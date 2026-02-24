Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο από τη δράση των διαρρηκτών σε Νεάπολη και Συκιές

Μπήκαν στο ίδιο κατάστημα δύο φορές σε λίγα 24ωρα

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο από τη δράση των διαρρηκτών σε Νεάπολη και Συκιές
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εφιάλτη των καταστηματαρχών σε Νεάπολη και Συκιές είχε εξελιχθεί το δίδυμο των διαρρηκτών που τα ξημερώματα εισέβαλε σε κάβα ποτών στην Επταπυργίου με αποτέλεσμα τη σύλληψη του ενός που εγκλωβίστηκε στο κατάστημα όταν έφθασε ο ιδιοκτήτης. Μισή ώρα νωρίτερα οι ίδιοι δράστες είχαν μπει σε παρόμοιο κατάστημα, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, στην περιοχή του «Κόκορα».

Όπως βλέπετε και από τα βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr, ο δράστης μπαίνει τρέχοντας στο κατάστημα από την πίσω πόρτα και πάει αμέσως στο ταμείο, όπου αφαιρεί περίπου 200 ευρώ σε ψιλά ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τάμπλετ και το POS.

Μάλιστα, όπως είχε γίνει και σε άλλο γειτονικό κατάστημα, οι διαρρήκτες είχαν εισβάλει και σε αυτό λίγες ημέρες νωρίτερα, πάλι από την πίσω πλευρά. Μάλιστα, στο βίντεο κλειστού κυκλώματος διακρίνονται οι δύο δράστες να κάθονται αμέριμνοι στις καρέκλες που υπάρχουν εξωτερικά του καταστήματος κι όταν βρίσκουν την κατάλληλη ευκαιρία να κατευθύνονται στην πίσω πλευρά.

Η λεία τους από τις δύο διαρρήξεις σε αυτή την επιχείρηση ξεπερνά σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τις 5.000 ευρώ σε προϊόντα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Εξεταστική Επιτροπή ΟΠΕΚΕΠΕ - Πόρισμα ΝΔ: Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες

18:45ΚΟΣΜΟΣ

CIA: Δημοσίευσε ηχητικό μήνυμα στα Περσικά - Τι λέει στους Ιρανούς

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κατάληψη δεξαμενόπλοιου από αμερικανικές δυνάμεις: Αναχαιτίστηκε στον Ινδικό ωκεανό - Βίντεο

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόρισμα 151 σελίδων από ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε την αποτροπή ελέγχου υπουργών μέσω της Εξεταστικής

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Για απόπειρα βιασμού κατηγορείται ο 64χρονος - Αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Με νέα ρεκόρ στον τουρισμό έκλεισε το 2025

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

18:13WHAT THE FACT

Νέα έρευνα ανακαλύπτει κβαντικά σωματίδια που υπάρχουν σε μία διάσταση

18:11LIFESTYLE

Ύδρα: Το ιστορικό «Paxos – Island II» στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκινούν στρατιωτικές ασκήσεις στον Κόλπο

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκα αγροτών στη Σερβία: Ζητούν την προσωρινή απαγόρευση των εισαγωγών

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Punch απορρίπτεται διαρκώς - Μία οδυνηρή αλήθεια για το μαϊμουδάκι που έκλεψε καρδιές

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο από τη δράση των διαρρηκτών σε Νεάπολη και Συκιές

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην τετραπληγική αδερφή της»

17:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Η EE στηρίζει τις ανατολικές περιοχές της ΕΕ που συνορεύουν με Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κάθειρξη έξι ετών στον 54χρονο που πυροβόλησε με καραμπίνα κατά δύο ανήλικων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε εικόνες από την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 σε Αυλώνα και Θήβα

17:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι είμαι οροθετικός - Το είπα για να την ξεφορτωθώ» υποστήριξε ο φορέας HIV που «μιλούσε με γυναίκες για να τις κολλήσει»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι υποστηρίζει ο 46χρονος που πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

17:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Κουτραφούρης, πρώην μέλος της ΕΟΚ

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σποράδες: 30χρονη διέσυρε συνάδελφό της για δήθεν βιασμό - «Πλήρωσε» με καταδίκη

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

15:58LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Βίκυ Παγιατάκη την Καθαρά Δευτέρα από... ταραμοσαλάτα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Κάλεσαν διασώστη σε κέντρο διασκέδασης και αυτός πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε!

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον νεκρό ορειβάτη στο Βελούχι: «Ήταν ζωντανός όταν έπεσε, τον βρήκαμε σε εμβρυική στάση»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι εχθροί γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Θόρμπιορν Γιάγκλαντ: Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας – Έρευνα για την υπόθεση Επστάιν

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού - «Ο 64χρονος ασελγούσε μπροστά στην τετραπληγική αδερφή της»

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μια «γεύση» άνοιξης καθώς τελειώνει ο Φεβρουάριος - Πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νέα επίθεση αδέσποτων σκύλων στην Παραβόλα - Στο νοσοκομείο τραυματισμένη γυναίκα

17:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κηφισιά: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ - «Φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί»

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό συγκρούστηκε με νταλίκα στη Στάνο Αμφιλοχίας - Τραυματίας ο 80χρονος οδηγός

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ