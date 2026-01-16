Φρεγάτα «Κύμων»: Καθολική υπεροχή της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο – Τα οπλικά συστήματα

Ιστορικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης (15/1) στον Φαληρικό Όρμο, όπου, μέσα σε κλίμα έντονου ενθουσιασμού αλλά και υψηλού συμβολισμού, πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή και ένταξη στον ελληνικό στόλο της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra, του «Κίμωνα».

Η άφιξη της νέας υπερσύγχρονης φρεγάτας σηματοδότησε την είσοδο του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή επιχειρησιακών δυνατοτήτων, αποτελώντας την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο έπειτα από 28 ολόκληρα χρόνια.

Τη φρεγάτα «Κίμων», που αποτελεί την πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες που θα παραλάβει η Ελλάδα, υποδέχθηκαν εν πλω μονάδες του Στόλου σε σχηματισμό τιμής, μεταξύ των οποίων φρεγάτες, ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, κανονιοφόροι και σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Τη σημασία της στιγμής υπογράμμισε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε τον «Κίμωνα» ως «την πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη», αποτυπώνοντας το επίπεδο των προσδοκιών αλλά και τη στρατηγική βαρύτητα της ένταξής της στο Πολεμικό Ναυτικό.

Κυριαρχία της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Η φρεγάτα «Κίμων» (HS Kimon) σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό και την επιχειρησιακή παρουσία της Ελλάδας στη Μεσόγειο.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο πολεμικό πλοίο ανοικτής θαλάσσης κλάσης 4.500 τόνων, σχεδιασμένο και ναυπηγημένο από τη Naval Group, το οποίο ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και πολλαπλασιάζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ελληνικού στόλου σε ολόκληρο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων.

Πολυδύναμη και εξαιρετικά ανθεκτική, η φρεγάτα «Κίμων» έχει σχεδιαστεί για να επιχειρεί αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Διαθέτει προηγμένες δυνατότητες αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και αντιαποβατικού πολέμου, καθώς και δυνατότητες υποστήριξης και προβολής ειδικών δυνάμεων. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, που αποτελούν πλέον κεντρικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων ναυτικών επιχειρήσεων.

Στην καρδιά των συστημάτων της βρίσκονται οι τελευταίες καινοτομίες της Thales στους τομείς των ραντάρ, των σόναρ και του ηλεκτρονικού πολέμου, προσφέροντας στη φρεγάτα αυξημένη επίγνωση τακτικής κατάστασης, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού απειλών και υψηλό επίπεδο αυτοπροστασίας. Ο συνδυασμός αισθητήρων και συστημάτων μάχης καθιστά την «Κίμων» ένα ολοκληρωμένο κέντρο ναυτικής ισχύος, ικανό να επιχειρεί αυτόνομα ή να αναλαμβάνει ρόλο ναυαρχίδας δύναμης κρούσης.

Ιδιαίτερα ισχυρός είναι και ο οπλισμός της. Η φρεγάτα φέρει πυραύλους Aster για αντιαεροπορική άμυνα περιοχής, αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 B3C, σύστημα εγγύς άμυνας RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβόλο των 76 χιλιοστών, καθώς και προηγμένα αντίμετρα CANTO. Ο συνδυασμός αυτός της προσδίδει υψηλό βαθμό αποτρεπτικής ισχύος και ικανότητα αντιμετώπισης απειλών σε όλο το φάσμα των ναυτικών επιχειρήσεων.

Η φρεγάτα «Κύμων» διαθέτει πλήρεις αεροπορικές υποδομές, ικανές να υποστηρίξουν ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, καθώς και μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL UAV), επεκτείνοντας κατακόρυφα την ακτίνα επιτήρησης, αναγνώρισης και επιχειρησιακής δράσης του πλοίου.

Με μήκος περίπου 122 μέτρα, πλάτος 18 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων, η φρεγάτα συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με εξαιρετική ευελιξία και αυτονομία, επιτρέποντας παρατεταμένες αποστολές σε μεγάλες αποστάσεις.

Η υλοποίηση της «Κίμων» αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας κορυφαίων ευρωπαϊκών αμυντικών ομίλων, με τη Naval Group, τη Thales και τη MBDA, καθώς και πλήθος εξειδικευμένων συνεργατών και υπεργολάβων, να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πλοίου που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες του 21ου αιώνα.

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ελληνικό στόλο δεν συνιστά απλώς την παραλαβή ενός ακόμη σύγχρονου πλοίου. Αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική αναβάθμιση των δυνατοτήτων αποτροπής, επιτήρησης και ισχύος πυρός της χώρας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η φρεγάτα «Κίμων» σε αριθμούς

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές δυνατότητες

Ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL UAV)

Κύριος οπλισμός

32 πύραυλοι Aster (MBDA)

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3C (MBDA)

Σύστημα RAM

Τορπίλες MU90 (Naval Group)

Πυροβόλο 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες

Αντιμέτρα CANTO (Naval Group)

Διαβάστε επίσης