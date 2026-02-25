Γιώτα Φέστα: «Όταν είπα στον πατέρα μου ότι χώρισα και ήμουν έγκυος από άλλον έπαθε υστερική κρίση»

Η ηθοποιός Γιώτα Φέστα βρέθηκε καλεσμένη στην τηλεόραση της ΕΡΤ και μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή, τους γονείς της, αλλά και τον τρόπο που αντέδρασε ο πατέρα της όταν έμαθε πως χώρισε από τον πρώτο της σύζυγο.

«Eμένα ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αριστερός, ήτανε στο δεύτερο αντάρτικο και έκανε παιδί στα 40 του. Γενικά κουβαλάμε όλα αυτά τα πράγματα που είναι η μάνα μας και ο πατέρας μας. Κουβαλούσε μια μεγάλη ταλαιπωρία στη ζωή του. Ήταν ένας πάρα πολύ συντηρητικός άνθρωπος και είχε περάσει πολύ σκληρά ο πατέρας μου. Σε αντίθεση με τη μητέρα μου…», είπε αρχικά η Γιώτα Φέστα.

Και συνέχισε: «Η μητέρα ήταν τελείως άλλη. Ήταν ελεύθερη, ήτανε μια μητέρα γεμάτη ζωή. Πολύ απλή γυναίκα σε σχέση με τον πατέρα μου, που ο πατέρας μου ήταν μεν, δεν ήτανε μορφωμένος με ακαδημαϊκά, αλλά είχε μια μεγάλη αγάπη στα βιβλία, γενικά στη μόρφωση».

«Εγώ υπήρξα ένα πολύ απείθαρχο παιδί. Εγώ ήμουν παντρεμένη και ζούσα στη Γλυφάδα. Αυτό το γνώριζε ο πατέρας μου. Το πιο τολμηρό πράγμα που έκανα ήταν να το πω ότι έχω χωρίσει, ότι γνώρισα έναν άλλο άνθρωπο με τον οποίο δεν είμαι παντρεμένη και ότι είμαι έγκυος. Αυτό ήταν αλήθεια και όταν του το είπα έπαθε μια επιληπτική κρίση. Τον πήγανε στο Αιγινήτειο και διαγνώστηκε με υστερική κρίση. Είχε πάθει μια υστερική κρίση από το άγχος του. Ήθελα να φύγει από μέσα μου όλο αυτό το βάρος που είχα και νόμιζα ότι αν του το πω θα φύγει», αποκάλυψε κλείνοντας η Γιώτα Φέστα.

Η Γιώτα Φέστα έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε παντρεμένη στο παρελθόν, αλλά λίγα χρόνια αργότερα κατέληξε σε διαζύγιο. Στη συνέχεια γνώρισε τον σύντροφό της, Φίλιππο Κουτσαφτή, με τον οποίο απέκτησαν δύο κόρες, δημιουργώντας μια νέα οικογενειακή ζωή.