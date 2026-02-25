ΑΣΟΕΕ: Η κατάθεση του πρύτανη για τη διαπόμπευση - «Με κρατούσαν και έβαλαν την ταμπέλα με τη βία»

Οι σκηνές βίας μέσα στο γραφείο του πρώην πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναβίωσαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όπου ο Δημήτρης Μπουραντώνης περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την εισβολή κουκουλοφόρων στο γραφείο του, στις 29 Οκτωβρίου 2020.

Η κατάθεσή του αποτύπωσε το κλίμα τρόμου που επικράτησε, την ακινητοποίησή του και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στον χώρο. Όπως εξήγησε, εκείνη την ημέρα το πανεπιστήμιο λειτουργούσε κανονικά και ο ίδιος βρισκόταν στο γραφείο του στον πρώτο όροφο, σε συνάντηση για ζητήματα προϋπολογισμού.

Πρόεδρος: Το ίδρυμα λειτουργούσε κανονικά εκείνη την ώρα;

Μάρτυρας: Κανονικότατα. Ήμουν στο γραφείο μου και είχα συνάντηση εργασίας.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι η εισβολή ήταν αιφνιδιαστική. Η πόρτα άνοιξε απότομα και μια ομάδα περίπου οκτώ έως εννέα ατόμων εισέβαλε στον χώρο, ενώ – όπως εκτίμησε – ενδέχεται να υπήρχαν και άλλα άτομα εκτός γραφείου. Οι περισσότεροι φορούσαν κουκούλες ή είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

«Έσπαγαν βιτρίνες, βιβλία και ό,τι υπήρχε στον χώρο. Υπήρχαν προθήκες με βιβλία, βάζα και αντικείμενα του πανεπιστημίου - τα κατέστρεφαν όλα», κατέθεσε.

Ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε η παρουσία μιας γυναίκας, αφού όπως είπε, «θυμάμαι μια ψηλή κοπέλα με καστανά μαλλιά. Το μένος με το οποίο έσπαγε πράγματα ήταν σοκαριστικό».

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν τρεις άνδρες τον άρπαξαν από πίσω και τον ακινητοποίησαν. «Με έπιασαν και μου είπαν να μην κουνηθώ γιατί θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα», είπε και συμπλήρωσε ότι προσπάθησε να αντιδράσει.

Οι δράστες επιχείρησαν να του περάσουν μια ταμπέλα στον λαιμό με μήνυμα για τις καταλήψεις.

Πρόεδρος: Αντιστάθηκατε;

Μάρτυρας: Όσο μπορούσα. Μου είχαν τα χέρια πίσω και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Τελικά μου την έβαλαν με τη βία.

Την ίδια στιγμή οι καταστροφές συνεχίζονταν με μανία. Έσπασαν γυάλινες προθήκες, κατέστρεψαν εξοπλισμό και διέλυσαν ακόμη και τον εκτυπωτή του γραφείου. Κάποιοι άδειασαν πυροσβεστήρες στον χώρο, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

«Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν μπορούσα να φύγω από το γραφείο. Ήμουν σε σύγχυση και δεχόμουν επίθεση. Μετά την τοποθέτηση της ταμπέλας, ένα από τα άτομα με φωτογράφισε», ανέφερε.

Το περιστατικό διήρκεσε περίπου έξι με επτά λεπτά, τα οποία ο ίδιος χαρακτήρισε σκηνές αγριότητας που δεν θέλει να θυμάται. Όταν οι δράστες αποχώρησαν, ο χώρος είχε μετατραπεί σε πεδίο καταστροφής. «Η αίθουσα ήταν σαν βομβαρδισμένη», κατέθεσε, εξηγώντας ότι η πρώτη του σκέψη ήταν να διαπιστώσει αν η γραμματέας και ο συνεργάτης του ήταν καλά.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθισαν δύο από τους τρεις κατηγορουμένους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα πλημμελήματα της αρπαγής από κοινού με βία και απειλή παράνομης κατακράτησης με σκοπό εξαναγκασμού σε ανοχή, της παράνομης βίας από κοινού, της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων που εξυπηρετούν το κοινό όφελος.

Η δίκη συνεχίζεται στις 23 Μαρτίου 2026.

