Δένδιας για φρεγάτα «Κίμων»: «Μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας, περνάμε σε μία νέα εποχή»

Με υψηλό το αίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας, η Ελλάδα υποδέχθηκε σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2026, τη φρεγάτα «Κίμων», ένα πλοίο – ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό και τη στρατηγική «θωράκιση» της χώρας.

Η άφιξη της πρώτης Belh@rra σηματοδοτεί μία νέα εποχή επιχειρησιακής ισχύος και τεχνολογικής υπεροχής, σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε λόγο για «μεγάλη ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την πατρίδα μας. Η φρεγάτα “Κίμων” πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου και θα ήθελα να πω χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής, ότι η φρεγάτα αυτή στην έκδοση Standard 2++, είναι η ισχυρότερη στον πλανήτη».

Ακόμη, είπε πως «είναι ένα όπλο που θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας. Να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μία νέα εποχή, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, με την “Ατζέντα 2030”, μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μία μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση, μέσα από πλατφόρμες όπως ο “Κίμωνας”, εντεταγμένες σε ένα σύνολο με μία ολιστική προσέγγιση».

«Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας θα αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς, με το δικό τους υστέρημα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας περνούν στον 21ο αιώνα με ταχύ και σταθερό βηματισμό», προσέθεσε ο κ. Δένδιας.

Τέλος ευχήθηκε «να είναι πάντα καλά το βαπόρι, να είναι ο Άη Νικόλας στην πλώρη του, να έχει καλούς καιρούς και ούριους ανέμους· και βεβαίως, ο Άη Νικόλας να προστατεύει το πλήρωμα και τις οικογένειές τους».

Διαβάστε επίσης