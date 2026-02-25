Οδηγός ταξί «πείραξε» το ταξίμετρο και χρέωνε διπλές ταρίφες

Κλιμακώνεται η κόντρα των ταξί με τους οδηγούς βαν

Συνελήφθη 59χρονος οδηγός ταξί από αστυνομικούς της Τροχαίας, το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος κυκλοφορούσε με «πειραγμένο» ταξίμετρο και χρέωνε διπλή ταρίφα στους πελάτες.

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Από περαιτέρω έλεγχο προέκυψε ότι κατά το τελευταίο πενθήμερο ο 59χρονος είχε επαναλάβει την ίδια πρακτική τουλάχιστον 56 φορές, αποκομίζοντας παράνομα αυξημένα ποσά από τους επιβάτες του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.

