Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο από τη δράση των διαρρηκτών σε Νεάπολη και Συκιές

Σε εφιάλτη των καταστηματαρχών σε Νεάπολη και Συκιές είχε εξελιχθεί το δίδυμο των διαρρηκτών που τα ξημερώματα εισέβαλε σε κάβα ποτών στην Επταπυργίου με αποτέλεσμα τη σύλληψη του ενός που εγκλωβίστηκε στο κατάστημα όταν έφθασε ο ιδιοκτήτης. Μισή ώρα νωρίτερα οι ίδιοι δράστες είχαν μπει σε παρόμοιο κατάστημα, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, στην περιοχή του «Κόκορα».

Όπως βλέπετε και από τα βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr, ο δράστης μπαίνει τρέχοντας στο κατάστημα από την πίσω πόρτα και πάει αμέσως στο ταμείο, όπου αφαιρεί περίπου 200 ευρώ σε ψιλά ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τάμπλετ και το POS.

Μάλιστα, όπως είχε γίνει και σε άλλο γειτονικό κατάστημα, οι διαρρήκτες είχαν εισβάλει και σε αυτό λίγες ημέρες νωρίτερα, πάλι από την πίσω πλευρά. Μάλιστα, στο βίντεο κλειστού κυκλώματος διακρίνονται οι δύο δράστες να κάθονται αμέριμνοι στις καρέκλες που υπάρχουν εξωτερικά του καταστήματος κι όταν βρίσκουν την κατάλληλη ευκαιρία να κατευθύνονται στην πίσω πλευρά.

Η λεία τους από τις δύο διαρρήξεις σε αυτή την επιχείρηση ξεπερνά σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη τις 5.000 ευρώ σε προϊόντα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα.