Ημαθία: Όπλισε το χέρι ανηλίκου ένας εκ των διαρρηκτών- Εμπλοκή σε 60 κλοπές σε δύο μήνες (Βίντεο)

Οι δώδεκα συλληφθέντες έχουν πλούσιο ποινικό μητρώο, με καθένα εξ αυτών να βαρύνεται από δέκα έως 30 δικογραφίες για αδικήματα που σχετίζονται κυρίως με κλοπές


Δεν έχουν τέλος τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. στην εξάρθρωση κυκλώματος διαρρηκτών στην Ημαθία από αστυνομικούς του γραφείου εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Ιδιαίτερα «υπερήφανος» για τη δράση του φαίνεται να ήταν ένας εκ των 12 συλληφθέντων, ο οποίος ανέβασε στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με το οποίο πυροβολεί με πιστόλι στον αέρα για την Πρωτοχρονιά, και παρότρυνε ένα ανήλικο να πυροβολήσει και αυτό.

Ήδη τα συγκεκριμένα βίντεο, που βρέθηκαν μετά την έφοδο της αστυνομίας και τις συλλήψεις που έγιναν, εξετάζεται για να βρεθεί η ταυτότητα του παιδιού.

Οι 12 συλληφθέντες που εμπλέκονται σε 60 περιπτώσεις κλοπών από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι την περασμένη Τετάρτη, όταν έγινε η επιχείρηση της αστυνομίας, διώκονται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένες κλοπές και έχουν παραπεμφθεί να απολογηθούν στον ανακριτή από τη Δευτέρα.

Εξαιρετικά πλούσιο ποινικό μητρώο

Σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία που τους συνοδεύει, είχαν χωριστεί σε τρεις ομάδες. Η μία είχε αναλάβει τις διαρρήξεις σπιτιών σε διάφορες περιοχές της χώρας, η δεύτερη διαρρήξεις σταθμευμένων αυτοκινήτων και κλοπές κοσμημάτων με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και η τρίτη παρείχε υποστήριξη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, νοίκιαζε αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις κλοπές και τα χρησιμοποιούσαν εφόσον πρώτα τοποθετούσαν πλαστές η κλεμμένες πινακίδες για να μη φτάνουν στα ίχνη τους.

Είναι εντυπωσιακό ότι οι δώδεκα συλληφθέντες έχουν πλούσιο ποινικό μητρώο. Ο καθένας επιβαρύνεται από δέκα έως 30 δικογραφίες για αδικήματα που σχετίζονται κυρίως με κλοπές. Σε βάρος όλων τους έχουν σχηματιστεί από τις διωκτικές αρχές κατά καιρούς 190 δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα. Η στάση τους για τη νέα δικογραφία που σχηματίστηκε και στην οποία φέρονται ότι είχαν συγκεντρώσει λεία σε χρήματα και κοσμήματα ύψους 410.000 ευρώ αναμένεται να προσδιοριστεί το Σαββατοκύριακο που θα ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Κάποιοι πάντως αρνούνται παρ’ ότι στη δικογραφία υπάρχουν βίντεο που αποτυπώνει την κάθε τους κίνηση.

*Με πληροφορίες από voria.gr

