Τραγωδία στη Γερμανία: Μητέρα φέρεται να σκότωσε το ίδιο της το παιδί

Μια μητέρα στο Τράουνσταϊν της Βαυαρίας φέρεται να σκότωσε το παιδί της, σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild».

Το παιδί φέρεται να ήταν προσχολικής ηλικίας. Η μητέρα τραυματίστηκε μετά το περιστατικό και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ένας μάρτυρας βρήκε το νεκρό παιδί σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο του Τράουνσταϊν. Όταν έφτασαν οι αρχές και το ΕΚΑΒ βρήκαν την αναίσθητη γυναίκα, η οποία προφανώς είχε πέσει από τις σκάλες, σύμφωνα με την BILD.

Το νεκρό παιδί, τεσσάρων ετών, βρισκόταν στον επάνω όροφο, δίπλα σε ένα μακρύ μαχαίρι.

Το παιδί έφερε τραύματα από μαχαίρι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, όπου αρχικά φρουρούνταν από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή της είναι σταθερή.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή άλλων ατόμων στο περιστατικό.

Η Αστυνομία Εγκλημάτων και η Εισαγγελία του Τράουνσταϊν ανέλαβαν την έρευνα την Τρίτη. «Προς το παρόν, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η 41χρονη Γερμανίδα προκάλεσε θανάσιμα τραύματα στο παιδί της κάποια στιγμή στις 24 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος παραμένουν άγνωστες.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.