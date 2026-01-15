Φρεγάτα Κίμων: Γινόμαστε ξανά κράτος «μέγα το της θαλάσσης» - Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο

Η παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων» δεν είναι μόνο μια μεγάλη στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα ακριβό, εθνικό απόκτημα που ανήκει σε κάθε Έλληνα πολίτη.

Όπως τονίζει ο αντιναύαρχος ε.α. Βασίλης Μαρτζούκος, αναλύοντας στο Newsbomb τη νέα πολύτιμη προσθήκη για την προστασία των θαλασσών μας, μετά από 27 χρόνια ο στόλος αποκτά νέα μονάδα κρούσης, σηματοδοτώντας σημείο καμπής για την επιχειρησιακή ισχύ της χώρας στη θάλασσα.​

Νέα εποχή για τον στόλο

Ο αντιναύαρχος υπογραμμίζει ότι η μακρά περίοδος χωρίς νέες ναυπηγήσεις είχε σταδιακά καταστήσει τον στόλο γερασμένο, με τη σημερινή παραλαβή να αλλάζει τα δεδομένα. Σύντομα θα ακολουθήσουν και οι άλλες δύο φρεγάτες FDI HN, ενώ στο βάθος υπάρχει προοπτική και για τέταρτη μονάδα, ολοκληρώνοντας έναν σύγχρονο πυρήνα κρούσης.​

Μέχρι το 2030, μαζί με τις δύο ιταλικές FREMM και ακόμη δύο μεταχειρισμένες, αλλά και τις τέσσερις φρεγάτες ΜΕΚΟ που θα εκσυγχρονιστούν, ο στόλος εκτιμάται ότι θα διαθέτει 12 αξιόμαχες φρεγάτες, «από άριστες όπως οι Belharra έως καλές όπως οι ΜΕΚΟ», όπως σημειώνει ο κ. Μαρτζούκος. Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο εκσυγχρονισμός των ΜΕΚΟ «έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δέκα χρόνια», τονίζοντας την ανάγκη συνέχειας και συνέπειας στα εξοπλιστικά.​

Ικανότητα αεράμυνας περιοχής

Η «Κίμων» είναι φρεγάτα πολλαπλού ρόλου, ικανή να αντιμετωπίζει απειλές από αέρα, επιφάνεια και υποβρύχιο περιβάλλον, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων. Στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής διαθέτει 32 εκτοξευτές για κατευθυνόμενα βλήματα Aster 30 τελευταίας τεχνολογίας, που αναπτύσσουν ταχύτητα έως και Mach 4, διατηρούν τη μαχητική τους ικανότητα στα τελικά στάδια της εμβέλειας και μπορούν να καταρρίψουν στόχους σε αποστάσεις έως περίπου 120 χιλιομέτρων.​

Ο αντιναύαρχος υπενθυμίζει ότι οι φρεγάτες τύπου «Έλλη» που υπηρετούν σήμερα μπορούν να αναχαιτίζουν στόχους μέχρι τα 15 χιλιόμετρα, δείχνοντας έτσι το άλμα δυνατοτήτων που φέρνει η νέα μονάδα. Οι Belharra μπορούν να παρακολουθούν ταυτόχρονα έως και 800 στόχους, χάρη στο ραντάρ Sea Fire AESA, και να διαχειρίζονται επιθέσεις κορεσμού, ασύμμετρες απειλές και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.​

Οπλισμός και ανθυποβρυχιακές δυνατότητες

Στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, ο «Κίμων» έχει χαρακτηριστεί ως το ικανότερο πλοίο του ΝΑΤΟ, λόγω του συνδυασμού προηγμένων σόναρ, τορπιλών και του οργανικού ελικοπτέρου MH-60. Διαθέτει επίσης ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90 και ολοκληρωμένο πακέτο αισθητήρων που του επιτρέπουν να εντοπίζει και να προσβάλει υποβρύχια σε μεγάλες αποστάσεις.​

Για τον αγώνα επιφανείας, φέρει βλήματα Exocet εμβέλειας έως περίπου 200 χιλιομέτρων, με το ραντάρ της φρεγάτας να κατευθύνει με ακρίβεια τα πυρά τόσο σε θαλάσσιους όσο και σε χερσαίους στόχους. Το πλοίο διαθέτει επίσης δύο δίδυμα σταθεροποιημένα πυροβόλα των 20 χιλιοστών για ασύμμετρες απειλές, καθώς και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία σε μικρές αποστάσεις, περίπου 20 χιλιομέτρων.​

«Μακρύ χέρι» και διακλαδικότητα

Το «μακρύ χέρι» της φρεγάτας, όπως το περιγράφει ο κ. Μαρτζούκος, είναι το ελικόπτερο MH-60, το οποίο εντοπίζει και πλήττει υποβρύχια, ενώ παράλληλα υπάρχει και drone κάθετης απονήωσης που προσφέρει επιτήρηση και στοχοποίηση. Για πλοίο μήκους περίπου 122 μέτρων, ο «Κίμων» διαθέτει οπλισμό εφάμιλλο πολύ μεγαλύτερων μονάδων, αναβαθμίζοντας ποιοτικά τον ελληνικό στόλο.​

Σε περίπτωση μεγάλης τακτικής ναυμαχίας, η Belharra μπορεί να εντοπίζει στόχους σε τεράστιες αποστάσεις και να μεταδίδει την επιχειρησιακή εικόνα σε όλες τις πλατφόρμες που διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα ζεύξης δεδομένων, αλλά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε ιπτάμενες πλατφόρμες όπως τα Rafale. Έτσι, ένα Rafale μπορεί από μεγάλη απόσταση και χωρίς να εντοπιστεί να στοχοποιεί στόχους που του «δίνει» η Belharra, επιτυγχάνοντας κατανομή στόχων σε όλα τα οπλικά συστήματα.​​

Εικόνα από την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» Eurokinissi

Στρατηγική αυτονομία και πολιτική διάσταση

Η φρεγάτα διαθέτει μεγάλη αυτονομία και μπορεί να παραμένει στο πεδίο επιχειρήσεων για περίπου έναν μήνα, κάτι που της επιτρέπει παρουσία και σε απομακρυσμένα θέατρα όπως η περιοχή της Κύπρου. Με τη σύγχρονη τεχνολογία, επισημαίνει ο αντιναύαρχος, «όλα γίνονται ένα» και γι’ αυτό η διακλαδικότητα, με πληροφορίες από έναν κλάδο και προσβολή στόχων από άλλον, αποτελεί το πιο κρίσιμο στοιχείο της νέας εποχής.​

Ο κ. Μαρτζούκος χαρακτηρίζει το εξοπλιστικό πρόγραμμα «απαραίτητο και προς τη σωστή κατεύθυνση», με δεδομένα τα ανοιχτά γεωπολιτικά ζητήματα της χώρας, αλλά ζητά σταθερότητα και όχι πολυετή κενά που οδηγούν σε αγώνα δρόμου για να καλυφθούν. Τονίζει τέλος την ανάγκη για μια διακομματική αντίληψη στα θέματα άμυνας, ώστε να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια σε ένα πρόγραμμα που είναι απαραίτητο «πρωτίστως για την ειρήνη», καθώς «οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται αν δεν υπάρχει ισχύς».

Εξοπλισμός της φρεγάτας Κίμων

Ο Κίμων έρχεται πλήρως εξοπλισμένος, καθώς φέρει:

πρωραίο πολυβόλο των 76mm

εκτοξευτές για αντιαεροπορικά βλήματα Aster 30

αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C

σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας RAM

τορπίλες MU90

ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D

σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4

Χαρακτηριστικά

Τύπος: Φρεγάτα Belharra (FDI HN)

Μήκος: 122 μέτρα

Εκτόπισμα: 4.500-4.600 τόνι

Πλήρωμα: 128 μέλη (+15 για το ελικόπτερο)

Ταχύτητα: Έως 127 κόμβους

Αυτονομία: 45 ημέρες

Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα: 3.500 ώρες το χρόνο

Εμβέλεια: 5.000 ναυτικά μίλια

Κίμων η πρώτη, πότε παραδίδονται οι υπόλοιπες φρεγάτες

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το δεύτερο πολεμικό πλοίο ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τα γαλλικά ναυπηγία το καλοκαίρι του τρέχοντος, η τρίτη με το όνομα «Φορμίων» θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η «Θεμιστοκλής» το 2028.

