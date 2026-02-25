Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των 16 διαρρηκτών που «ρήμαζαν» σπίτια και οχήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η συνολική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες και η ποινική δίωξη σε βάρος 16 ατόμων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις κατοικιών, κλοπές οχημάτων και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Κλοπές

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη – κατά περίπτωση – για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων, καθώς και διακεκριμένες κλοπές από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η συνολική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, ενώ οι δράστες φέρονται να είχαν οργανωμένη και συστηματική δράση, ενεργώντας κατ’ επάγγελμα.

Πλαστογραφίες, επικίνδυνη οδήγηση

Η δίωξη περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για απλή συνέργεια σε διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη μετάθεση πινακίδων κυκλοφορίας, πρακτική που φέρεται να χρησιμοποιούσαν για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές.

Πρόκειται για τους:

  • ΡΙΣΤΕΜΟΓΛΟΥ – ΡΙΣΤΕΜ Αλκιβιάδη του Βασιλείου και της Αναστασίας, γεν. την 21-12-1977 στο Άργος,

  • ΣΑΡΑΦΗ Γεώργιο του Χρήστου και της Φρόσως, γεν. την 21-09-1983 στη Λάρισα,

  • ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗ Μάριο του Γρηγορίου και της Μαρίνας, γεν. την 16-07-1991 στη Λάρισα,

  • ΜΑΡΑΓΚΟ Βασίλειο του Δημητρίου και της Αργυρώς, γεν. την 09-04-1986 στη Λάρισα,

  • ΣΑΜΑΡΑ Κωνσταντίνο του Πέτρου και της Ευτυχίας, γεν. την 16-07-1993 στην Βέροια Ημαθίας,

  • ΣΑΜΑΡΑ Ευάγγελο του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, γεν. την 08-11-1987 στην Βέροια Ημαθίας,

  • ΣΑΜΑΡΑ Παρασκευή του Δημητρίου και της Πρανβέρα – Δήμητρας, γεν. την 25-07-2005 στην Θεσσαλονίκη,

  • ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΝΙΔΟΥ Άννα – Μαρία του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεν. την 01-03-2004 στη Βέροια Ημαθίας,

  • ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλιάννα του Χρήστου και της Όλγας, γεν. την 15-03-1999 στις Σέρρες,

  • ΣΑΜΑΡΑ Τερέζα του Παύλου και της Μαγδαληνής, γεν. την 29-08-1981 στην Βέροια Ημαθίας,

  • ΣΑΜΑΡΑ Πέτρο του Ανδρέα και της Ευθυμίας, γεν. την 15-08-1961 στο Λιποχώρι Πέλλας,

  • ΒΑΪΤΣΗ – ΠΑΥΛΟΥ Όλγα του Χρήστου και της Ευαγγελίας, γεν. την 30-08-1968 στην Θεσσαλονίκη,
  • ΚΙΑΖΟΥ Δημήτριο του Αναστασίου και της Σοφίας, γεν. την 03-08-1970 στην Έδεσσα Πέλλας,

  • ΡΙΣΤΕΜΟΓΛΟΥ Ματθαίο του Αντωνίου και της Αναστασίας, γεν. την 10-10-1989 στην Βέροια Ημαθίας,

  • ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Ιωάννη του Κωνσταντίνου και της Λιουτμίλα, γεν. την 29-04-1982 στην Βέροια Ημαθίας,

  • ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ Δημήτριο του Πασχάλη και της Πασχαλίνας, γεν. την 18-07-1981 στην Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση της συμμετοχής των κατηγορουμένων και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών ή τέλεσης εγκλημάτων συναφών με αυτά για τα οποία ασκήθηκε η σε βάρος τους ποινική δίωξη, στην ανεύρεση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων – πειστηρίων, καθώς και στον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388324, 2310- 388318, 2310-388320 και 2310-388328 του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

