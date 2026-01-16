Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

«Η στρατιωτική κλιμάκωση συνεχίζεται από την Ελλάδα», τονίζεται σε ρεπορτάζ του CNN TÜRK

Newsbomb

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belh@rra «Κίμων», στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

EUROKINISSI.
ΕΘΝΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η χθεσινή μέρα (15/01) σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο για την ελληνική άμυνα, με την καθέλκυση της φρεγάτας «Κίμων», του πρώτου σκάφους τύπου Belh@rra, που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σαφή ενίσχυση του δόγματος αποτροπής της χώρας, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ελλάδα διαφυλάσσει αποφασιστικά την εθνική της κυριαρχία στο Αιγαίο.

Παρά την ξεκάθαρη γραμμή της Αθήνας, η Άγκυρα φαίνεται πως δυσκολεύεται να αποδεχτεί συγκεκριμένες καταστάσεις, «βλέποντας» φαντάσματα κλιμάκωσης και υπερτονίζοντας απειλές που στην πραγματικότητα δεν υφίστανται.

Σημερινό ρεπορτάζ του CNN TÜRK έχει τίτλο: «Η στρατιωτική κλιμάκωση συνεχίζεται», με το Μέσο ενημέρωσης να αναφέρει ότι «η Ελλάδα προχώρησε σε ένα νέο βήμα στην προσπάθεια εξοπλισμού που άρχισε μετά την κρίση του Oruç Reis στο Αιγαίο, το 2020».

cnnturk.jpg

«Η Ελλάδα έκανε επίδειξη δύναμης με τη νέα φρεγάτα. Αμέσως μετά την κρίση του Oruç Reis στο Αιγαίο το 2020, προχώρησε στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος εξοπλισμού, ύψους 14,5 δισ. ευρώ. Η πρώτη από τις συνολικά τέσσερις φρεγάτες τύπου Belh@rra που παρήγγειλε από τη Γαλλία έναντι περίπου 4 δισ. ευρώ, εντάχθηκε στο δυναμικό του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού σε τελετή που πραγματοποιήθηκε κοντά στην Αθήνα», τονίζεται επίσης.

Στο δημοσίευμα αναγράφονται και οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα , του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, με το CNN TÜRK να παρουσιάζει τις δυνατότητες του «Κίμωνα», της πλέον σύγχρονης φρεγάτας του κόσμου, αλλά και τον χρονικό ορίζοντα των επόμενων κινήσεων για τη «θωράκιση» της ελληνικής Άμυνας. «Οι άλλες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στην Ελλάδα έως το 2030. Το δεύτερο πρόγραμμα εξοπλισμού της Ελλάδας για τα έτη 2025 – 2037 ανέρχεται σε 25 – 28 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα προβλέπει την αγορά διαφόρων όπλων, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών αεροσκαφών F–35», σημειώνεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου οδηγού στον Πύργο: Προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικά

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα χειμερινή μεταβολή - Ο ρόλος του Σιβηρικού αντικυκλώνα για τη συνέχεια

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Στρατόπεδο Βίκινγκ στη Νορβηγία: H βάση εκπαίδευσης των Βρετανών κομάντο στους -20 βαθμούς Κελσίου

08:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρθρωση σπείρας ένοπλων ληστειών σε πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ - Πέντε συλλήψεις

08:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας έκανε έκπληξη στη αρραβωνιαστικιά του, στο νηπιαγωγείο όπου γνωρίστηκαν όταν ήταν 4 ετών

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι, Λεπέν, Σαλβίνι και Νετανιάχου στηρίζουν Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - «Η Ευρώπη σε χρειάζεται»

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε μέσα σε 5 λεπτά τις κλήσεις & τα πρόστιμα σε gov.gr και ΑΑΔΕ

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Θανατώθηκαν σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε ενάμιση έτος

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο – Η ΕΛΑΣ εξετάζει αν είναι το αγνοούμενο κορίτσι στη Βάρη

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρώτοι Ευρωπαίοι στρατιώτες έφτασαν στη Γροιλανδία: «θα δείξουμε στις ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι παρών» - Επιμένει ο Τραμπ

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hummer του Tupac βγαίνει ξανά στο σφυρί

07:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγώνας δρόμου για το «νούμερο δύο» της ΕΚΤ – Τα φαβορί, τα… παζάρια και το παρασκήνιο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόριο θανάτου» στο Ιράν: Οι αρχές ζητάνε «λύτρα» για να παραδώσουν τις σορούς στις οικογένειες - Απαιτούν μέχρι και 7.000 δολάρια

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Τα 20 SOS που «ξεκλειδώνουν» την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γιώργος Κοτσαυτής

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο – Η ΕΛΑΣ εξετάζει αν είναι το αγνοούμενο κορίτσι στη Βάρη

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένη 24χρονη χτύπησε 15 αυτοκίνητα και κατέληξε σε τζαμαρία

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

06:32LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Ο χρωματικός συμβολισμός πίσω από την τελευταία δημόσια εμφάνισή της που θύμισε βασίλισσα Ελισάβετ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: Καθολική υπεροχή της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο – Τα οπλικά συστήματα που την καθιστούν πανίσχυρη

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με διαδοχικές κακοκαιρίες και «χιονοεκπλήξεις» η εβδομάδα που έρχεται - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

06:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας – Επιστρέφουν οι βροχές και στο βάθος… χιονοπτώσεις

06:36LIFESTYLE

Σε τροχιά ανανέωσης το MEGA – Οι μεγάλες παραγωγές που έρχονται

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ματσάδο παρέδωσε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης: «Τι υπέροχη χειρονομία» σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Καταγγελίες ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί Αφρικανούς μισθοφόρους ως καμικάζι αυτοκτονίας για να διασπάσει τα ουκρανικά οχυρώματα

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε μέσα σε 5 λεπτά τις κλήσεις & τα πρόστιμα σε gov.gr και ΑΑΔΕ

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στροφή της κυβέρνησης στα εθνικά και κλείσιμο του μετώπου με τους αγρότες

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε ο πρώην υφυπουργός Εργασίας της Ρωσίας - «Η γυναίκα μου φταίει για όλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ