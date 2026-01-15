Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

Με εκτενή ρεπορτάζ και χωρίς να κρύβουν την ενόχλησή τους σχολίασαν τα ΜΜΕ της Τουρκίας την άφιξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» και την νέα εποχής ισχύος στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

«Γαλλικές ενισχύσεις για το ελληνικό ναυτικό! Παραδόθηκε η πρώτη φρεγάτα Belharra», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Sabah, η οποία σχολιάζει ότι το πολεμικό πλοίο, με το όνομα «Κίμων», αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρα μας.

Η Ελλάδα παρέλαβε το πρώτο από τα πολεμικά πλοία που έχει παραγγείλει, γράφει στον τίτλο του ρεπορτάζ της η εφημερίδα Hurriyet.

Φιλοξενεί τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια και υπογραμμίζει την αναβάθμιση που συντελείται στις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας.

Παράλληλα σημειώνει ότι η χώρα μας έχει παραγγείλει συνολικά 4 φρεγάτες κλάσης Belharra από τη Γαλλία.

Η ιστοσελίδα Haberler.com τονίζει ότι η Ελλάδα παρέλαβε σήμερα στην Σαλαμίνα την πρώτη φρεγάτα κλάσης Belharra από την Γαλλία. Επιπλέον φιλοξενεί την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο «Κίμων» είναι μέρος της προσπάθειας αναβάθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Εξοπλισμός της φρεγάτας Κίμων

Ο Κίμων έρχεται πλήρως εξοπλισμένος, καθώς φέρει:

πρωραίο πολυβόλο των 76mm

εκτοξευτές για αντιαεροπορικά βλήματα Aster 30

αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C

σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας RAM

τορπίλες MU90

ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D

σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4

Χαρακτηριστικά

Τύπος: Φρεγάτα Belharra (FDI HN)

Μήκος: 122 μέτρα

Εκτόπισμα: 4.500-4.600 τόνι

Πλήρωμα: 128 μέλη (+15 για το ελικόπτερο)

Ταχύτητα: Έως 127 κόμβους

Αυτονομία: 45 ημέρες

Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα: 3.500 ώρες το χρόνο

Εμβέλεια: 5.000 ναυτικά μίλια

Κίμων η πρώτη, πότε παραδίδονται οι υπόλοιπες φρεγάτες

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το δεύτερο πολεμικό πλοίο ιδίου τύπου, η φρεγάτα «Νέαρχος», αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό από τα γαλλικά ναυπηγία το καλοκαίρι του 2026, η τρίτη με το όνομα «Φορμίων» θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η «Θεμιστοκλής» το 2028.

