο από την Αστυνομία λόγω «απειλής» - Το συνόδευσαν στρατιωτικά αεροσκάφη

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για φρεγάτα «Κίμων»: «Μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας, περνάμε σε μία νέα εποχή»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

13:30WHAT THE FACT

Τα πολύχρωμα βραχιολάκια που «μιλούν» οι έφηβοι - Ο νέος κώδικας σχέσεων της νεολαίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης: Αεροπλάνο περικυκλωμένο από την Αστυνομία λόγω «απειλής» - Το συνόδευσαν στρατιωτικά αεροσκάφη

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 5ο όροφο στο κτήριο της πολεοδομίας στην Αθήνα -Τι λέει η κόρη του

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

13:54ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα Κίμων: Γινόμαστε ξανά κράτος «μέγα το της θαλάσσης» - Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο, ο ναύαρχος Μαρτζούκος εξηγεί

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Κίμων: Η επίσημη υποδοχή του υπερόπλου που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν - «Ερωμένη του Ιμάμογλου» λένε τουρκικά ΜΜΕ

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αδελφός του Νίκου Ξυλούρη, Γιάννης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομμάτης δύο χρόνια μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του: «Δεν θα πάρω άμεσα εξιτήριο, δεν υπάρχει οικογένεια για μένα»

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

13:27ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επτά κατηγορούμενοι επέστρεψαν 165.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις και μπήκαν σε ποινική διαπραγμάτευση

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο 26χρονος διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο

14:02LIFESTYLE

«Πώς παίρνω το 100;» - Η Εύη Βατίδου μίλησε για την ατάκα που έμεινε στην ιστορία

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Συμφωνία για συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών τη Δευτέρα

10:04ΕΛΛΑΔΑ

«Νικητής» ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στην Ιταλία - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ