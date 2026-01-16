Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

Η χθεσινή μέρα (15/01) σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο για την ελληνική άμυνα, με την καθέλκυση της φρεγάτας «Κίμων», του πρώτου σκάφους τύπου Belh@rra, που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σαφή ενίσχυση του δόγματος αποτροπής της χώρας, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα διαφυλάσσει αποφασιστικά την εθνική της κυριαρχία στο Αιγαίο.

Παρά την ξεκάθαρη γραμμή της Αθήνας, η Άγκυρα φαίνεται πως δυσκολεύεται να αποδεχτεί συγκεκριμένες καταστάσεις, «βλέποντας» φαντάσματα κλιμάκωσης και υπερτονίζοντας απειλές που στην πραγματικότητα δεν υφίστανται.

Σημερινό ρεπορτάζ του CNN TÜRK έχει τίτλο: «Η στρατιωτική κλιμάκωση συνεχίζεται», με το Μέσο ενημέρωσης να αναφέρει ότι «η Ελλάδα προχώρησε σε ένα νέο βήμα στην προσπάθεια εξοπλισμού που άρχισε μετά την κρίση του Oruç Reis στο Αιγαίο, το 2020».

«Η Ελλάδα έκανε επίδειξη δύναμης με τη νέα φρεγάτα. Αμέσως μετά την κρίση του Oruç Reis στο Αιγαίο το 2020, προχώρησε στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος εξοπλισμού, ύψους 14,5 δισ. ευρώ. Η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις φρεγάτες τύπου Belh@rra που παρήγγειλε από τη Γαλλία έναντι περίπου 4 δισ. ευρώ, εντάχθηκε στο δυναμικό του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού σε τελετή που πραγματοποιήθηκε κοντά στην Αθήνα», τονίζεται επίσης.

Στο δημοσίευμα αναγράφονται και οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα , του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, με το CNN TÜRK να παρουσιάζει τις δυνατότητες του «Κίμωνα», της πλέον σύγχρονης φρεγάτας του κόσμου, αλλά και τον χρονικό ορίζοντα των επόμενων κινήσεων για τη «θωράκιση» της ελληνικής Άμυνας. «Οι άλλες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στην Ελλάδα έως το 2030. Το δεύτερο πρόγραμμα εξοπλισμού της Ελλάδας για τα έτη 2025 – 2037 ανέρχεται σε 25 – 28 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα προβλέπει την αγορά διαφόρων όπλων, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών αεροσκαφών F–35», σημειώνεται.

