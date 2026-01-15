Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την φρεγάτα «Κίμων»

Ένα βίντεο από τη σημερινή υποδοχή της φρεγάτας Belharra «Κίμων» δημοσίευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή», έγραψε ο πρωθυπουργός.

