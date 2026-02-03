Ταξί μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο στο Ίλιον και αναποδογύρισε - Άφαντος ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ίλιον, όταν ένα ταξί εισήλθε σε μονόδρομο ανάποδα και αναποδογύρισε. Οι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο οδηγός φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας το όχημα εγκαταλελειμμένο.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει. Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο μέθης ή άλλων παραγόντων.

Διαβάστε επίσης