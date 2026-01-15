Φρεγάτα Κίμων: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει

Ο Ναύαρχος ε.α. Στέλιος Φενέκος περιγράφει στο Newsbomb το γιατί η απόκτηση των φρεγατών Belharra δεν αποτελούν απλές προσθήκες στον στόλο, αλλά αλλάζουν όλο το επιχειρησιακό δόγμα λειτουργίας του Πολεμικού Ναυτικού και όχι μόνο...

Σωτήρης Σκουλούδης

Φρεγάτα Κίμων: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει
Χάρης Γκίκας/Newsbomb.gr
Η φρεγάτα «Κίμων» δεν είναι απλώς ένα νέο πλοίο για το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά καταλύτης βαθιών αλλαγών στο δόγμα, στην εκπαίδευση και στη διακλαδική λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλύει ο ναύαρχος ε.α. Στέλιος Φενέκος, που μίλησε το Newsbomb.

Με τις νέες δυνατότητες αισθητήρων, διασυνδεσιμότητας και στοχοποίησης σε μεγάλες αποστάσεις, ο «Κίμων» ανεβάζει τον πήχη για ολόκληρο τον στόλο και επαναπροσδιορίζει την έννοια της αποτροπής και της θαλάσσιας κυριαρχίας.​

Ο ναύαρχος τονίζει ότι η έλευση του «Κίμων» λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγών τόσο σε επιχειρησιακές τακτικές όσο και στην εκπαίδευση των στελεχών. «Θα υπάρχουν νέα κριτήρια», επισημαίνει, εξηγώντας ότι με τη νέα φρεγάτα αναβαθμίζεται συνολικά η εκπαιδευτική διαδικασία, εισάγονται νέες αντιλήψεις και αυξάνονται οι απαιτήσεις διασυνδεσιμότητας των μονάδων. Ουσιαστικά, το πλοίο «τραβάει προς τα πάνω όλο το Ναυτικό», επιβάλλοντας υψηλότερα στάνταρ σε όλους.​

Διασυνδεσιμότητα και νέα επιχειρησιακά δόγματα

Ο «Κίμων» έχει τη δυνατότητα να διασυνδέεται με όλα τα οπλικά συστήματα και τα μέσα μεταφοράς πληροφορίας, κάτι που αλλάζει ριζικά επιχειρησιακά δόγματα και διοικητικά σχήματα. Ο ναύαρχος εξηγεί ότι με τέσσερις τέτοιες μονάδες, που μπορούν να συγκροτούν task forces, τα διοικητικά σχήματα θα πρέπει να προσαρμοστούν για να ανταποκριθούν στις αυξημένες δυνατότητες.

Σε μια τέτοια δύναμη, «ο Κίμων, δύο κορβέτες και δύο-τρεις παλαιότερες φρεγάτες» συνθέτουν πλέον πολύ ισχυρές μονάδες κρούσης, με πολλαπλούς ρόλους και αυξημένη ισχύ πυρός και αισθητήρων σε σχέση με το παρελθόν.​

Τεχνολογικό άλμα και δορυφορικά συστήματα

Σε τεχνολογικό επίπεδο, ο Στέλιος Φενέκος παρομοιάζει την έλευση της «Κίμων» με την εποχή που εντάχθηκαν οι φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ, οι οποίες έβαλαν τους τεχνικούς του Ναυτικού σε νέα λογική. Τώρα, όπως σημειώνει, το Πολεμικό Ναυτικό μπαίνει ακόμη πιο βαθιά στη χρήση δορυφορικών συστημάτων, καθώς ο «Κίμων» διαθέτει δορυφορικά μέσα και για μετάδοση αλλά και για επιτήρηση εικόνας. Υπενθυμίζει ότι η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία περιλαμβάνει δυνατότητα δορυφορικής επιτήρησης χώρου, κάτι που σημαίνει πως «οι δορυφόροι μας δεν πρέπει να είναι απλώς για επικοινωνίες», αλλά εργαλείο πλήρους επιχειρησιακής εικόνας.​

Η νέα φρεγάτα διαθέτει εντοπιστικές συσκευές διαφόρων ειδών, με μεγάλη εμβέλεια, ικανές να εντοπίζουν στόχους στα 500 χιλιόμετρα. Η εικόνα που δημιουργεί η Belharra, σε συνδυασμό με την εικόνα που λαμβάνει από προωθημένες μονάδες, αυξάνει θεαματικά την περιοχή ελέγχου της χώρας στη θάλασσα, δίνοντας στο Ναυτικό πλεονέκτημα έγκαιρης προειδοποίησης.

«Θα μπορεί να κάνει στοχοποίηση των μονάδων από πολύ μακριά, πριν οι εχθρικές μονάδες αντιληφθούν ότι έχουν εντοπιστεί», σημειώνει ο ναύαρχος, περιγράφοντας ένα εντελώς νέο επιχειρησιακό περιβάλλον για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.​

Ρόλος στο Αιγαίο και η νέα διακλαδικότητα

Ο Στέλιος Φενέκος ξεκαθαρίζει ότι οι φρεγάτες Belharra «φυσικά και θα επιχειρούν στο Αιγαίο», μαζί με τις υπόλοιπες μονάδες, αλλά με σαφώς πιο εξελιγμένες δυνατότητες και ρόλο στα «έργα της ειρήνης» όσο και σε κρίσιμες αποστολές. Σημειώνει ότι ο «Κίμων» θα εμπλακεί κυρίως στην ενοποίηση των δυνατοτήτων Ναυτικού, Αεροπορίας και Στρατού, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στη διακλαδικότητα που «αποκτά νέα σημασία». Όλη αυτή η φιλοσοφία απαιτεί, όπως τονίζει, συνεχή εκπαίδευση και συνεκπαιδεύσεις μεταξύ των Κλάδων, ώστε η τεχνολογία να μεταφράζεται σε πραγματική επιχειρησιακή ισχύ.​

Το πλοίο είναι σχεδιασμένο με υψηλό βαθμό επιβιωσιμότητας, ώστε να αντιμετωπίζει κάθε είδους απειλή σε ένα περιβάλλον υψηλής έντασης. «Επειδή χρησιμοποιούμε την έννοια της αποτροπής, αυτό το πλοίο είναι φτιαγμένο για θαλάσσια κυριαρχία εφόσον αποτύχει η αποτροπή», υπογραμμίζει ο ναύαρχος, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τον πραγματικό επιχειρησιακό του ρόλο.

Και καταλήγει ότι κάθε ναυτικός πρέπει να έχει στο μυαλό του όχι μόνο τη δυνατότητα αποτροπής, αλλά και το ενδεχόμενο να χρειαστεί να δώσει αγώνα για την κυριαρχία στη θάλασσα, με τη φρεγάτα «Κίμων» στην πρώτη γραμμή...

