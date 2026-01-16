«Ζήτω το έθνος και το Πολεμικό Ναυτικό» – Πώς υποδέχτηκαν οι Ναυτικοί Δόκιμοι τη φρεγάτα «Κίμων»

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης Belh@rra στο Πολεμικό Ναυτικό, σηματοδοτεί μια καθοριστική αλλαγή σελίδας για την εθνική Άμυνα και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας.

Πρόκειται για την πρώτη νέα φρεγάτα που εντάσσεται στον στόλο έπειτα σχεδόν τρεις δεκαετίες, εισαγάγοντας σύγχρονες δυνατότητες δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, πραγματικής περιοχής αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού και επιφανειακού πολέμου, με εξελιγμένα ραντάρ και οπλικά συστήματα που ενισχύουν σημαντικά την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων απέδωσαν τιμές με τον δικό τους, ξεχωριδστό τρόπο. Παρατάχθηκαν μπροστά από τη σχολή τους, αφαίρεσαν τα πηλίκια και φώναξαν: «Ζήτω το Έθνος» και: «Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό».

«Το μέλλον ενός ισχυρού Πολεμικού Ναυτικού», ήταν η λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DTio_ALjZrf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης