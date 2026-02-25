Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

Ο Χόκινγκ ήταν ένας από τους 21 διεθνούς φήμης επιστήμονες που παρευρέθηκαν σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο Έπσταϊν στο νησί του, το 2006

Ειρήνη Κοστιούκ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

Ο Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες που φορούν μπικίνι και κρατούν ποτά στα χέρια τους

Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης
Νέα φωτογραφία του διάσημου καθηγητή Στίβεν Χόκινγκ, την οποία δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν, έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail.

Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο θεωρητικός φυσικός ανάμεσα σε δύο κοπέλες που φορούν μπικίνι και κρατούν ποτά στα χέρια τους. Αν και δεν είναι σαφές πότε και πού τραβήχτηκε η φωτογραφία, είναι πιθανό να απαθανατίστηκε στο νησί Little Saint James του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Δείτε την φωτογραφία:

Χόκινγκ - Έπσταιν

Ο Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες που φορούν μπικίνι και κρατούν ποτά στα χέρια τους

Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Χόκινγκ ήταν ένας από τους 21 διεθνούς φήμης επιστήμονες που παρευρέθηκαν σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο Έπσταϊν στο νησί το 2006.

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, ο Χόκινγκ έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν από την Βιρτζίνια Τζιούφρε, θύμα του Έπσταϊν, ότι «συμμετείχε σε όργιο με ανηλίκους», σύμφωνα με email που είχε στείλει ο καταδικασμένος παιδόφιλος. Ο Έπσταιν αρνήθηκε την κατηγορία και φαίνεται ότι έδωσε εντολή στη συνεργάτιδά του Γκίσλεϊν Μάξγουελ να προσφέρει χρήματα στους φίλους της Τζιούφρε για να βοηθήσουν στο να αποσύρει τις κατηγορίες εναντίον του Χόκινγκ, όπως αποκαλύφθηκε από ένα email.

epstain-xokingk.jpg

Το email του Έπσταϊν στην Μάξγουελ για την Τζιούφρε

Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Χόκινγκ, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2018 σε ηλικία 76 ετών έπειτα από 50χρονη μάχη με τη νόσο ALS, αναφέρεται τουλάχιστον 250 φορές στον φάκελο Έπσταϊν, χωρίς όμως να υπάρχει καμία ένδειξη ότι ενεπλάκη σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

«Κλειστό κλαμπ αποκλειστικά για άνδρες»

Μια άλλη φωτογραφία του διάσημου καθηγητή από την εκείνη την περίοδο, τον έδειχνε να παρευρίσκεται σε ένα μπάρμπεκιου με αρκετούς άλλους ανθρώπους.

Χόκινγκ - Μπάρμπεκιου

Ο Στίβεν Χόκινγκ παρευρίσκεται σε ένα μπάρμπεκιου με αρκετούς άλλους ανθρώπους

Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μια άλλη τον δείχνει να κάνει υποβρύχια ξενάγηση στον βυθό γύρω από το νησί του Έπσταϊν. Ο καταδικασμένος παιδόφιλος φέρεται ότι είχε τροποποιήσει το υποβρύχιο σκάφος ειδικά για τον Χόκιγνκ, ο οποίος χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο για να μπορεί να μπει μέσα.

Χόκινγκ - Έπσταϊν

Ο Στίβεν Χόκινγκ κάνει υποβρύχια ξενάγηση στον βυθό γύρω από το νησί του Έπσταϊν

Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάποιος επικοινώνησε με το FBI και ισχυρίστηκε ότι ο Επστάιν επισκέφθηκε ένα «κλειστό κλαμπ αποκλειστικά για άνδρες» με τον Χόκινγκ το 2011.

Η πηγή περιέγραψε τον χώρο ως «ένα είδους λουτρού» και είπε στο FBI το 2019 ότι «παρακολούθησε τις ειδήσεις και θυμήθηκε ότι είδε διακεκριμένους άνδρες στο συγκεκριμένο κλαμπ το 2011». «Τότε δεν είχα ιδέα ποιοι ήταν. Εκεί συνέβαιναν πολλά πράγματα», κατέληξε.

Έπσταϊν - Χόκινγκ

Κάποιος επικοινώνησε με το FBI και ισχυρίστηκε ότι ο Επστάιν επισκέφθηκε ένα «κλαμπ αποκλειστικά για ομοφυλόφιλους άνδρες» με τον Χόκινγκ το 2011

Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Έως σήμερα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια έγγραφα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, το οποίο ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και υπογράφηκε από τον Τραμπ.

