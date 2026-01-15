Νέες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο -Ενοχλημένα με την φρεγάτα «Κίμων» τουρκικά ΜΜΕ

Την ημέρα που η Ελλάδα υποδεχόταν μετά βαϊων και κλάδων την φρεγάτα «Κίμων» οι Τούρκοι επιχείρησαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο Αιγαίο.

Δύο τουρκικά αεροσκάφη, ένα UAV και ένα CN-235, προέβησαν σε πέντε παραβάσεις (3 από το UAV και 2 από το CN-235) και τρεις παραβιάσεις (από το UAV) στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αναλυτικά τα στοιχεία των σημερινών τουρκικών παραβιάσεων:

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 UAV και 1 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 5 (3 από το UAV και 2 από το CN-235)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 3 (από το UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»

Παράλληλα, με εκτενή ρεπορτάζ και χωρίς να κρύβουν την ενόχλησή τους σχολίασαν τα ΜΜΕ της Τουρκίας την άφιξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» και την νέα εποχής ισχύος στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

«Γαλλικές ενισχύσεις για το ελληνικό ναυτικό! Παραδόθηκε η πρώτη φρεγάτα Belharra», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Sabah, η οποία σχολιάζει ότι το πολεμικό πλοίο, με το όνομα «Κίμων», αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρα μας.

Η Ελλάδα παρέλαβε το πρώτο από τα πολεμικά πλοία που έχει παραγγείλει, γράφει στον τίτλο του ρεπορτάζ της η εφημερίδα Hurriyet.

Φιλοξενεί τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια και υπογραμμίζει την αναβάθμιση που συντελείται στις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας.

Παράλληλα σημειώνει ότι η χώρα μας έχει παραγγείλει συνολικά 4 φρεγάτες κλάσης Belharra από τη Γαλλία.

Η ιστοσελίδα Haberler.com τονίζει ότι η Ελλάδα παρέλαβε σήμερα στην Σαλαμίνα την πρώτη φρεγάτα κλάσης Belharra από την Γαλλία. Επιπλέον φιλοξενεί την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο «Κίμων» είναι μέρος της προσπάθειας αναβάθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν τον Φεβρουαρίο – «Κοιτάμε ημερομηνίες»

Μέσα στον επόμενο μήνα πάντως αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως τόνισε σήμερα (15/01) ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Ωστόσο, δεν ανέφερε συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Κοιτάμε ημερομηνίες», είπε ο Φιντάν, σε ερώτηση του ΣΚΑΪ.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εκτίμησε μεταξύ άλλων ότι «η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι πάντοτε εφικτή», αλλά ισχυρίστηκε πως «Έλληνες πολιτικοί έχουν επί μακρόν χρησιμοποιήσει την Τουρκία για τη δική τους πολιτική σταδιοδρομία», μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Η εσωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν αφήνει περιθώρια για την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των χωρών μας. Η Ελλάδα θα πρέπει να επιδείξει ισχυρή βούληση για την επίλυση των διμερών ζητημάτων· η Τουρκία διαθέτει την απαιτούμενη ωριμότητα για να προωθήσει τις σχέσεις», προσέθεσε.

